Предпринимательский Майдан: революция переносится на весну?

Когда-то во время акций «Украина без Кучмы» после недельного стояния палаточного городка оппозиции на Майдане милиция разогнала участников и разгромила городок. Опытные политтехнологи и аналитики, назовем так, демократического толка облегченно вздохнули. Силовой разгон не дал акции тихо умереть. Оппозиция получила еще один козырь против антинародного режима и время подумать, как и что дальше организовывать.

Возьму на себя смелость сказать (и признаюсь, что эту мысль разделяют многие из организаторов акции), что ситуация с разгоном предпринимателей аналогична той, что была в 1999 году. Хотя то, что творила власть, выглядело отвратительно, сделано все было достаточно цинично. После принятия кодекса в часов шесть-семь вечера на Майдан подогнали пушки (всякую там пиротехнику) для фейерверка. Те, кто охранял городок, не поняли, что это президент таким образом прислал хлопушки их поздравить, подумали, что это какое-то празднество кто-то заказал. Дальше, по словам членов штаба, глава предпринимательского комитета при оппозиционном правительстве Оксана Продан (член координационного совета) и народный депутат Украины Олег Надоша (Партия регионов) провели в городок за охраняемый периметр людей, которые выступили на сцене, поздравили всех присутствующих с победой, то есть с новым кодексом.

Присутствующие выслушали это все и пошли спать. А дальше в половине пятого утра произошел разгон, который запечатлел фотокорреспондент УНИАН. По словам очевидцев, бойцы милиции не били участников городка, но вытряхивали полураздетых женщин из спальных мешков, сворачивали большие палатки, даже когда оттуда еще не успели выйти жители. В этой суматохе люди теряли вещи, деньги, документы. Утром, через три часа после акции, на Майдане находились единицы участников. Я стала обзванивать членов штаба, кто-то не брал трубку, с некоторыми из них мне удалось увидеться.

Любопытно, что во время момент написания текста прошли три пресс-конференции на тему предпринимательского Майдана. Три группы выступающих – родные отцы акции, названные отцы, усыновители. Я писала, что требования участников на протяжении всей акции напоминали письмо из Простоквашино. Для всех первоочередным было требования вето на кодекс. Но при этом каждая группа (акция руководилась коллегиально координационным советом, куда входили профсоюзы, предприниматели, протестные организации «Видсич» и КУПР) добавляли к лозунгу какой-то политический довесок. В устах одних к требованиям вето добавлялась отставка Бродского (говорили, что это место хочет занять Оксана Продан), другие говорили об отставке Азарова, третьи – о парламентских выборах в 2011 году, четвертые настаивали на правильном Трудовом кодексе (который ранее января вообще рассматриваться не будет). При этом общественные организации выдвигали свои планы и идеи. Радикалы говорили, что готовы идти в подполье, только дайте оружие, другие говорили, что создают политическую партию, третьи боролись против гомосексуализма в парламенте.

При этом было понятно, что рядовых предпринимателей, которые стоят по другую сторону периметра, интересует кодекс. Ко всему остальному они присоединяются, постольку-постольку, раз уж лидеры сказали… Члены координационного совета понимали, что такая нечеткость – это плохо, но утешали себя тем, что такая коллегиальность делает невозможным подкуп лидеров. Власть может договориться с одной группой руководителей, но при этом выйдет вторая, которая не примет условия меморандума.

ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ РАЗГОНА

Нужно сказать, что власть подсуетилась, чтобы разгон Майдана прошел максимально бескровно. Пятерых из шести задержанных к полудню отпустили из милиции. Глава КГГА Александр Попов сказал, что городок пришлось демонтировать, поскольку 3 декабря - это уже тот крайний срок, чтобы ставить новогоднюю елку. Президент Янукович сказал, что считает демонтаж законным.

Утром оперативненько выступил член Координационного совета малого и среднего бизнеса при Кабинете министров, вице-президент Ассоциации «Украинский рынок» Владимир Левин, который позитивно оценил доработку Налогового кодекса со стороны правительства и президента.

«Укррынок», которого на Майдане в глаза никто не видел, объявил, что «правительственная группа вместе с министром финансов услышала народ в своих кабинетах… В Налоговом кодексе осталась упрощенная система налогообложения, также была отменена норма об обязательном введении кассовых аппаратов для «упрощенцев».

В общем, группа товарищей поприветствовала решение президента и старый-новый кодекс и сказала, что «из любого Майдана надо выходить, и выходить надо с лицом. С лицом и для предпринимателей, с лицом для государства».

Лиц, пытающихся «сохранить лицо», по словам других координаторов, никто в лицо не видел. Они в последние дни стали приходить и подсаживаться на заседаниях штаба. Правда, тут возникает вопрос. Почему люди, которые руководили акцией, были настолько неосторожны и неаккуратны в знакомствах?

