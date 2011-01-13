Писатель Курков жестко раскритиковал деятельность Януковича

Всемирно известный украинский писатель Андрей КУРКОВ жестко раскритиковал деятельность Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

В своей авторской статье, опубликованной на сайте Би-Би-Си, А.КУРКОВ отмечает, что В.ЯНУКОВИЧ и его окружение открыто подражают российской форме правления и, если бы это было возможно, предпочитали бы превратить страну в «контролируемую демократию», как в соседней России.

«Но, поскольку в стране все еще существует реальная оппозиция, это будет достаточно сложно», - считает писатель.

Именно с этим, по его убеждению, связано уголовное преследование лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

«Ю.ТИМОШЕНКО является главным политическим противником ЯНУКОВИЧА. Если не уничтожить ее партию сейчас и если не помешать ее участию в следующих президентских выборах, она станет следующим Президентом Украины. А это – наихудший страх окружения ЯНУКОВИЧА, который представляет лишь восточную часть страны, Донецкую область», - считает А.КУРКОВ.

При этом писатель отмечает, что надеяться на объективное правосудие в данном случае не приходится, поскольку «даже дети в Украине знают, что эта судебная система находится под полным контролем Президента и является почти насквозь коррумпированной».

А.КУРКОВ также обращает внимание на то, что в попытке уменьшить количество голосов за партию “Батькивщина”, которую возглавляет Ю.ТИМОШЕНКО, на последних местных выборах Партия регионов В.ЯНУКОВИЧА неофициально поддержала радикальную националистическую партию «Свобода».

В то же время А.КУРКОВ отмечает, что «Украина остается относительно демократической, частично благодаря существованию двух разных частей страны: восточной, более советской части, и западной, более европейской, которая присоединилась к СССР всего на 45 лет».

По мнению А.КУРКОВА, «провал Помаранчевой революции 2004 года лишил прозападного украинца какого-либо энтузиазма относительно политики. На востоке страны В.ЯНУКОВИЧ также не смог обеспечить активную поддержку своего режима. Основной вопрос в том, ослабят ли в дальнейшем экономические неурядицы интерес украинцев к политике, или воспламенят народные протесты. Последнее является более вероятным».