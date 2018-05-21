Первая пятерка Партии регионов поменяла лицо

На парламентских выборах 2007 года Партия регионов была представлена первой пятеркой в составе Виктора Януковича, Раисы Богатыревой, Тараса Черновола, Инны Богословской и Нестора Шуфрича. Эти люди гордо отстаивали “линию партии” в телеэфирах, их лица красовались на биг-бордах и обложках журналов, их фамилии первыми значились в бюллетенях, которые избиратели получали в день голосования в Верховную Раду.

Однако после событий в парламенте 16 декабря стало очевидно, что крупнейшая и мощнейшая политическая сила, которая привела к власти Виктора Януковича и стала базой для формирования парламентской коалиции в представлении многих людей будет иметь внешне другую первую пятерку. Это люди спортивного телосложения, с лицами, не обезображенными интеллектом: Олег Царёв, Дмитрий Саламатин, Петр Цюрко, Владислав Лукъянов и Александр Волков.

№1 Олег Царёв

В 2005 году господин Царёв прошел в Верховную Раду и Днепропетровский облсовет от Партии регионов. Впоследствии он рассказывал, что в список ПР его взяли потому, что он был руководителем областной парторганизации, а не потому, что красиво умел драться”. В 2006 принимал участие в штурме Днепропетровского облсовета, но настоящая популярность пришла к нему после драки в Верховной Раде во время ратификации Харьковских соглашений относительно продолжения базирования ЧФ РФ, когда он в светлом свитере направо и налево махал руками, расправляясь с оппозиционерами.

Позже в интервью он признался, что после той драки ему было стыдно. “Нужно понимать, что парламентарии не должны вести себя так, мы не должны превращать Раду в цирк. И с этим что-то нужно делать: возбуждать уголовные дела, лишить депутатской неприкосновенности, какие-то шаги мы должны предпринимать, нельзя же бросать шашки в парламенте. Я когда выносил шашки, обжег руки и ноги, из одежды целым осталось только исподнее”.

Но стыд за предыдущую драку не помешал Царёву опять активно демонстрировать свои бойцовские качества.

– Нам нужно было разблокировать парламент для нормальной работы, потому что страна не может жить без бюджета, – уже без чувства стыда сказал после драки Царёв.

№2 Дмитрий Саламатин

Депутат-совместитель Дмитрий Саламатин, один из наиболее злостных прогульщиков пленарных заседаний ВР, руководитель специализированной госкомпании по торговле оружием и военной техникой «Укрспецэкспорт», во время бойни «решил» появиться в сессионном зале.

Уроженец Караганды, Саламатин начал свою трудовую деятельность на шахте. В начале 90-х перебрался в Москву, работал в разных топливных компаниях. В 1999 году почему-то переехал в Украину и уже в 2006 году стал нардепом от ПР. Очевидно, успел за это время получить украинское гражданство (а может, нет?). Интересно, что это лицо с такими мощными российскими корнями делает в сфере торговли украинским оружием. Но это второй вопрос.

Во время ратификации Харьковских соглашений он отметился тем, что сломал нос депутату Карпуку. И в этот раз Саламатин, по рассказам участников потасовки, сыграл не последнюю роль в “разблокировании” президиума парламента.

В частности, бютовец Андрей Шевченко рассказал о событиях так: "Первыми влетели Саламатин, Царев, Волков, Злочевский и другие. Саламатин схватил кресло, которым блокировались двери, начал замахиваться им на людей и бросил его в сторону трибуны, где был депутат Волынец, которому креслом разбили голову".

А пострадавший бютовец Владимир Бондаренко в своем заявлении в Генпрокуратуру отметил: «Депутат Саламатин предпринял попытку нанести мне удар стулом по голове. Меня спасло лишь то, что я успел подставить под удар руку, в результате чего почувствовал резкую боль. С полученной травмой я не мог защищаться от противоправных действий нападающих”. Напомним, избитые бютовцы подали в Генпрокуратуру заявления на семерых регионалов, среди которых, и Дмитрий Саламатин.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко в эфире «5 канала» заявил, что появление Саламатина в парламенте было красноречивым знаком к дальнейшим событиям. «Его вызывали в парламент для мордобоя, то есть драка была спланированной», — убежден Гриценко. При этом он напоминает, что Дмитрий Саламатин - «человек, который уже полгода незаконно, вопреки Конституции, сохраняет депутатский мандат и одновременно является главой «Укрспецэкспорта».

