Опровергнет ли дело крымчанина Гриценко избирательность украинского правосудия?
Что же послужило толчком – коррупционные деяния Гриценко многолетней давности, лишь сейчас замеченные, или личная месть Василия Джарты?.. Кандидатура на роль «регионала отпущения» не очень удачна...
Что же послужило толчком для стражей порядка – коррупционные деяния Гриценко многолетней давности, почему-то лишь сейчас замеченные, или личная месть Василия Джарты?..
|Янукович, Гриценко
Позавчерашнее задержание стражами порядка экс-спикера Верховного Совета Крыма, депутата крымского парламента Анатолия Гриценко (не путать с лидером «Гражданской позиции»!) власть силится выставить подтверждением того, что за решетку в Украине попадают сегодня не только представители оппозиции. Ведь Гриценко – член правящей Партии регионов. И не рядовой, а лидер Ленинской районной организации ПР в Крыму.
В вину Гриценко ставят давние грехи – «действия, направленные на противоправное исключение» почти 5 тысяч гектаров земель военного совхоза "Азовский" в бытность его главой Ленинской райгосадминистрации АРК (в 2001–2005 годах). Гриценко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Прокуратура Крыма требует ареста экс-спикера и указывает, что за такое преступление он может сесть на 7–10 лет.
Процитирую одно из провластных изданий, которое пишет в редакционном врезе полностью в духе приснопамятных «темников»: «Утверждения оппозиции о политическом подтексте уголовных дел против бывших чиновников потеряли смысл. Ряды высокопоставленных должностных лиц, попавших под следствие, пополнил член Партии регионов и экс-спикер крымского парламента Анатолий Гриценко». Можно привести много подобных цитат из других СМИ.
Действительно ли после такого «гамбита» власть сможет предъявить стоящий аргумент в ответ на упреки оппозиции и международного сообщества в избирательности (а следовательно – политическом характере) уголовных преследований оппозиции? Ведь они звучат ежедневно и изрядно портят имидж режима и лично Виктора Януковича. А на днях к заявлениям правительства США, Еврокомиссии, Европейской народной партии, к снижению позиции Украины в международных рейтингах демократии добавилось предоставление экс-министру Данилишину политического убежища в Чехии.
Если оппонентов внутри страны ПР научилась полностью игнорировать, то с Западом тяжелее. В конечном итоге, там деньги лежат. На счетах.
Конечно, власть пыталась как-то «перебить» эту неприятную тенденцию. Еще 14 января, выступая перед парламентом, министр внутренних дел Анатолий Могилев убеждал нардепов (и незримо присутствующих иностранцев) в том, что уголовному преследованию подлежат все без исключения партии: «Докладываю, что в текущем году по делам проходят должностные лица местных органов и других органов: от БЮТ – 73, от Партии регионов – 115, от НУ–НС – 38. Есть и от коммунистов».
Но это все такая «пузатая мелочь», что нечего и показать проклятому Западу. Другое дело – Анатолий Гриценко. Фигура заметна, экс-спикер парламента АРК, депутат от ПР, бывший «хозяин» полуострова.
К тому же, если верить нардепу фракции НУ–НС Геннадию Москалю (а не верить экс-главе милиции в Крыму оснований нет), Гриценко «повязали абсолютно заслуженно». «Скажу вам прямо – ни единая пядь земли в Крыму без его разрешения не выделялась. Хоть и с опозданием, но справедливость восторжествовала».
Но тут возникает закономерный вопрос – действительно пожертвовали чем-то стоящим, или действовали по принципу «на тебе, что мне негоже»? Эксперты и обозреватели отмечают, что кандидатура Гриценко на роль «регионала отпущения» не очень удачна. Неубедительна.
Да, в свое время действительно тандем Анатолий Гриценко – Александр Мельник (говорят, известный в своих кругах как «авторитет» Меля) был практически всевластным в Крыму. Их позиций не смог покачнуть даже бунт главы крымской организации ПР, народного депутата Василия Киселева. Тот даже временно вышел из партии.
|Василий Джарты и Виктор Янукович
У нового премьера АРК отношения со спикером ВР Крыма сразу не сложились. Он «продавил» на место Гриценко своего человека – президента корпорации «Укрросбуд» Владимира Константинова, о котором говорят, что он сильно помог ПР материально.
Анатолий Гриценко был назначен губернатором Херсонской области, но продержался в чужом регионе меньше трех месяцев. И вернулся в Крым, но уже не фигурой, а практически пешкой, деятелем районного масштаба. Новая власть не отказывала себе в удовольствии «потрепать» бывшего властителя. Крымская пресса сообщала, что на ряде предприятий, учрежденных женой Гриценко, тогда были проведены обыски с выемкой документов. Впрочем, пешка явно мечтала опять стать фигурой.
Как утверждает бывший лидер крымских коммунистов Леонид Грач, Гриценко позволял себе «независимое поведение» и «шатание» во время болезни Василия Джарты, выпадая из его команды. По словам Грача, у Гриценко была возможность найти недовольных политикой Джарты среди тех, кто «увидел, каким образом правоохранительные генералы и полковники, что называется, приструнивали тех, кто позволял себе как-то иначе мыслить, не так, как хочет Джарты».
Что же послугувало толчком для стражей порядка – коррупционные деяния Гриценко многолетней давности, почему-то лишь сейчас замеченные, или личная месть Василия Джарты, умноженная на стремление власти продемонстрировать Западу «не избирательный» характер борьбы с коррупцией.
Если бы действительно не было избирательности, то «терпилой», видимо, не шел бы один Гриценко. Разве он один занимался сомнительными сделками с крымской землей? Как говорит хорошо осведомленный в крымских делах генерал Москаль, «там в кого из старых чиновников ни ткни – не промахнешься. Можно сажать».
|Анатолий Могилев
«На того же Могилева мы подавали массу материалов, но прокуратура ничего не находила почему-то, слепой Фемида к ним была. Но Гриценко, Мельник и Могилев ходили обнявшись, души друг в друге не чаяли».
Но Могилева не задерживают, обвинений не предъявляют. Только потому что он – действующий министр, а не отставной спикер?
Вряд ли такой внешне эффектный гамбит «бело-голубых» позволит им выиграть информационную игру и показать оппозиции и международным наблюдателям, что «перед законом у нас все равны».
Явно равнее других.
Николай Писарчук