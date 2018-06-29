За наше государство, в котором власть принадлежит народу, а все остальное - власти! С Новым годом!

По официально проводимым исследованиям, мы - одна из самых несчастливых наций в Европе. И это грустно. Может быть, нам просто надо научиться стать счастливее? Быть счастливее, невзирая на то, что власть не оправдывает наших надежд, телевидение становится все более унылым, а кошельки наши, несмотря на обещания правительства, не становятся толще... Давайте уметь радоваться тому, что раньше считали обыденным: победе ребенка на шахматном турнире, тому, что подруга закончила писать книгу рассказов, давние друзья начинают строительство церкви, тому, что, наконец, сумели вытянуть после тяжелой болезни родителей... Давайте сами решим для себя: никому из людей, оказавшихся у руля государства, и не оправдавших наших надежд, мы не дадим испортить нам праздник. Давайте подумаем о себе, о том, что скоро мы пройдем еще один временной рубеж. А за ним придет радостный и светлый праздник Рождества. Накануне праздников мы попросили наших наиболее читаемых авторов написать свои пожелания и тосты к Новому году.

Евгений Головаха, заместитель директора Института социологии, писатель:

ЗА НАШЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО, В КОТОРОМ ВЛАСТЬ ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ, А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – ВЛАСТИ!

Новогодние тосты – жанр особый. Форма их может быть разной, но суть – одна: в старом году нам должно быть хуже, чем в Новом! А поскольку хуже нам уже было, а лучше еще не было, есть смысл посвятить тосты не только своим собственным близким, но и тем, кто становятся близкими всем нам после того, как мы за них проголосовали. Пусть им тоже в этом году будет хуже, чем в наступающем. Пожелать нашей политической элите хочется прежде всего достойно пережить все тяготы предстоящих реформ, поскольку все «выгоды», как известно, достанутся рядовым гражданам. И еще:

За наше демократическое государство, в котором власть принадлежит народу, даже несмотря на то, что все остальное принадлежит власти!

За народных депутатов, несправедливо нареченных «тушками» только за то, что смогли понять, насколько новая власть лучше старой!

За наше правосудие – чтобы оно научилось, наконец, отличать слепую и тощую Фемиду от зрячего и жирного Плутоса!

За Европейский Союз, с которым мы двадцать лет идем в одном направлении: мы – к нему, а он – от нас!

За удивительную организацию МВФ, которая кредиты дает власти, а проценты хочет взимать с пенсионеров!

За свободу слова! И не только самого слова, но и тех, кто его произносит. За тех журналистов, у которых слово – не серебро, а молчание – не золото!

И вообще, за то, чтобы в будущем году:

укреплялось все лучшее, что у нас есть, а не только властная вертикаль!

реформаторы думали не только о том, как сделать реформы непопулярными!

власть и оппозиция нашли общее не только по вопросу об увеличении бюджетных средств на их общее лечение!

политики были откровенными не только в тех случаях, когда откровенно лгут!

И наконец, чтобы каждого из нас услышал еще кто-нибудь, кроме Президента!

Дмитрий Выдрин, советник Президента Украины:

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМИ, НУЖНО ОБУЗДАТЬ СВОЙ ГЛАВНЫЙ ИНСТИНКТ – ЗАВИСТЬ

У меня нет пожелания для власти. Все, что мы можем пожелать, у власти уже есть. У меня есть пожелание для граждан, не маленьких граждан. Когда Ющенко говорил, что существует маленький украинец, как вид, меня немного бесило, потому что все люди от рождения одинакового роста. На их рост влияют власть, деньги. Все люди одинаковы от рождения. У Петрарки на иллюстрации все красивые женщины более высокого роста, чем богатые и некрасивые мужчины.

Я желаю, чтобы украинцы, которые все большого роста, чтобы они с теплом, пониманием и всепрощением относились друг к другу, но холодно, и не прощая ничего, относились к власти. Власть заслуживает самого холодного отношения, но мы заслуживаем взаимопонимания, взаимного прощения и взаимной теплоты.

