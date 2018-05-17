Предпринимательский Майдан: новый виток

Власть предприняла все усилия, чтобы нейтрализовать «налоговый» Майдан, завести уголовные дела на его лидеров... Решено создать Совет предпринимателей при парламенте, его лидеры уже определены…

Словосочетание «предпринимательский Майдан» давно вышло за рамки понятия «сборища торговцев, протестующих против отмены упрощенки». Предпринимательский Майдан сегодня, а точнее активисты, организаторы, лидеры стихийно созданных бизнес-ассоциаций и уже легализовавшихся в местных “минюстах” предпринимательских профсоюзов, которые сейчас активно общаются между собой, - это зреющая возможность повторить Майдан настоящий, если власть не учтет своих ошибок.

Напомним, что во время протестов предпринимателей и самозанятых журналисты под микроскопом изучали, попадут ли лидеры Майдана в объятия политиков, ограничатся ли они требованием отмены упрощенки? С одной стороны, было заметно, как протестующие дистанцируются от политиков (хотя, пакеты с теплыми носками брали и палатками депутатов пользовались, но ни под чьи знамена не становились), что, в общем-то, делало честь их осторожности. С другой стороны, было очевидно, что без грамотного и опытного руководства, а также четко оформленных требований трудно говорить об организованном будущем всей этой предпринимательской силы. Не имея возможности реально повлиять на политику, весь протестный потенциал мог свестись к эпизодическим митингам по поводу того или иного закона или подзаконного акта. Митингам, которые бы становились с каждым разом все слабее. Ведь власть за это время предприняла все усилия, чтобы нейтрализовать Майдан, завести уголовные дела на его лидеров. Оказалось, что гранитная плитка на Майдане может «портится», несмотря на двухмесячный срок просто от того, что на ней когда-то крепились палатки протестующих. Чем не повод поумерить пыл общественных активистов?

Последние дни предпринимательского Майдана, равно как и весь период после него, оказался полезным не только власти, которая стала «настойчиво приглашать» на допросы участников. Этот период был использован предпринимателями для размышления, очищения и формирования стратегии.

В утро после ночного сноса палаток и фейерверка, устроенного властью по поводу ветирования созданного властью же Налогового кодекса, в кафе над Майданом сидели предприниматели и раздумывали, что делать дальше. Это были те самые люди, кто мерз в палатках в самые первые дни акций протеста. Тогда было принято решение ограничиться пресс-конференцией в УНИАН, понаблюдать за событиями и определиться со стратегией. За это время бизнесмены помогали отбиваться от милиции своим коллегам, наладили адвокатскую помощь, отсеяли тех, кто оказался засланным казачком. После этого было решено создать Совет предпринимателей при парламенте и определиться с лидером. Выбор был предопределен: Наталья Королевская, глава парламентского комитета по предпринимательству, при этом член комитета реформ при президенте. Славу своеобразного омбудсмена экономических свобод она заслужила еще в ноябре-декабре, когда участники Майдана попадали к ней в парламентский комитет просто с улицы. Сама – в прошлом бизнесмен, сегодня – не парламентская тушка, что говорит о многом.

Необходимость в существовании такого органа назрела давно. Во-первых, Совет – это, прежде всего, площадка для законодательных инициатив, инструмент как публичной защиты прав и свобод предпринимателей Украины, так и обратной связи с обществом в сфере экономической политики государства. Сам статус Совета при парламенте дает возможности для лоббирования интересов малого и среднего бизнеса. По замыслу создателей, он формируется снизу и не имеет политической окраски. От других подобных организаций Совет отличается тем, что в него вошли представители реально действующих предпринимательских организаций.

