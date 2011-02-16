Исполнители и продюсеры просят власть оставить музыкальные квоты

Общественная организация «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины» призывает власть не допустить отмены существующих квот на музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей в эфире телерадиоорганизаций.

Об этом говорится в обращении Коалиции исполнителей и продюсеров Украины к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Андрею ШЕВЧЕНКО и к председателям парламентских фракций.

В обращении, копия которого передана УНИАН, в частности, отмечается: «Мы, украинские артисты и музыкальные продюсеры, хотим обратить Ваше внимание на чрезвычайно опасную ситуацию, которая сложилась в украинской музыкальной индустрии в связи с принятием в первом чтении проекта закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно приведения в соответствие с требованиями Европейской Конвенции о трансграничном телевидении программной концепции вещания)» (№ 6342 от 26 апреля 2010 года, принято в первом чтении 1 февраля 2011 г., инициатор законопроекта – член фракции Партии регионов, народный депутат Украины Елена БОНДАРЕНКО). Данным законопроектом предусматривается отменить существующие квоты на музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей в эфире телерадиоорганизаций».

Авторы обращения убеждены, что принятие этого законопроекта в целом приведет к непоправимым последствиям для музыкальной культуры Украины.

Коалиция исполнителей и продюсеров Украины отмечает, что уже более пяти лет в ст. 9 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» установлены квоты для музыкальных произведений украинских авторов и артистов, в частности указано, что в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации не менее 50 процентов должен составлять национальный Аудиовизуальный продукт или музыкальные произведения украинских авторов или исполнителей.

Наличие этих квот позволяет популяризировать украинскую музыку (независимо от языка ее исполнения), «открывать» новых молодых артистов, обеспечивать развитие отечественной музыкальной культуры.

Отмена квот на музыкальные произведения украинских авторов и исполнителей в эфире отечественных телерадиоорганизаций, по убеждению авторов обращения, приведет к следующим последствиям:

количество украинской музыки (независимо от языка ее исполнения) в эфире украинских телерадиоорганизаций принципиально уменьшится в пользу зарубежных артистов;

появление новых исполнителей станет невозможным, поскольку возобновится прежняя практика платных ротаций в эфире телерадиоорганизаций для украинских артистов, что в нынешних экономических условиях не удастся обеспечить;

создание новых произведений украинскими авторами резко уменьшится и будет лишено смысла, ведь их новые произведения не будут иметь возможности для популяризации, которая осуществляется преимущественно в эфире телерадиоорганизаций;

роялти, которое платится украинскими телерадиоорганизациями, будет платиться не украинским авторам и исполнителям, а в пользу зарубежных артистов. Соответственно, эти средства будут оставаться не в Украине для развития отечественной музыкальной культуры, а будут отправляться заграницу.

При этом авторы обращения не соглашаются с автором законопроекта, которая утверждает, что его принятие связано с необходимостью приведения законодательства Украины о телевидении и радиовещании в соответствие с ч. 1 ст. 10 Европейской Конвенции о трансграничном телевидении.

В частности, авторы обращения отмечают, что Европейская Конвенция о трансграничном телевидении ни одной своей нормой не запрещает введения квот для национального производителя культурного продукта; Европейская Конвенция о трансграничном телевидении регулирует отношения, связанные лишь с телевидением, в то время как Законопроект № 6342 отменяет квоты для музыкальных произведений украинских авторов и исполнителей как на телевидении, так и на радио; сторонами Европейской Конвенции о трансграничном телевидении являются, в частности такие государства, как Франция, Польша, Чехия, Венгрия и др., которые имеют аналогичные квоты для своих национальных произведений в эфире телерадиоорганизаций; созданный Европейской Конвенцией о трансграничном телевидении Постоянный Комитет, который состоит из представителей всех государств-сторон Конвенции и имеет право толковать положения Конвенции, не делал замечаний Украине по поводу наличия квот для музыкальных произведений украинских авторов и исполнителей.

Коалиция исполнителей и продюсеров Украины отмечает, что принятие законопроекта №6342 никоим образом не связано с приведением законодательства Украины к положениям Европейской Конвенции о трансграничном телевидении и не будет разнообразить программы отечественных телерадиоорганизаций. Вместо этого принятие данного законопроекта в целом нанесет значительный вред всем украинским авторам и исполнителям музыки (независимо от языка исполнения, популярности, жанров музыки, политических симпатий).

«Учитывая вышесказанное, просим вас не допустить нанесения вреда украинской музыкальной культуре и принятия законопроекта № 6342 во втором чтении и в целом», - говорится в обращении самых известных украинских исполнителей и продюсеров.

Справка УНИАН. Коалиция исполнителей и продюсеров Украины призвана защищать права и законные интересы соответствующих правообладателей, в частности путем влияния на государственную политику в сфере интеллектуальной собственности. Организация объединяет большое количество артистов и музыкальных продюсеров, среди которых такие известные каждому гражданину Украины имена, как: Руслана, Андрей ДАНИЛКО, Ирина БИЛЫК, Александр ПОНОМАРЁВ, Гарик КРИЧЕВСКИЙ, Таисия ПОВАЛИЙ, Ани ЛОРАК, Виктор ПАВЛИК, Тина КАРОЛЬ, ПОТАП и Настя КАМЕНСКИХ, Андрей КУЗЬМЕНКО-«Скрябин», Алена ВИННИЦКАЯ, Мария БУРМАКА, «Друга Река», «Віа-Гра», ГАЙТАНА, «НеАнгелы», «СКАЙ», «ТНМК», «Мандры», «Бумбокс», «Тартак», «Авиатор», «Никита», «Алиби», «Моторрола», «Армия», «Dazzle Dreams», Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Ольга ГОРБАЧЕВА, Вадим КРАСНООКИЙ «Mad Heads XL», Эдуард КЛИМ, Дмитрий КОСТЮК, Константин МЕЛАДЗЕ, Игорь ЛИХУТА, Юрий НИКИТИН, Игорь КОНДРАТЮК и многие другие.