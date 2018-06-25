Украинский парламентаризм: впору заказывать заупокойную службу?

Сегодня завершается очередная парламентская сессия. Председатель Верховной Рады Владимир Литвин бодро доложит согражданам об успехах в законотворчестве. Но сегодня в здании под куполом впору заказывать заупокойную службу по украинскому парламентаризму.

Трансформация украинского парламента произошла не столько стремительно, сколько необратимо. Еще несколько лет назад в Верховной Раде кипели нешуточные политические страсти, а в кулуарах хватало интриг и слухов. Сегодня законодательный орган крупнейшей европейской державы, если и напоминает о себе, то событиями, мало связанными с написанием законов.

Все началось с изменения избирательной системы. Закрытые партийные списки, которые преподносились автором идеи о смене формата выборов, лидером социалистов Александром Морозом, как панацея от политической коррупции, победить ее не смогли. Наоборот – сделали более изощренной. Украинские партии на поверку оказались незрелыми, а депутаты оглядываются на нормы «крепостного избирательного права» только до тех пор, пока не чувствуют поддержку за стенами парламента. Отечественные законодатели по доброй воле превратились из субъектов политического процесса в обслугу партийных бонз, принимающих решение о формировании избирательных списков. За каких-то 5 лет Верховная Рада перестала играть роль центра влияния на принятие решений в стране, что выглядело несколько странным для парламентско-президентской республики. Парламент превратился в политическое болото, и минувшая сессия это только подтвердила.

Разбитые депутатские губы и носы во время стычек между парламентариями бывали и раньше, но побоище 16 декабря 2010 года оказалось беспрецедентным. Сегодня его аккуратно спускают на тормозах, ведь правила политического этикета не позволяют наказать боевиков из партии власти, обладающих депутатскими значками. К счастью, пока не репрессированы пострадавшие в ходе схватки оппозиционеры-бютовцы. Кстати, о значках и мандатах: неспешность, с которой депутатских полномочий лишают парламентариев-совместителей, свидетельствует, что Партия регионов набрала в свой партийный список в 2007 году тех, кого в начале 2011 года уже не хочет видеть в составе законодателей. Убедительный пример партийного строительства по-украински, не так ли.

Верховная Рада за минувшие четыре с половиной месяца немало преуспела в одном: борьбе за пролонгацию собственных полномочий. Раз в ноябре нашлось конституционное большинство, чтобы подтвердить стремление провести парламентские выборы в октябре 2012 года, то и в начале февраля таких депутатов вряд ли станет меньше трех сотен. Здесь вопрос не в формальной принадлежности к власти или оппозиции, ведь речь идет преимущественно о шкурных интересах. Если избирательная система изменится (к этому все идет), немногие нынешние депутаты сохранят свои места. Впрочем, и бывшим парламентариям, получающим статус госслужащего первого ранга, вряд ли придется сетовать на судьбу.

Степень самодискредитации украинского парламентаризма неуклонно стремится к своему пику. Слуги народа, избранные представлять его интересы, даже не пытались сопротивляться отмене политической реформы и урезанию полномочий Верховной Рады. История формирования парламентских коалиции или большинства в украинском парламенте – это пародия на демократическую процедуру. Хотя после отмены политреформы прогнозировалось создание нескольких депутатских групп, на деле этого не случилось. 7 внефракционных депутатов вошли в Партию регионов и Станислав Довгий из фракции «НУНС» перешел к народникам Литвина – вот и все парламентское «движение». Плюс регулярное исключение предателей из фракции БЮТ-Батькивщина, приведшее к тому, что оппозиционеры больше не могут собрать даже 150 голосов для создания временной следственной комиссии или созыва внеочередной сессии, сил их фракций хватает разве только на объявление перерыва в работе Верховной Рады.

Представители парламентского большинства сетуют на нежелание оппозиционеров формировать адекватную повестку дня по средам, которая «титаническими» усилиями Владимира Литвина осталась «днем оппозиции» в Верховной Раде. Но и оппонентов власти можно понять: какой смысл в разработке законопроектов, если даже самые толковые и рациональные из них не находят поддержки. «Большевики» голосуют исключительно по взмаху руки Михаила Чечетова, не желая прислушиваться к иным доводам. Как иначе объяснить принятие Налогового кодекса в первом, самом неудобоваримом, варианте, полчаса, потраченные на окончательное утверждение бюджета-2011? «Одобрямс» царит в здании под куполом, часто напоминающем цирк. Верховная Рада по доброй воле превращается в машинку для голосования в обмен на возможность пользоваться депутатскими льготами до осени 2012 года.

Сохранивший в непростом 2004-м Верховную Раду в качестве площадки для диалога, Владимир Литвин за последних несколько месяцев превратился из спикера в идола парламентаризма. Он готов на все, лишь бы продолжить пребывание в парламентском президиуме. Владимир Михайлович со странной для знатока отечественной политической истории безропотностью смирился со своим низведением до роли церемониймейстера парламентских процедур.

Впрочем, есть тема, всерьез волнующая спикера – смена избирательной системы. Понятно, что по закрытым спискам Народной партии, как и Блоку Литвина, ничего не светит, зато по мажоритарному округу прорваться во власть еще можно. Владимир Михайлович несколько месяцев неустанно ратует за переход к мажоритарке, оставляющий ему шанс на продолжение карьеры парламентария. Правда, не секрет, что за принятие соответствующего решения (об отмене закрытых списков, запрете на участие в выборах блоков и введение смешанной системы голосования) президентская администрация потребует от законодателей немало непопулярных решений, но депутатский корпус такая перспектива не пугает.

Верховная Рада сегодня больше заслуживает не бравурного спикерского спича, а реквиема. Законодательный орган по доброй воле стал кладбищем иллюзий, на котором оркестр политических неудачников пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. Пожалуй, только смена избирательной системы и радикальное обновление депутатского корпуса смогут изменить ситуацию к лучшему.

Евгений Магда

Фото УНИАН