Год Януковича: что обещал и что сделал

“Я и моя команда не тратим время на пустые разговоры и самовосхваления. Издавна привыкли убеждать в своей правоте не сладкими обещаниями, а реальными результатами”, – отмечал Виктор Янукович в своей предвыборной программе “Украина для людей”.

Мы попробовали проанализировать, какие из своих обещаний выполнил господин Янукович за год управления страной.

Обещание Януковича Реальный результат и оценка по 5-бальной шкале Начиная с 2010 года, гарантирую ежегодный рост ВВП. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что предварительно ВВП в 2010 году вроде бы вырос на 4,1%. Оценка – 3. Добьюсь принятия нового Налогового кодекса. Налоговый кодекс обернулся “налоговым Майданом”. Кодекс в новой версии таки примут, но он направлен на защиту олигархов и коррупции, а не развитие малого и среднего бизнеса. Оценка – 2. Налоговые каникулы для малого бизнеса на 5 лет. Налоговых каникул предприниматели не дождались. Оценка – 2. Сделаю Украину наиболее инвестиционно привлекательной в Восточной Европе. Не подтверждается. Оценка – 1. Снижение НДС до 17% с 2011 года; снижение налога на прибыль до 19% с 2011 года, со следующим ежегодным снижением на 1% до 16%. НДС на сегодня составляет 20%. Налог на прибыль с 1 апреля 2011 года будет снижен только до 23%. Оценка – 2. Возрождение украинского села, своевременная выплата государственных дотаций отечественным сельхозпроизводителям. Правительство планирует отменить господдержку мясомолочной отрасли, и в частности дотации производителям молока и мяса якобы на основании договоренностей с МВФ. Проектом Налогового кодекса предлагается изменить новую схему дотации производителей молока и мяса – заменить субсидирование закупочных цен выплатой компенсации на голову КРС. А также перенаправить 30% процентов соответствующих средств "на финансирование на возвратной основе строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов".Украинская зерновая ассоциация прогнозирует убытки аграриев в 100 долл. на тонне зерна из-за вступления в силу Налогового кодекса и продажи квот на аукционах. Оценка – 2. Гарантирование ценовой стабильности и доступности для каждого человека списка продуктов питания, защищенных государством от ценовых колебаний. Эксперимент Национального форума профсоюзов Украины, в котором рядовые украинцы пытались прожить на 907 гривен – официальный прожиточный минимум – показал, что этих средств для жизни недостаточно. По альтернативным оценкам НФПУ, прожиточный минимум составляет 2356 гривен. Оценка – 1. Гарантирую системную и долгосрочную поддержку украинской семьи. Уже с 2011 года при рождении первого ребенка украинская семья получит 25 тыс. грн., второго, – 50 тыс. грн., третьего и каждого следующего ребенка, – по 100 тыс. грн. Гарантирую ежемесячные социальные выплаты на каждого ребенка: по достижении им 3-летнего возраста и до 13 лет семья будет получать ежемесячно по 250 грн., а с 13 до 18 лет – по 500 грн. Помощь при рождении ребенка повысили до 20 тыс. грн. – за первого, 50 тыс. грн. – за второго и 100 тыс. грн. – за третьего Но получить ее не всегда возможно. В БЮТ утверждают, что украинцам уже почти месяц не выплачивают ни больничных, ни помощь в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком. В то же время договоренности с МВФ предусматривают адресную помощь.Оценка – 3. Каждому ребенку – гарантировано место в детском садике. В этом плане не сделано ничего. По Украине средний процент обеспечения детскими садиками – 56%. В городах этот уровень приблизительно 65-70%, в селах немного превышает 30%.Оценка – 1. Увеличение количества бюджетных мест в государственных высших учебных заведениях до 75%. Правительство “рекомендует” вузам на 42% (относительно 2010 года) сократить количество бюджетных мест для учебы бакалавров. Оценка – 1. На протяжении 10 лет по крайней мере 3 украинских университета должны войти в мировой рейтинг 500 лучших высших учебных заведений. Согласно последнему рейтингу университеты Украины не попали в первую тысячу вузов мира. Оценка – 1. Отказ от системы обязательного внешнего оценивания для вступления в высшие учебные заведения. От ВНО не отказались, но его вес постепенно уменьшается. Вместо этого значительную роль играет аттестат. Также планируется внедрить творческие экзамены или мотивационные эссе в вузах. Оценка – 2. Обеспечение граждан доступным жильем. Создам условия для возрождения ипотечного кредитования с фиксированной ставкой не более 7% в год. Сегодня банки в Украине предлагают кредиты на покупку жилья в среднем под 20-25% годовых при условии выплаты первого взноса в размере 30-40%. Оценка – 1. Установление минимальных размеров пенсий, которые будут обеспечивать базовые потребности каждого человека: жилье, еда, лечение; защита прав работающих пенсионеров; отмена льгот при начислении пенсий для высокопоставленных должностных лиц Азаров заявил, что в 2011 году минимальная пенсия будет составлять 766 грн. – ниже прожиточного минимума. Пенсионная реформа предусматривает ограничение максимального размера пенсии для новых пенсионеров. А те высокие чиновники, которые на сегодня стали пенсионерами, и дальше будут получать свои десятки тысяч гривен. В то же время работающим пенсионерам пенсии планируют урезать, а также увеличить пенсионный возраст для женщин. Оценка – 2. Реальное утверждение в Украине европейских стандартов демократии, неуклонное обеспечение прав и свобод человека. За год Украина в рейтинге свободы слова снизилась на 42 позиции и занимает 131-ое место – после Ирака.Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле обеспокоен негативными тенденциями, которые свидетельствуют об определенном сворачивании демократии в Украине, а Президент Европейского парламента Ежи Бузек обеспокоен сворачиванием свобод в Украине. Оценка – 2. Предоставление русскому языку статуса второго государственного. Русский вторым государственным пока не ввели. Но обязательное дублирование иностранных фильмов для проката на украинский язык уже отменено, правительство пытается внедрить проект Концепции языкового образования, который, по выводам ряда экспертов, существенно суживает использование украинского языка в общеобразовательных заведениях. Без оценки. Переход на контрактную армию с 2011 года. В Генштабе заявляют, что переход ВСУ на контрактную службу возможен не раньше 2025 года. Оценка – 2. Перевооружение армии современными видами вооружения, в частности отечественными, высокие технологии и производственные мощности оборонного комплекса страны. В нескольких военных частях Киевской области солдаты и офицеры-летчики остались без хлеба. 15 тысяч солдат вообще могут остаться без питания из-за долга Министерства обороны в 75 млн. грн. При отказе Украины от евроатлантической интеграции о высоких технологиях вообще не идет речь.Оценка – 1. Главное задание национальной внешней политики – сохранение внеблокового статуса Украины. Возобновлю дружеские и взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией, странами СНГ, обеспечу стратегическое партнерство с США, ЕС, странами „большой двадцатки”. Ценой собственной безопасности украинская власть отказалась от курса на сближение с НАТО. Черноморский флот РФ, по Харьковским соглашениям, которые Украина выполняет в одностороннем порядке, надолго будет базироваться в Севастополе. ЕС и США охладели в своем отношении к Украине. Президент Европарламента Ежи Бузек заявил, что Европа в регионе больше не делает ставку на Украину ("Украина была лучшим учеником класса в регионе два года тому назад. Но больше – нет"). Оценка – 2.

