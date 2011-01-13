В ГПУ боятся, что Тимошенко оставит их без кутьи?

В Генеральной прокуратуре возмущены тем, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО перенесла сегодня время ознакомления с материалами возбужденного в отношении нее уголовного дела на 15.00.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПУ.

В частности, как отмечают в пресс-службе, следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры пошел навстречу экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и по ее просьбе перенес день ознакомления с материалами досудебного следствия в качестве обвиняемой по делу с 10 на 13 января этого года.

Однако сегодня, 13 января, вместо того, чтобы явиться к следователю утром, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что сможет прибыть только на 15 часов, заявили в Генпрокуратуре.

В связи с этим в ГПУ считают, что “таким образом она снова пытается затянуть время пребывания в Генеральной прокуратуре, особенно в предпраздничный вечер, злоупотребляя вниманием общественности ради собственного «самопиара».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы БЮТ, лидера партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО была вызвана сегодня в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры на 15.00.

Справка УНИАН. ГПУ 30 декабря 2010 года предъявила Ю.ТИМОШЕНКО окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

24 декабря генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявлял, что ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании 180 и 200 млн. евро, полученных Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.