В ГПУ не комментируют предоставление Данилишину убежища
18:04, 13 января 2011Политика
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Ждут официального подтверждения
Киев. 13 января. УНИАН. В Генеральной прокуратуре Украины не комментируют информацию в украинских СМИ о предоставлении бывшему министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ политического убежища в Чехии, поскольку не имеют официального подтверждения этого факта.
Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.
«Мы не можем комментировать эту информацию, поскольку не имеем официального подтверждения ей», - сказал он.
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