Конечно, желаю, чтобы мы стали счастливее. Но для того, чтобы чувствовать

себя счастливыми, нужно обуздать свой главный инстинкт – зависть. Нет более разрушительного чувства для мировоззрения и мироощущения, чем зависть. И если ты сумеешь справиться с завистью, то получаешь билет не на войну, на счастье.

Ярослав Грицак, историк:

ЖЕЛАЮ НАМ – СТОЙКОСТИ ДУХА, СТРАНЕ - ЧТОБЫ, НАКОНЕЦ, НАЧАЛА ЖИТЬ

Желаю, чтоб наш дух, невзирая ни на какую погоду, не ломался. Правительства приходят и уходят, режимы меняются, мы остаемся. Давайте помнить, что история длинная и она не заканчивается, мы в этой истории остаемся. Этой стране я желаю, чтобы она перестала «не вмирати», а начала, наконец, жить.

Валерий Дымов, политолог, публицист:

ВЛАСТИ ЖЕЛАЮ, ЧТОБЫ ОНА ВСПОМНИЛА, ЧТО ТРИ ДНЯ, КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ НА СБОР ТРОФЕЕВ, ДАВНО ЗАКОНЧИЛИСЬ

В Новом году я хочу пожелать Украине – украинцев, тех людей, которые не будут мучительно искать, что эта страна сделала для них, а подумали, что они сделают для нее. Украинцам – Украины, которая бы помнила о них.

Власти желаю, чтобы, она, наконец, вспомнила, что три дня, которые даются победителям на ограбление и сбор трофеев, давно закончились. И чтобы она поняла, что центр формирования ее экономической политики должен находится не в МВФ, а центр формирования гуманитарной политики не в Москве, чтобы она руководствовалась только национальными интересами.

Оппозиции хочу напомнить, что поле битвы принадлежит мародерам. И желаю, чтобы они строили парадигму не ПАРТИ-отизма, а патриотизма, чтобы они прекратили ссоры и вспомнили, что они должны стать украинской оппозицией. Также как Париж стоит мессы, также Украина стоит объединения.

Мужчинам желаю женщин, которые бы их понимали, женщинам – мужчин, которые бы их поддерживали. В Новогоднюю ночь самое время вспомнить призыв Поля Валери: любить друг друга, поскольку этого требует душа еще нерожденного ребенка. Детям я желаю полноценных семей и родителей, которые бы подольше позволяли оставаться им детьми. Желаю всем нам помнить, что любовь - это улица с односторонним движением, и люди по ней идут, радуясь друг другу и поддерживая друг друга, не требуя ничего взамен. Всем желаю осуществления всех желаний и того, чтобы эти желания были настоящими. По-украински настоящий - это «справжній”, что означает быть с правдой и нежностью. И все вещи, которыми мы руководствуемся и в которые мы не можем ткнуть пальцем, существуют. Это Любовь, поддержка, дружба. Желаю, чтобы они пребывали с вами всегда, и тогда год будет действительно счастливым.

Александра Кужель, почетный президент Аналитического центра "Академия":

ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛИ ЗДОРОВЫ

Свое пожелание я хотела бы передать такой притчей. Умирая, испанский монарх представил перед Богом, и Господь спросил, чего бы он хотел для своей страны. Испанский король попросил для страны теплого-теплого моря. «Хорошо», – ответил Всевышний. Потом монарх поспросил, чтобы в стране производили лучшее вино и чтобы там жили красивейшие женщины. «И это исполню», – пообещал Господь. Тогда монарх попросил у Бога еще одного – мудрых правителей для этой страны. «Этого не могу. Тогда это будет рай», – услышал в ответ король. Я думаю, что в этой притче зарифмована особая мудрость: люди сами должны научиться формировать мудрую власть и научиться влиять на нее. Я желаю этого нашему народу. А еще хочу повторить пожелание из фильма «Служебный роман»: чтобы все были здоровы.

