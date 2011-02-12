Януковичу уже обещают 70% голосов в Ивано-Франковской области

В 2015 году за Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Ивано-Франковской области проголосуют 70% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

По его словам, «я еще раз напоминаю, что буду работать с Виктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ до 2020 года».

Губернатор попросил журналистов запомнить сегодняшний день. «И запомните сегодняшнюю дату, сегодняшнюю пресс-конференцию, сегодняшний мой прогноз, когда Франковская область в 2015 году проголосует за Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА – 70 процентов голосов”, - сказал М.ВЫШИВАНЮК. По его словам, “этот прогноз базируется на том, что резко будет поднят уровень жизни, благосостояние наших людей за счет увеличения инвестиций в экономику нашего государства».