Последний «пук» сделал и человек, который называет себя генеральным координатором акций протеста предпринимателей. Александр Данилюк объявил, что предприниматели в ближайший понедельник, намерены провести новую акцию протеста. Самопровозглашенный «генеральный координатор», который ранее предлагал делать референдум по отставке президента и, например, распускал координационный совет, объявил «всеобщую мобилизацию». Любопытно, что на информационном безрыбье эти призывы попали в прессу.

После разгона Майдана, те, кого можно считать отцами акции, Михаил Свистович, Юрий Яременко, другие члены координационного совета сделали то, что должны были сделать. Они пришли на пресс-конференцию в УНИАН и честно сказали, что акция продолжается, но приезжать в понедельник на митинги не надо. То есть, по-моему, ребята, честно взяли себе время подумать, собраться с мыслями и сориентироваться.

Любопытно, что иные члены координационного совета трубки мобильных телефонов не брали. С этими другими предпринимателями координационного совета получается интересный сюжет. Например, Оксана Продан всегда вступала в переговоры с властями. Ее периодически обвиняли в измене, то вводили, то выводили из координационного совета, но по факту она все равно оставалась с протестующими на Майдане. Надо ли ей было вступать в переговоры с Клюевым и Ярошенко? Имела госпожа Продан на это права или не имела? Никто на это толком не ответит, потому что не было четкого управления, они сами толком не знали, как надо действовать. Если требовать полной отмены вето, может, и не надо было вести никаких переговоров. Но если к вето пристегнуть политические требования парламентских выборов в 2011 году, отставки правительства и Трудовой кодекс, то акция могла закончить судьбой старухи у разбитого корыта. Простите, но разгон с милицией – это все-таки эффектнее, чем медленное угасание. Знаю, что на последнюю пресс-конференцию Продан не пришла, поскольку не поддерживала лозунг отставки правительства и выборов.

Участие – неучастие политиков в акции – это предмет отдельного расследования. Мне трудно поверить, что акцию «купил» Клюев, Фирташ или еще кто-то, по одной простой причине. Совершенно непонятно, кого там надо было покупать. Там же десяток модераторов сцены плюс члены координационного совета. Там каждая бродячая собака может стать спикером.

Роль БЮТ – другая история. БЮТ - первые, кто передал пакеты, в которых были носки и теплые рукавички. Координационный совет, как я писала, сидел в помещении Союза писателей, возглавляемом бютовцем Яворивским. Члены координационного совета сегодня встречаются с членом БЮТ Натальей Королевской. Активным участником акции был глава независимого профсоюза, нардеп от БЮТ Михаил Волынец. С другой стороны, БЮТ имея в команде кое-каких юристов (есть же среди коллег бютовского юриста Сергея Власенко люди, способные оспорить в суде решение о запрете палаточного городка), ничего не сделал, чтобы оспорить судебное решение по отмене Майдана. К тому же сказали, что среди тех, кто завел перед разгоном чужаков-«регионалов» за периметр, тоже были бютовцы. Когда я спросила членов штаба, почему они не хотят в открытую рассказать, что бютовцы завели «регионалов», то услышала: «Мы должны провести внутреннее расследование». Можно предположить, что, то ли разочаровавшись, что Майдан так и не становится до конца политическим, то ли поняв, что настроения бизнесменов, их готовность воевать не идет дальше вето на кодекс, БЮТ решил умыть руки. Тем более что у них своих проблем полно.

МАМКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КТО ЧТО ЗАРАБОТАЛ?

Думаю, что судьба Майдана далеко не в первую очередь зависит от политиков. И не в первую очередь зависит от организаторов. Она зависит от того, как будет работаться предпринимателям с секвестированным Налоговым кодексом. Основной силой этих акций были рыночные торговцы. Их «мамками», то есть людьми, способными их мобилизовать, теми, кого предприниматели считают в той или иной мере своими являются следующие персонажи: Оксана Продан, Алла Алексенцева, Александра Кужель, Ксения Ляпина, Наталья Королевская. Они имеют связь с региональными структурами предпринимателей. Кроме того, под всякий протест находятся реальные организаторы-практики в виде структур «Видсич» или того же КУПРа. Поэтому хоть Янукович и «развел» Майдан, но вчера «единоналожники» вздохнули с облегчением. Насколько долгим будет это облегчение - настолько спокойной будет работа Азарова. Некоторые из организаторов прогнозируют весной новые акции протеста.

Теперь о деньгах Майдана. Об этом все равно будут писать. Деньги на Майдан собирались активно. Руководитель КУПРа Сергей Мельниченко говорил о суммах в двадцать-тридцать тысяч гривен в день, которые поступали как добровольные пожертвования от митингующих. До пяти тысяч гривен в день уходил на одноразовую посуду. Многие тысячи гривен на еду, одеяла, теплую одежду. И верю, что слухи о нежданно приобретенном кем-то из организаторов ноутбуке, не испортят настроения и не лишат надежды тех, кто приезжал на митинги за свои средства и вносил в эту копилки свои сбережения. Потому что все, что отдается от чистого сердца за правое дело, обязательно возвращается.

Маша Мищенко