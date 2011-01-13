В ГПУ не комментируют предоставление Данилишину убежища

Киев. 13 января. УНИАН. В Генеральной прокуратуре Украины не комментируют информацию в украинских СМИ о предоставлении бывшему министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ политического убежища в Чехии, поскольку не имеют официального подтверждения этого факта.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-центра Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

«Мы не можем комментировать эту информацию, поскольку не имеем официального подтверждения ей», - сказал он.