Средняя оценка выполнения обещаний – 1,778, то есть «двойка».

Мы также поинтересовались мнением политиков и экспертов: как за год правления Януковича изменилась Украина. Мы умышленно выпустили из списка опрошенных как членов ПР (и близких к этой политической силе политологов), а также представителей БЮТ как самых жестких критиков действующей власти, поскольку их оценки выглядели бы слишком субъективными и прогнозированными.

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел:

УКРАИНА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ НЕИНТЕРЕСНОЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ США, НО И ДЛЯ РОССИИ

Если говорить о внешней политике, то за год президентства Януковича Украина опять вернулась к так называемой многовекторности. По моему мнению, это собственно та позиция, где внешняя политика теряет свои ориентиры.

Подписав Харьковские соглашения и отдав обогащенный уран, Украина продемонстрировала, что не способна защищать свои принципиально важные интересы на международной арене. В итоге мы наблюдаем, что она становится все более неинтересной не только для США, но и России, многих других стран, с которыми мы не так давно имели очень интенсивные отношения. И опыт последних встреч в Давосе – яркое тому подтверждение.

Было провозглашено, что курс на евроинтеграцию будет продолжаться. Но де-факто, из-за политики сворачивания демократических достижений предыдущих лет мы реально отдаляемся от Европейского Союза. Сегодня под сомнением не только подписание соглашения об ассоциации, но и собственно все проевропейское направление. Количество симпатиков Украины в ЕС катастрофически уменьшается.