Виктор Небоженко, политолог:

ЖЕЛАЮ ВСЕЙ СТРАНЕ ПРИЙТИ В СОЗНАНИЕ ПОСЛЕ ШОКА 2010

Оппозиции желаю в Новом году остаться на свободе.

Нашему Президенту я желаю в новом году самостоятельно летать на вертолете. Это очень важно – летать самостоятельно, чтобы тебя на обманули, чтобы не ты сел и тебя повезли куда-то, а чтобы он летел туда, куда хочет он, а не туда, куда хочет пилот. Он умеет плавать и водить машину, а теперь важно освоить именно вертолет. На протяжении года вы очень много раз будете получать подтверждение важности моего пожелания.

Народу желать ничего не буду. Он впервые за последние двадцать лет оказался в настолько дурацком положении... Что ему пожелать, кроме как выйти из того шока, в который он был брошен в 2010 году?! Поэтому, всем - жителям Одессы, Львова, Харькова, Донецка, Киева - желаю прийти в сознание. Хотя киевлянам нужно отдельное пожелание. Киевляне пребывают в зомбированном состоянии после многолетнего общения с собственным мэром. Более деструктивного страшного удара, который нанесли по сознанию киевлян, не было. Это касается всех киевлян, независимо от возраста, потому что голосовали за него пенсионеры, другие избиратели над пенсионерами смеялись, но плакали в результате все вместе. И если всей стране нужно желать прийти в сознание после шока 2010 года и подумать, как выбраться из сложившейся ситуации, то киевлянам нужна еще мягкая психическая реабилитация после общения с Черновецким.

Дмитрий Корчинский, публицист

ЖЕЛАЮ ВЛАСТИ – НАДОЕВ, ОППОЗИЦИИ – УСТОЕВ

Желаю власти в следующем году высоких надоев. Оппозиции – высоких моральных устоев. Это значит, что ей не следует сотрудничать с администрацией, ни с тюремной, ни с президентской. Впрочем, это одно и тоже.

А украинскому народу желаю веселых репортажей из России, чтобы мы по новостям смотрели не скучную производственную драму, а веселый боевик с приключениями.

Братья Капрановы, издатели, писатели:

ВЛАСТИ – ЖЕЛАЕМ ПОТЕРЯТЬ ВЛАСТЬ, А ОППОЗИЦИ ЖЕЛАЕМ РОДИТЬСЯ

Пожелание оппозиции, власти и политикам в целом. На самом деле в Украине нет оппозиции, а есть две группировки властных политиков, которые борются между собой, потому для власти во всех ее лицах у нас будет одно пожелание – чтобы этот год стал последним в их креслах, и чтобы они потеряли свое всевластие в Украине. А оппозиции, которой нет, желаем родиться, чтобы 2011 год стал годом рождения настоящей украинской оппозиции.

Мужчинам и женщинам. Женщинам желаем помнить, что мужчина создан по образу и подобию Господа. Поэтому, женщины, уважайте своих мужчин, любите мужчин, потому что все-таки творец – тяжелая ноша. А мужчинам желаем помнить, что женщины – это настоящее чудо Господнее, потому что когда Господь творил мужчину, имел свое подобие, а когда творил женщину, ни образца, ни подобия не было. Потому это первое его творчество и чудо, потому, мужчины, наслаждайтесь этим чудом, любите его. Именно этих умений желаем украинским мужчинам в 2011 году.

Юрий Андрухович, писатель:

У НАС НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА, КРОМЕ ВЕРЫ В ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

Желаю, чтобы следующий год обязательно был лучше того, который проходит. В этот раз это не такая уже сложная и невозможная штука: тот, который проходит, был исключительно мерзкий. Потому у нас нет другого выхода, кроме веры в лучшее будущее. За счастье, за здоровье, за Новый год!

Опрашивали Оксана Климончук, Маша Мищенко