Предприниматели хотят знать, почему от палаток ПР плитка на Майдане «не пострадала»

Предприниматели опять протестуют. Сегодня они пришли на Банковую – требуют закрыть уголовные дела против активистов Налогового Майдана...

На подходе к Администрации Президента дорога перегорожена металлическими заборами и живым заслоном из милиционеров.

Около полуторасот участники пикета выстраиваются поперек Банковой с национальными флагами. Есть здесь и символика Европейской партии и “Нашей Украины”, хотя акция планировалась аполитичная.

В начале акции координатору Налогового Майдана Александру Данилюку становится плохо, он теряет сознание, падает прямо на асфальт и разбивает голову. Так что без крови все-таки не обошлось.

– Что с вами? – спрашивают журналисты Данилюка, когда он приходит в сознание.

– Ничего особенного. Просто переутомление. У меня не было выходных с сентября.

– Какие ваши сегодняшние требования?

– Мы требуем закрыть уголовные дела против всех активистов Майдана, против членов “Тризуба”, которые несли охрану с первого до последнего дня, прекратить конфискационные мероприятия, незаконное изъятие имущества у предпринимателей, на сегодня уже принявшее системный характер. На прошлой неделе было заявление о том, что будут рейды по киевским рынкам. На одной Петровке, по отчету налоговой, было изъято имущества больше, чем на 3,5 миллионов гривен. Никаких законных оснований для этого нет. Мы расцениваем это просто как разбой.

– Сколько на сегодня предприниматели-активистов задержаны?

– Возбуждено свыше 20 уголовных дел против лиц, два из них имеют непосредственное отношение к событиям 22 ноября. Другие возбуждены просто против активистов Майдана, как “Тризуб”, например. Сотни людей проходят свидетелями по факту пока еще делах, статус которых может быть изменен в любой момент.

Предприниматели считают абсурдными обвинения наподобие повреждения плитки на Майдане. Данилюк демонстрирует участникам мероприятия и работникам милиции фото 2007 года с Майдана Независимости с палатками сторонников Партии регионов, которые тогда проводили свою акцию. Но тогда плитка почему-то не “пострадала”.

Врач Ольга Азус была врачом-волонтером во время предпринимательского Майдана.

– Я предприниматель. Но сегодня я здесь прежде всего как гражданка Украины, – рассказывает Азус. – И хочу сказать: власть, которая пришла сегодня, – уголовная. Если они думают, что в девяностых свои спортивные штаны поменяли на дорогие костюмы, галстуки и страусовые туфли и спрятали свое нутро, они ошибаются. Мы прекрасно видим их суть.

– Браво! – поддерживают одобрительными аплодисментами участники митинга.

– Они думают, что на нас можно влиять надуманными криминальными методами: осуждать Луценко, придираться к Тимошенко, к ребятам, которые нас защищали на Майдане, надуманными уголовными делами о повреждении материального имущества, – продолжает выступление врач. – Они хотят, чтоб мы были рабами в XXI веке и обслуживали 10 криминальных кланов. Все слои населения, представители всех сфер деятельности должны подняться и добыть в борьбе свою Украину.

К предпринимателям присоединились и оппозиционные нардепы: Олесь Доний, Андрей Парубий, Андрей Павловский, Михаил Волынец.

– Я лично не предприниматель, как и мои друзья, которые здесь стоят, я не принадлежу к организациям, против которых проводились репрессии, но два дня назад я так же принимал участие в пикете против политических репрессий, совершенных после провокаций в Запорожье с памятником Сталина. И выйду следующий раз, если будут репрессии против украинских или историков, или филологов, – начинает выступление Доний. – Нам нужно осознавать, что нас пытаются разбить в одиночку. Не нужно искать каждый свою нору. Сейчас идет речь не о предпринимателях или людях, причастных к каким-то общественным организациям, идет речь о водоразделе: есть силы зла – бандиты, которые, к сожалению, дорвались до власти, и есть все остальные – украинский народ, который пытаются расщепить, раздробить в одиночку. Мы должны становиться в один ряд – плечом к плечу, потому что победить эту банду мы можем лишь сообща. Если бьют, а бьют они системно, то нам нужно научиться строить контрсистему, сейчас идет речь о существовании Украинского государства.

Участница митинга госпожа Мария, торгующая косметикой на Ирпенском рынке, возмущается новыми налогами.

Я плачу единый налог – 200 гривен, 1100 гривен плачу рынку: это я содержу рабочую силу, рынок переводит мои деньги на горисполком, благодаря этим деньгам платится учителям, бюджетникам, за газ, за свет, мы поддерживаем украинские предприятия, у которых закупаем товар, а еще хотят, чтобы я триста гривен заплатила в пенсионный фонд. А затем мне будут платить минимальную пенсию в 900 гривен? Где справедливость? От этой власти добиться ничего нельзя. Она карательна и лжива. Ну что можно добиться, крнда она одно говорит, а делает другое?!

Но больше всего женщину сердит поведение ее коллег.

– Ходила вчера по рынку – все возмущаются. А приехала сегодня на митинг – а ни одного знакомого нет. Поехать лень. Я говорю: пенсионеры, сжальтесь над своими внуками: чего вы их так не любите? У меня четверо внуков, и я сказала, что буду бороться за их будущее. Я не хочу жить в таком государстве.

В это время микрофон попадает в руки бывшего политзаключенного Василия Овсиенка.

– Господа предприниматели, я пришел, чтобы поддержать вас, потому что я знаю: если сегодня не защитить вас, то завтра будут хватать каждого из нас, – отмечает Овсиенко. – В cоветские времена очень много сфабриковали уголовных дел, и мне тоже. Эта власть не знает других методов, кроме силовых. Но есть такой диссидентский лозунг: не верь, не бойся, не проси. Эта власть провоцирует кровопролитие... Глупый человек тот Могилев. Даже градоначальник у Салтыкова-Щедрина из “Истории одного города” был умнее, потому что он говорил: “просвещение вводит осторожно, по возможности, без кровопролития”. А Могилев не может удержать власть без кровопролития.

Кстати, малочисленность участников сегодняшней акции предприниматели связывают также с заявлением Могилева.

– 22 января приходите. Будьте спокойны, не поддавайтесь на провокации. И все будет хорошо, – успокаивает нардеп Павловский. – А милиционерам я хочу сказать: уважаемые милиционеры, новая власть и ПР делает вас социально незащищенными. Вы же знаете, какую пенсионную реформу Азаров и Тигипко готовят для вас и военнослужащих. Вам, офицеры милиции, будет запрещено выходить на пенсию по выслуге лет. Будете выходить, как все – в 60 лет. Подумайте, кого вы защищаете? Этих бандюков, которые лишают вас социальных прав?! Вас, настоящих оперов, которые действительно защищают нас от бандитов. Подумайте об этом, перед тем, как бить простых людей, которые вышли на площадь защищать свои социальные интересы. Потому что вы завтра сами будете такими: когда будут сокращать милицию – вас первыми выбросят на улицу. Думаю, скоро милиция будет вместе с народом.

В конце митинга Александр Данилюк призывает участников акции прийти 22 января в 10.00 на Софийскую площадь, чтобы отпраздновать День Соборности Украины.

– Будут ли 22 числа новые палатки?

– Нельзя не исключать ничего. Все зависит от количества и решительности наших граждан. По большому счету, установка палаток – это не война. Ничего страшного в этом нет. Не знаю, почему этого так боится власть и мешает. Если будет соответствующее настроение, то найдутся палатки, чтобы их установить. Кому допекло, должен быть 22-го на Софийской площади.

Яна Солнцева Фото УНИАН