Во-вторых, подобный Совет в будущем может быть не только каналом коммуникации с властью, но и единым координационным центром в случае дальнейших акций. Напомню, что слабым местом предпринимательского Майдана была разобщенность, лидеры часто говорили не в один голос, то добавляя, то урезая основные требования. Совет при парламенте включает предпринимателей-пионеров Майдана и поэтому сохраняет авторитет бывшей координационной рады (по мнению экспертов, самого авторитетного из многочисленных управляющих структур Майдана) и не оставляет сомнений в способности организовать новые протесты. На сайте Совета есть подробная информация о полномочиях, структуре, проблемах бизнеса и путях их решения. Авторы структурировали и оформили то, что изначально было инициативой предпринимательского сообщества.

Руководителями Совета являются два сопредседателя: вышеупомянутая глава профильного парламентского комитета Наталья Королевская и Евгений Шаповаленко, глава предпринимательского движения Львовщины. Перед публичной презентацией Совета его сопредседателем Натальей Королевской на разных площадках были проведены внутренние дебаты, обсуждения, круглые столы. Слушая выступления общественных активистов, я мысленно сравнивала их пусть искренние, но отчаянные и хаотические речи начала предпринимательского Майдана с нынешними четкими докладами, и думала, что, может быть, это и есть зарождающееся гражданское общество. Всего два месяца (3 декабря был разогнан Майдан) понадобилось разрозненным организациям, чтобы осознать новые угрозы, сплотиться, понять, как надо работать, создать план действий. О том, какой видится работа Совета – говорят его участники, хорошо известные активисты-предприниматели, а также сопредседатели Наталья Королевская и Евгений Шаповаленко.

Наталья Королевская, народный депутат Украины, сопредседатель совета предпринимателей:

ТОЛЬКО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ПРОВЕСТИ НАРОДНЫЕ РЕФОРМЫ

Идея создать независимую площадку для диалога людей дела и властью родилась на Майдане. Это должен был быть орган, который не находился бы ни под властью, ни под любой другой политической силой.

И я рада, что такая площадка создана. В Совет вошло около двухсот предпринимательских организаций и профсоюзов. Он представляет людей, которые дают 16% ВВП, 1 миллион рабочих мест и 11 миллиардов отчислений в социальные фонды в год. Это люди, которые заинтересованы работать легально и жить в цивилизованной стране. Я хотела бы подчеркнуть, наша цель – не противостоять власти, а предупредить ошибки. Цена каждого промаха слишком высока. Наша задача – построить инновационную экономику, а сделать эту могут только реальные предприниматели. Чиновник никогда не поймет, что нужно предпринимателю – потому, что никогда не испытывал ни подобной ответственности, ни подобной свободы. Наша задача – заставить власть выполнять свои обязательства перед обществом по борьбе с коррупцией, детенизации экономики, повышения качества жизни людей. Чтобы борьба с коррупцией, дерегуляция, упрощение условий ведения бизнеса было в реальной жизни, а не только на бумаге. Мы должны вывести бизнес из резервации и открыть воздух для задыхающейся экономики.

Евгений Шаповаленко, координатор предпринимательского движения Львовщины, сопредседатель Совета предпринимателей:

ИЛИ ВЛАСТЬ НАУЧИТСЯ НАС СЛУШАТЬ, ИЛИ МЫ СНОВА ВЫЙДЕМ НА МАЙДАН

Двадцать лет мы, предприниматели, ходили по кругу и каждый раз находились на повороте. Сегодня мы хотим выйти на эту прямую, которая выведет нас к развитию предпринимательства в Украине. Именно поэтому и создан Совет предпринимателей в Украине. Через региональные представительства мы будем получать информацию из всех уголков Украины, распределять проблемные вопросы по тематическим комитетам и реагировать на проблемы. У нас сегодня действует пять комитетов. Это комитеты по законодательству, по связям с общественностью, по юридическим вопросам, мониторингу и анализу, а также противодействию незаконным проверкам.

Совет опирается на реальную предпринимательскую инициативу, многие были участниками предпринимательского Майдана. К сожалению, мы так и не вышли на постоянный диалог с властью. Но наша цель – не противодействовать власти. Напротив, мы организовались, чтобы помочь власти избежать очередных ляпов и ошибок. Это в наших интересах и интересах всего общества.