Если взять ключевой для внешней политики любой страны вопрос безопасности, то здесь ситуация стала наиболее опасной. Нам сегодня говорят, что будет создана какая-то эфемерная система безопасности. Но всем очевидно, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра такой системы безопасности не будет. Никто ни в НАТО, ни в ОБСЕ, ни в Евросоюзе, ни в Северной Атлантике на это предложение серьезно не реагирует и реагировать скорее всего положительно не будет. Это уже очевидно для всех. Нынешняя власть делает вид, что вопрос безопасности как таковой для нас не является важным. Речь идет о том, что мы фактически отказываемся от решения этого вопроса. По моему мнению, в этом плане сегодня Украина находится в наихудшей ситуации за время все после возобновления нашей независимости.

Виктор Небоженко, политолог:

РЕЖИМ ПОЛУЧИЛСЯ ОЧЕНЬ НЕСТАБИЛЬНЫЙ

Это был год неожиданностей. Украинцы попались на формулу торговцев: купи немедленно и получишь скидку. Нам обещали стабильность и достаток уже завтра, если изберем Януковича. Избрали, а получили, напротив, подорожание.

Происходит очень сильный разрыв между словами и делами как формула отношений власти с населением.

Предыдущие президенты – и Кучма, и Кравчук, и Ющенко – были осторожны в словах. Они обещали на выборах, но дальше у них хватало ума не дразнить население. Янукович легко дает обещания и сразу же о них забывает. Каждый месяц нам обещают и реформы, и порядок, и стабильность, а в реальной жизни видим повышение цен, аресты, коррупцию, усиление государственного влияния на экономику, политику и культуру.

С одной стороны, это циничное отношение к населению как к лохам. “Базар” – это для лохов, а деньги – для серьезных пацанов... С другой стороны, Янукович действительно был довольно наивен и думал, что на протяжении года он получит какие-то результаты своей деятельности и докажет свою большую пользу, в сравнении с предыдущими президентами, а тем более – оппозицией. Но этого не произошло.

Имеет место практика пренебрежительности: мол, ну что такое электорат – это люди второго сорта, а мы, которые живут в Сардинии, Монако, Межгорье, – мы настоящие. Они представляют из себя «элиту», над которой смеется вся Европа.

В этой власти профессионалов не оказалось. Лишь один пенсионер. И тот занял место премьер-министра. Все остальные тренируются в госуправлении, в болтовне.

Янукович не вошел в должность президента. Мы видим постоянное подергивание со стороны в сторону, из Москвы в Брюссель, от угроз к демагогии. Режим получился очень нестабильный.

Неудовлетворение властью будет нарастать. Разные группы населения постоянно будут выдвигать власти какие-то обиды и претензии. А власть каждый раз будет говорить – подождите еще год, еще два – и одновременно будет закручивать гайки.

Олесь Доний, народный депутат, НУ-НС:

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ, ИНТЕРЕСЫ ОЛИГАРХАТА И КРИМИНАЛЬНАЯ СРЕДА.

Янукович победил не просто как отдельная личность, а как выразительный представитель Партии регионов, то есть олицетворяет четкую политическую силу. Идеология проводников этой политической силы – российский национализм. Эта политсила выражает интересы крупного капитала – олигархата. А значительная часть выдвиженцев этой партии походят из криминальной среды. Эти три элемента (российский национализм, защита интересов крупного капитала и криминальная среда) и обусловили основные последствия правления господина Януковича.

Мы видим фактически установление бандократии: пренебрежение законом, принятие неправовых решений даже формально правовыми институциями, введение политических репрессий.

Давление на рядовых граждан, мелких предпринимателей усиливается, о чем свидетельствует эпопея с Налоговым кодексом. Происходит ухудшение благосостояния: повышение цен, коммунальных тарифов, в свою очередь прибыли олигархата растут.

Внедрение идеологии российского национализма происходит в первую очередь через Министерство образования. Мы видим, что идет ущемление украинского языка, искривление украинской истории.

В то же время внедрение идеи российского национализма идет постепенно, но чрезвычайно поступательно. Они оставляют национальные символы: сине-желтый флаг и тризуб, но выхолащивают содержание. Так же со вторым государственным языком. С формальной точки зрения, он не введен, но не обязательно его официально вводить – достаточно отменить обязательность преподавания на украинском или уменьшить количество часов, чтобы его можно было полноценно выучить. Здесь более хитрый, более изысканный механизм. Население не успеет разобраться, и такие действия не будут вызывать большого сопротивления, но принесут негативные последствия через годы.

Через Верховную Раду принимаются решения относительно ограничения украинского языка, например относительно отмены обязательной 50-процентной квоты украинской музыки на радио.

Идет поддержка одной церкви, а именно Московского патриархата, в том числе и в бюджетном финансировании, на уровне местных советов.

И ничто не свидетельствует о том, что тенденции первого года правления будут изменены.

