Вехи недели: война с Бандерой, демократия с чешским акцентом и анонсированное кровопролитие

Лишение Степана Бандеры звания «Герой Украины» вызвало возмущение местной власти в Западной Украине. Чешский еврокомиссар и правительство Чехии преподали Украине урок демократии. Министр внутренних дел полагает, что День Соборности будет омрачен кровопролитием.

Воевать с историей – занятие недостойное. Порой кажется, что украинские политики забывают об этой прописной истине. Как представляется, вина Виктора Ющенко, впопыхах бросившего (иначе не скажешь) звание «Герой Украины» лидеру ОУН, и команды Виктора Януковича, начавшей в судах бороться за отмену этого решения, одинакова. Ни один, ни второй Виктор не добился обещанной консолидации общества. В итоге на защиту героического статуса националиста встали представители местной власти в регионах, живущих с лозунгом «Бандера – наш герой!», да Юлия Тимошенко – преимущественно из политической конъюнктуры. Искать компромисс бандеровцы и политические наследники его противников не собираются.

Украине между тем показали (пусть и за закрытыми дверями) желтую карточку. Единственный из еврокомиссаров, закончивший МГИМО, Штефан Фюле во время переговоров в Киеве успел выказать поддержку Юлии Тимошенко и сдержанно отозваться о перспективах подписания соглашения о политической ассоциации Украины и ЕС. Чешский дипломат, судя по публикациям западной прессы, сумел в полной мере донести до Виктора Януковича обеспокоенность Евросоюза избирательностью украинского правосудия, призвав способствовать становлению сильной оппозиции и независимых СМИ. Куда красноречивее оказалось чешское МВД, предоставившее политическое убежище экс-министру экономики Украины Богдану Данилишину. В Праге не слишком поверили выдвинутым украинской юстицией обвинениям, и позволили бывшему чиновнику получить свободу.

Виктор Янукович бросился спасать ситуацию, призвав подчиненных добиться отмены мониторинга Совета Европы в отношении Украины. По понятным причинам, сделать это в ближайшее время будет непросто. Президент пообещал создать модель Конституционной ассамблеи для продолжения реформирования Основного Закона и завершить перестройку судебной системы с учетом предложений Венецианской комиссии. Говорят, что в состав разработчиков новой редакции Конституции войдут отличившиеся 16 декабря в избиении бютовцев депутаты Дмитрий Саламатин и Петр Цюрко – исключительно для обеспечения конструктивности конституционного процесса.

Если говорить серьезно, то глава государства требует от подчиненных завершить дерегуляцию (Анатолию Могилеву досталось на орехи за не отмененный до сих пор техосмотр автомобилей) и вплотную перейти к земельной реформе. Интересно, какую тактику для усмирения недовольства будущей продажей земли коммунистов и народников, подбирающих сегодня крохи со стола власти, выберут на Банковой. Впрочем, судя по тому, как сейчас проходят голосования в парламенте, выбор невелик: либо бесстрастное игнорирование, либо достижение договоренностей через головы партийных вождей, делавших публичные заявления.

Обратило на себя внимание заявление министра внутренних дел Анатолия Могилева: тот считает, что на созываемом 22 января на Майдане Юлией Тимошенко митинге возможно кровопролитие. Оппозиционеры справедливо назвали позицию Могилева запугиванием и пообещали, что День Соборности пройдет мирно. С учетом нынешних особенностей в отношениях с Фемидой сомнительно, чтобы кто-то из оппонентов Януковича горел желанием получить обвинение в организации массовых беспорядков. Такой вариант не выглядит фантастическим. Генеральный прокурор Виктор Пшонка тем временем разочаровал всех, кто верил в его профессионализм – он под благовидными предлогами уже второй раз игнорирует стремление депутатов услышать его отчет с парламентской трибуны.

Продолжает демонстрировать готовность к осуществлению пенсионной реформы Сергей Тигипко. Вице-премьер уже начал обсуждение ее перспективы с представителями общественности, хотя до сих пор не ясно, что именно обсуждают – судьба соответствующего правительственного законопроекта большинству сограждан непонятна. Судя по тому, какие вопросы оказываются в сфере компетенции Сергея Леонидовича, из него хотят сделать по итогам работы в правительстве Азарова «чучело реформатора» - дабы другим неповадно было.

Принятый парламентом закон «О доступе к публичной информации» обрадовал всех сторонников максимальной прозрачности органов государственной власти. Похоже, гражданское общество в постоянной борьбе с теми, кто нами управляет, завоевало небольшой информационный плацдарм. Единственный минус – никто не может дать гарантии, что чиновники будут качественно его выполнять. Да и парламентариев, судя по заявлению Владимира Литвина, куда больше беспокоят перспективы сохранения нынешнего созыва до осени 2012 года. Народные избранники, поработавшие всего неделю после новогодних праздников, отправились на плановые каникулы, после завершения которых планируя оформить пролонгацию своих полномочий. Призыв первого президента Леонида Кравчука, предложившего Януковичу выбросить хлам из Верховной Рады, остался гласом вопиющего в пустыне.

Евгений Магда