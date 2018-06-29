Вехи-2010: форсированный Янукович, зафиксированная Тимошенко и геополитический шпагат

Виктор Янукович реализовал мечту о реванше и продолжает коллекционировать полномочия. Юлия Тимошенко, сохраняя показное спокойствие, пьет чашу своей оппозиционности. Украина опускается на шпагат многовекторности.

Янукович во всей красе

Победа на президентских выборах удовлетворила самолюбие Виктора Януковича, но ему определенно хочется большого. Виктор Федорович не стал превращаться в затворника из «Межигорья», иначе зачем бы на Печерске срочно строили вертолетную площадку...

Янукович постоянно декларирует способность обеспечить опережающее развитие Украины. Для этого у него есть механизм исполнительной власти во главе с Азаровым. Тот и в мыслях не допускает возможность порулить самому, наоборот – всячески демонстрирует удовлетворение собственным статусом. Барахлящие или ставшие лишними детали правительства выбрасывают и заменяют без лишних сантиментов, постоянно увеличивая процент представительства выходцев из Донбасса в коридорах власти.

Не ставит палки в колеса президенту и парламент, оперативно превратившийся сначала в сомнительной легитимности коалицию, а сейчас, после отмены политической реформы, просто сплотившийся в послушном большинстве вокруг президентских идей и их вестового – Михаила Чечетова. Комментарии и жестикуляция последнего стали диагнозом украинскому парламентаризму в уходящем году, на этом фоне блекнут даже пролитая в парламенте кровь народных депутатов и безволие председателя Верховной Рады.

Хотя местные выборы позволили «регионалам» значительно укрепить позиции на местах, расслабляться партии власти не стоит. Ее заигрывание со «Свободой» против «Батькивщины» может обернуться продолжением «дранг нах Остен» в исполнении соратников Олега Тягныбока. Местные же выборы показали, что на востоке страны процесс поголовной «регионализации» достиг предела, потому избиратели ждут новых лиц. Пребывание у власти не позволяет Партии регионов оперативно перестроиться, она продолжает подминать под себя, уже разучившись договариваться. Эйфория пройдет, а набранные обязательства – останутся.

Стремление построить мощную и современную Украину не может вызывать протест, но сомнительными выглядят методы, которые применяет власть для «модернизации» страны. Пока громче всех об этом заявили не оппозиционные политики, а рыночные торговцы, которых новый Налоговый кодекс едва не лишили права на профессию. Если команда Януковича, концентрирующая инструменты управления страной, не найдет им рационального применения, понятного миллионам избирателей, ей придется нелегко уже на ближайших выборах.

И это все о ней

Юлия Тимошенко, безусловно, остается самым ярким политиком десятилетия в Украине. Но она не сумела выиграть президентские выборы, и теперь вынуждена искать возможности для контратаки. Полугодичная пауза, в ходе которой лидер «Батькивщины» приходила в себя, не стала поводом для власти проявить свой джентльменские качества и сочувствие проигравшей. Оппоненты Тимошенко обкладывают по всем законам охоты, а голоса европейских «егерей», поддерживающих гранд-даму украинской политики, отечественные политики игнорируют.

Минувший год стал для Юлии Владимировны временем разочарования в команде (четыре десятка бютовцев-парламентариев покинули ряды материнской фракции) и периодом испытаний. Наверное, лидеру «Батькивщины» подсказывают, что преследование властями может вернуть потерянный на посту премьера рейтинг, но для этого не хочется оказаться за решеткой. Борьба за лидерство в оппозиции отвернула от Тимошенко ряд думающих союзников, и заставила сплотиться ее политическую свиту. Леди Ю давно не балует страну и избирателей креативом, из-за которого не торчат технологические «уши», а эмоциональность ее заявлений разбивается об невидимый барьер, воздвигнутый многими центральными телеканалами. Тимошенко не успела своевременно выйти из президентской гонки, формально признав свое поражение, поэтому «регионалы» сегодня проводят негласный конкурс за право повесить узнаваемый скальп с косой в президентском кабинете.

Заклятый друг Юлии Владимировны Виктор Ющенко досрочно вышел на политическую пенсию, хотя и сам боится себе в этом признаться. Попытавшийся стать верным соратником Юрий Луценко переосмыливает происходящее в Лукьяновском СИЗО. От Тимошенко нарочито отвернулось большинство спонсоров, но еще есть поддержка народа. Это дает ей надежду на позитивные изменения своей политической судьбы.

Проклятие многовекторности

Украина вновь возвращается к взлелеянной Леонидом Кучмой многовекторности, которая в итоге обернулась для Леонида Даниловича «мягкой изоляцией» со стороны Запада после голословных обвинений в поставках станций радиотехнической разведки «Кольчуга» режиму Саддама Хусейна. Но Виктора Януковича это не остановило. Восстановив Харьковскими соглашениями дружбу с Россией, он не преминул возможностью рассчитаться обогащенным ураном за право знакомства с Бараком Обамой. Борьба за европейскую интеграцию также стала для Банковой приоритетом, по крайней мере, этот вектор заставляет власть делать реверансы перед Старым Светом. Да и потребность в диалоге с Китаем для нашей страны заметна не только посетившему Поднебесную Виктору Януковичу.

Многовекторность, как и гимнастика, требует хорошей физической формы и постоянного поддержания мышц в тонусе. Для Украины, которая в 2010-м впервые прокачала нефть по трубопроводу Одесса – Броды в аверсном направлении и борется за модернизацию своей ГТС на приемлемых условиях, способность адекватно выбирать векторы экономической и политической активности – вопрос не праздный. По сути, способность быть субъектом, а не объектом внешней политики и есть формулой современного государственного суверенитета. И дабы не оплакивать его утрату или частичное урезание, необходима внятная государственная политика, опирающаяся на понимание широких слоев политической элиты и поддержку общества.

Евгений Магда