Александр Голуб, народный депутат, КПУ:

ЯНУКОВИЧ ИМЕЕТ ШАНС СТАТЬ ПЕРВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ, КОТОРОГО БУДУТ ВСПОМИНАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО

Этот год можно условно назвать годом надежд. Выполнить все обещания не могли, потому что слишком мало времени, чтобы что-то изменить кардинально. Хотя президент сконцентрировал внимание на целом ряде направлений. Его доклад по случаю 100 дней президентства мог бы быть образцом. Но власть – это не только президент, но и главы администраций, Кабмин, министры, которые не продемонстрировали то, на что они способны, - желание реализовать эти превращения в Украине. Думаю, это главная проблема первого года президентства Виктора Януковича.

Власти мешает одно – интересы тех финансовых, иногда даже криминальных кланов, которые стоят за плечами этой власти, которые финансировали эту власть и которые поощряют власть. Сегодня они мешают превращениям в государстве.

Думаю, что Виктор Янукович – это тот человек, который думает, как его будут вспоминать, по крайней мере его президентство, и что он оставит после себя. Думаю, это как раз тот президент, который имеет шанс прервать тот табун президентов: Кравчука, Кучмы, Ющенко, - которые не оправдали надежд, и стать первым президентом, которого действительно будут вспоминать положительно. Но для этого ему нужно выйти из тени криминально-финансовых кланов, которые все же влияют на политику, и понять, что он президент не только этой категории людей, а всей Украины. Если он это сделает, то действительно будут превращения.

Андрей Ильенко, председатель Киевской городской организации ВО “Свобода”:

УКРЕПЛЕНИЕ ДОНЕЦКОГО КЛАНА

За последний год мы наблюдаем в Украине процесс установления олигархической диктатуры. Если предыдущие 5-8 лет до тех пор того была олигархическая республика, когда содержание политического процесса заключалось в борьбе за власть и ресурсы между несколькими более-менее одинаковыми по мощи олигархическими кланами, то в результате прихода к власти Виктора Януковича один из этих кланов, так называемый “донецкий” (наиболее реакционный, наиболее антиукраинский, наиболее социально антинародный), победил, и сегодня идет процесс установления диктатуры этого клана. Остальные олигархические группы, которые проиграли, или инкорпорируются и подчиняются теневой вертикали власти, или уничтожаются.

Если говорить о развитии страны, то, очевидно, что никаких реформ не происходит, их никто и не планировал делать. Люди шли к власти, чтобы использовать ее для зарабатывания денег. Они делают только какие-то карикатурные имитации реформ, чтобы было что обсуждать на телевизионных ток-шоу.

Ситуация в экономике катастрофическая. Дыры в бюджете, в Пенсионном фонде огромные. Они сегодня стремятся перебросить весь экономический груз на простых людей, на малый бизнес. В то же время крупный капитал, который является социальной основой нынешнего режима, вообще не платит налоги, он вывозит деньги в оффшоры и пытается дальше жировать за счет других. Мы видим, что идет целеустремленная политика на уничтожение зародышей так называемого среднего класса в Украине. Хотят уничтожить его в пользу олигархов, поскольку это их основной конкурент: должно быть 95% люмпена и менее 1% сверхбогачей, которые контролируют страну.

Происходит уничтожение и наступление на гражданские права. Последние месяцы в стране идут серьезные политические репрессии. Я не говорю о представителях бывшего правительства, потому что прекрасно знаю, что они не были ангелами, - а о простых гражданах, которые никогда не были при власти и которых сегодня по каким-то обвинениям абсолютно маразматическим держат в СИЗО и не допускают к ним адвокатов.

Идет тотальное наступление украинофобии. Нас опять загоняют в Советский Союз. Политика в сфере образования, в сфере исторической памяти, языка – это систематическое истребление любых проявлений украинской культуры, языка, национального сознания.

На сегодня все больше людей разочаровываются в этом режиме. Я имею в виду не Западную и Центральную Украину, которая никогда этот режим не поддерживала, а Юг и Восток. Причем основная причина разочарования – в экономических факторах. Они обещали улучшение жизни уже сегодня, а оно ухудшилось: мы видим огромные тарифы на ЖКХ, рост цен.

Мой прогноз. Учитывая социальные, экономические и национальные вопросы, –будет формироваться предреволюционная ситуация. Потому что в Украине попытки установить диктатуру почти всегда завершаются революцией. Если они думают, что им удастся так закрутить гайки – они очень сильно ошибаются. Если они не улучшат экономическую ситуацию – то не продержатся эти 5 лет.

Анна Ященко