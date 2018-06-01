Опровергнет ли дело крымчанина Гриценко избирательность украинского правосудия?

Что же послужило толчком для стражей порядка – коррупционные деяния Гриценко многолетней давности, почему-то лишь сейчас замеченные, или личная месть Василия Джарты?..

Как известно, шахматный термин «гамбит» обозначает жертву пешки, а то и фигуры ради получения преимущества. Но далеко на всегда игрокам удается достичь успеха в результате такого хода.

Позавчерашнее задержание стражами порядка экс-спикера Верховного Совета Крыма, депутата крымского парламента Анатолия Гриценко (не путать с лидером «Гражданской позиции»!) власть силится выставить подтверждением того, что за решетку в Украине попадают сегодня не только представители оппозиции. Ведь Гриценко – член правящей Партии регионов. И не рядовой, а лидер Ленинской районной организации ПР в Крыму.

В вину Гриценко ставят давние грехи – «действия, направленные на противоправное исключение» почти 5 тысяч гектаров земель военного совхоза "Азовский" в бытность его главой Ленинской райгосадминистрации АРК (в 2001–2005 годах). Гриценко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Прокуратура Крыма требует ареста экс-спикера и указывает, что за такое преступление он может сесть на 7–10 лет.

Процитирую одно из провластных изданий, которое пишет в редакционном врезе полностью в духе приснопамятных «темников»: «Утверждения оппозиции о политическом подтексте уголовных дел против бывших чиновников потеряли смысл. Ряды высокопоставленных должностных лиц, попавших под следствие, пополнил член Партии регионов и экс-спикер крымского парламента Анатолий Гриценко». Можно привести много подобных цитат из других СМИ.

Действительно ли после такого «гамбита» власть сможет предъявить стоящий аргумент в ответ на упреки оппозиции и международного сообщества в избирательности (а следовательно – политическом характере) уголовных преследований оппозиции? Ведь они звучат ежедневно и изрядно портят имидж режима и лично Виктора Януковича. А на днях к заявлениям правительства США, Еврокомиссии, Европейской народной партии, к снижению позиции Украины в международных рейтингах демократии добавилось предоставление экс-министру Данилишину политического убежища в Чехии.

Если оппонентов внутри страны ПР научилась полностью игнорировать, то с Западом тяжелее. В конечном итоге, там деньги лежат. На счетах.

Конечно, власть пыталась как-то «перебить» эту неприятную тенденцию. Еще 14 января, выступая перед парламентом, министр внутренних дел Анатолий Могилев убеждал нардепов (и незримо присутствующих иностранцев) в том, что уголовному преследованию подлежат все без исключения партии: «Докладываю, что в текущем году по делам проходят должностные лица местных органов и других органов: от БЮТ – 73, от Партии регионов – 115, от НУ–НС – 38. Есть и от коммунистов».

Но это все такая «пузатая мелочь», что нечего и показать проклятому Западу. Другое дело – Анатолий Гриценко. Фигура заметна, экс-спикер парламента АРК, депутат от ПР, бывший «хозяин» полуострова.

К тому же, если верить нардепу фракции НУ–НС Геннадию Москалю (а не верить экс-главе милиции в Крыму оснований нет), Гриценко «повязали абсолютно заслуженно». «Скажу вам прямо – ни единая пядь земли в Крыму без его разрешения не выделялась. Хоть и с опозданием, но справедливость восторжествовала».

Но тут возникает закономерный вопрос – действительно пожертвовали чем-то стоящим, или действовали по принципу «на тебе, что мне негоже»? Эксперты и обозреватели отмечают, что кандидатура Гриценко на роль «регионала отпущения» не очень удачна. Неубедительна.

Да, в свое время действительно тандем Анатолий Гриценко – Александр Мельник (говорят, известный в своих кругах как «авторитет» Меля) был практически всевластным в Крыму. Их позиций не смог покачнуть даже бунт главы крымской организации ПР, народного депутата Василия Киселева. Тот даже временно вышел из партии.

Но времена на полуострове кардинально изменились. После президентских выборов Крым отдали «на кормление» тяжеловесу Партии регионов Василию Джарты (должность министра внутренних дел для его креатуры Анатолия Могилева была слабой компенсацией за самоотверженный труд в кампании Януковича).

У нового премьера АРК отношения со спикером ВР Крыма сразу не сложились. Он «продавил» на место Гриценко своего человека – президента корпорации «Укрросбуд» Владимира Константинова, о котором говорят, что он сильно помог ПР материально.

Анатолий Гриценко был назначен губернатором Херсонской области, но продержался в чужом регионе меньше трех месяцев. И вернулся в Крым, но уже не фигурой, а практически пешкой, деятелем районного масштаба. Новая власть не отказывала себе в удовольствии «потрепать» бывшего властителя. Крымская пресса сообщала, что на ряде предприятий, учрежденных женой Гриценко, тогда были проведены обыски с выемкой документов. Впрочем, пешка явно мечтала опять стать фигурой.

Как утверждает бывший лидер крымских коммунистов Леонид Грач, Гриценко позволял себе «независимое поведение» и «шатание» во время болезни Василия Джарты, выпадая из его команды. По словам Грача, у Гриценко была возможность найти недовольных политикой Джарты среди тех, кто «увидел, каким образом правоохранительные генералы и полковники, что называется, приструнивали тех, кто позволял себе как-то иначе мыслить, не так, как хочет Джарты».

Что же послугувало толчком для стражей порядка – коррупционные деяния Гриценко многолетней давности, почему-то лишь сейчас замеченные, или личная месть Василия Джарты, умноженная на стремление власти продемонстрировать Западу «не избирательный» характер борьбы с коррупцией.

Если бы действительно не было избирательности, то «терпилой», видимо, не шел бы один Гриценко. Разве он один занимался сомнительными сделками с крымской землей? Как говорит хорошо осведомленный в крымских делах генерал Москаль, «там в кого из старых чиновников ни ткни – не промахнешься. Можно сажать».

«Они там наколобродили такого, что на 10 дел будет... Вот сейчас лучше всего спросить у Могилева (министра внутренних дел) о схемах разворовывания земли. А еще у криминального авторитета Мельника. Они втроем творили все эти дела в Крыму».

«На того же Могилева мы подавали массу материалов, но прокуратура ничего не находила почему-то, слепой Фемида к ним была. Но Гриценко, Мельник и Могилев ходили обнявшись, души друг в друге не чаяли».

Но Могилева не задерживают, обвинений не предъявляют. Только потому что он – действующий министр, а не отставной спикер?

Вряд ли такой внешне эффектный гамбит «бело-голубых» позволит им выиграть информационную игру и показать оппозиции и международным наблюдателям, что «перед законом у нас все равны».

Явно равнее других.

Николай Писарчук