Гриценко уверен, что «это были не просто депутаты-регионалы, а в первую очередь команда Януковича». «Того самого, который был в оппозиции во время кризиса, когда все теряли рабочие места, блокировал трибуну и работу Верховной Рады два месяца. Никто тогда не бил Януковича по голове», — отметил Гриценко.

После такой активной деятельности в Раде БЮТ требует уволить руководителя Укрспецэкспорта . Но кто услышит эти требования?

№3 Петр Цюрко

Региональщик Петр Цюрко в составе парламента (во второй раз) появился не так давно. Технолог по переработке и хранению плодов и овощей, он стал депутатом 27 апреля 2010 года, после того, как часть нардепов-региональщиков перешла в исполнительную власть. До тех пор Цюрко уже успел побывать (полтора года) нардепом от ПР – с апреля 2006-го по ноябрь 2007 года. В 2007-м, перед досрочными выборами в парламент, этот господин в рейтинге журнала «Фокус» занял 93-ое место в сотне самых богатых кандидатов в депутаты.

Сначала Цюрко заявил, что драки в парламенте не было.

«К драке я не готовился. На мне был пиджак, но с меня его сняли, и я остался в свитере. Участие в инциденте принимали, кто больше – кто меньше», - сказал политик.

А затем решил в обвинить в драке оппозицию, мол, «ситуацию всегда провоцируют они».

Отвечая на вопрос, почему он ударил стулом депутата от БЮТ Михаила Волынца, Цюрко отметил, что не собирался делать этого, а просто вырвал стул из рук другого депутата, который хотел его ударить, и выбросил его.

«Я прошу прощения у Волынца, я уважаю этого человека, и я не специально его бил», – отметил парламентарий.

№4 Владислав Лукъянов

Этот нардеп стал “героем” телесюжетов и фоторепортажей после заседания ВР 11 декабря 2007 года. Во время голосования по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Лукъянов поднялся в президиум парламента и выхватил персональную электронную карточку для голосования у тогдашнего спикера ВР Арсения Яценюка. В результате этого коалиции не хватило одного голоса для возвращения к процедуре утверждения Тимошенко на должности премьер-министра.

Региональщик Лукъянов в свое время дрался возле президиума ВР с бютовцем (в то время) Ляшко.

Что же касается последней драки Лукъянов заявил, что депутаты от Партии регионов также являются потерпевшими.

«Тимошенковцы устроили в зале баррикады из стульев, и нам пришлось их разбрасывать. Когда мы прорывались, они нас тоже толкали, кто-то падал на эти стулья – у нас тоже есть и ушибы, и ссадины, но мы же сопли не размазываем и не скулим. А если кто получил стулом, то не нужно было баррикады из них устраивать. В итоге мы заняли президиум и остались там ночевать», – рассказывал он журналистам.

№5 Александр Волков

Баскетболист-депутат Волков тоже частый участник потасовок в Верховной Раде. Кроме столкновений в парламенте, он также принимает участие в драках депутатов Киевсовета. Например, во время известного столкновения между депутатами от Блока Кличко и Блока Черновецкого в октябре 2009 года, в сессионный зал в поддержку команды Черновецкого пришли регионалы Волков и Тедеев, которые также приняли участие в драке.

В то же время Волков отрицает, что он бил бютовцев во время последней парламентской драки.

«Я бил? Я лично никого не трогал. Я наоборот аккуратно помогал им выйти, чтобы они не споткнулись», – сообщил журналистам экс-спортсмен. – Ну, была драка, толкались. Но они преувеличивают. Тот, кто говорил, что у него сломана челюсть, потом браво давал интервью журналистам. А я очень хорошо знаю, что такое сломанная челюсть – это питание через трубочку».

На протяжении 2010 года Царёв зарегистрировал один законопроект, а Саламатин и Цюрко – ни одного! Саламатин вообще за всю каденцию зарегистрировал один-единственный законопроект, датированный еще 2008 годом, обеспокоившись ввозом на таможенную территорию Украины культурных ценностей. В парламенте этот нардеп редкий гость. Из 95 поименных регистраций пленарных заседаний в период с 2 февраля по 21 октября 2010 года он пропустил 90! Царёв – 44, Волков – 39. Поэтому для некоторых депутатов махание кулаками в парламенте и является основной профессиональной деятельностью.

Яна Солнцева