Мы хотим создать эту площадку диалога при Верховной Раде, потому что именно здесь принимаются законы. Мы уже подготовили положение о Совете предпринимателей и передали соответствующие документы руководству Верховной Рады. Сегодня есть два пути развития ситуации. Если руководство парламента поддержит нашу инициативу, Совет предпринимателей станет уникальной трибуной, благодаря которой законодатели смогут из первых рук узнать о проблемах предпринимателей, и будут иметь возможность своевременно реагировать на них. Если наше предложение не будет принято, то нам ничего не остается, кроме как выходить на площади и отстаивать наши интересы.

Андрей Панаетов, член Координационного совета Ассамблеи предпринимателей малого и среднего бизнеса:

СОВЕТ НУЖЕН, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ СОЗДАНИИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

Де-факто Совет предпринимателей уже работает. Он начал работать во время своего создания, со времен предпринимательского Майдана, продолжает активную работу сегодня и будет продолжать ее завтра, независимо от того, утвердит руководство парламента положение о Совете или нет. Предприниматели – это не только люди, связанные с бизнесом. Это, прежде всего, люди с активной жизненной позицией, у них есть семьи, дети и старики-родители. Нам как никому знакомы все проблемы в этой стране, и мы готовы дать реальную оценку работе руководства страны и законам, которые выходят из этого почтенного здания. Создание Совета предпринимателей при Верховной Раде – это возможность для законодателей и руководства страны иметь обратную связь с теми, для кого они, собственно, и работают. Речь идет не только о вопросах, связанных с ведением бизнеса в Украине. Совет предпринимателей уже сейчас представляет собой прекрасную площадку, где представлены все регионы страны, общественные организации и профсоюзы различных направлений и отраслей. Такая обратная связь очень важна, чтобы избежать повторения ошибок Налогового кодекса.

Святослав Швецов, и.о. главы киевской городской профсоюзной организации «Столица-Регионы»:

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ИДУТ ТОТАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Несмотря на то, что отчетность по новому Налоговому кодексу пойдет только в феврале, уже сейчас этот недоработанный и спешно введенный документ позволяет налоговой администрации трактовать положения Налогового кодекса как угодно. Бухгалтер, который приходит сдавать отчет, не знает, как ему отчитываться, а налоговые инспекторы ему ничего не могут объяснить. При этом налоговый инспектор во фразе «казнить нельзя помиловать» может поставить запятую в любом месте. В итоге Налоговый кодекс, который был заявлен разработчиками как механизм борьбы с коррупцией, привел к тому, что коррупция на местах будет только развиваться. А наш самый честный в мире налоговый инспектор только этого и ждет.

Две самые болевые точки Налогового кодекса, которые уже проявили себя. Первое – благодаря праву проводить контрольные проверки без предупреждений и согласований сейчас по всей стране идут тотальные проверки предпринимателей. Второе – широко разрекламированное так называемое автоматическое возвращение НДС не работает, потому что согласно критериям, разработанным правительством, компаний, которые бы им соответствовали, в нашей стране попросту не существует.

Юрий Еременко, председатель ОО «Общественный совет национальной безопасности и обороны»:

СЕЙЧАС НА ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ПРИХОДЯТ ВСЕ ЮРИСТЫ УКРАИНЫ

Нами разработаны соответствующие методики, которые позволяют предпринимателю защитить себя и свой бизнес. Мы создали методические рекомендации, которые позволяют предпринимателю отслеживать правомочность действий работников контролирующих органов от начала проверки до подписания последнего документа. Предприниматель может самостоятельно контролировать законность требований, которые предъявляют к нему проверяющие. Если у него недостаточно правовых знаний, на сайте Совета предпринимателей есть телефоны юристов, которые могут оказать консультативную помощь. В особо сложных случаях, на помощь предпринимателю приходят юристы со всех концов Украины. Такие случаи были в Луганске, и наши механизмы взаимопомощи сработали, мы достигли положительного результата. Совместными усилиями мы победим коррупцию и сможем защитить предпринимателя от незаконных действий властей.

Елена Мигачева