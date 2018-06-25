Вехи недели: война с Бандерой, демократия с чешским акцентом и анонсированное кровопролитие
Интересно, какую тактику для усмирения недовольства будущей продажей земли коммунистов и народников, подбирающих сегодня крохи со стола власти, выберут на Банковой...
Лишение Степана Бандеры звания «Герой Украины» вызвало возмущение местной власти в Западной Украине. Чешский еврокомиссар и правительство Чехии преподали Украине урок демократии. Министр внутренних дел полагает, что День Соборности будет омрачен кровопролитием.
Воевать с историей – занятие недостойное. Порой кажется, что украинские политики забывают об этой прописной истине. Как представляется, вина Виктора Ющенко, впопыхах бросившего (иначе не скажешь) звание «Герой Украины» лидеру ОУН, и команды Виктора Януковича, начавшей в судах бороться за отмену этого решения, одинакова. Ни один, ни второй Виктор не добился обещанной консолидации общества. В итоге на защиту героического статуса националиста встали представители местной власти в регионах, живущих с лозунгом «Бандера – наш герой!», да Юлия Тимошенко – преимущественно из политической конъюнктуры. Искать компромисс бандеровцы и политические наследники его противников не собираются.
|Богдан ДАНИЛИШИН
Виктор Янукович бросился спасать ситуацию, призвав подчиненных добиться отмены мониторинга Совета Европы в отношении Украины. По понятным причинам, сделать это в ближайшее время будет непросто. Президент пообещал создать модель Конституционной ассамблеи для продолжения реформирования Основного Закона и завершить перестройку судебной системы с учетом предложений Венецианской комиссии. Говорят, что в состав разработчиков новой редакции Конституции войдут отличившиеся 16 декабря в избиении бютовцев депутаты Дмитрий Саламатин и Петр Цюрко – исключительно для обеспечения конструктивности конституционного процесса.
Если говорить серьезно, то глава государства требует от подчиненных завершить дерегуляцию (Анатолию Могилеву досталось на орехи за не отмененный до сих пор техосмотр автомобилей) и вплотную перейти к земельной реформе. Интересно, какую тактику для усмирения недовольства будущей продажей земли коммунистов и народников, подбирающих сегодня крохи со стола власти, выберут на Банковой. Впрочем, судя по тому, как сейчас проходят голосования в парламенте, выбор невелик: либо бесстрастное игнорирование, либо достижение договоренностей через головы партийных вождей, делавших публичные заявления.
|Анатолий Могилев
Продолжает демонстрировать готовность к осуществлению пенсионной реформы Сергей Тигипко. Вице-премьер уже начал обсуждение ее перспективы с представителями общественности, хотя до сих пор не ясно, что именно обсуждают – судьба соответствующего правительственного законопроекта большинству сограждан непонятна. Судя по тому, какие вопросы оказываются в сфере компетенции Сергея Леонидовича, из него хотят сделать по итогам работы в правительстве Азарова «чучело реформатора» - дабы другим неповадно было.
|Владимир Литвин
Евгений Магда