Обещания Попова под елку, или Каких подарков ожидать киевлянам в 2011 году

Вчера глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов рассказал прессе о результатах своей полугодовой работы. Сперва жаловался на проблемы, с которыми столкнулся вначале, - несбалансированность системы управления городом, дефицит бюджета больше чем в миллиард гривен, коррупционные схемы в рядах “молодой команды Черновецкого” и как следствие – вымывание бюджетных средств и незаконные отчуждения ряда стратегически важных объектов, - а затем перешел к радужным перспективам 2011 года.

Транспорт: приятные новости для жителей Троещины

– Очень важна проблема – транспортная, – констатировал фактический руководитель Киева Попов. – Но убежден, что вы почувствовали позитивные сдвиги в решении этой проблемы.

И напомнил об объектах, которые при участии премьера и президента с помпой вводили в эксплуатацию на протяжении последних 6 месяцев: скоростной трамвай, эстакада и двустороннее движение по Гаванскому мосту, три новых станции метро, открытие движения на Московской площади и движения автотранспорта с Левого берега на правый по новому железнодорожному мосту, Жилянского путепровода...

В следующем году в КГГА планируют продолжить строительство метро в направлении Теремков и Подольского мостового перехода через Днепр.

– Для жителей Троещины есть приятная новость – в следующем году планируется инвестировать в этот проект 1 миллиард 600 миллионов гривен, – сообщил Попов. – В 2011 году мы построим и сам переход, и автомобильную дорогу, которая позволит связать ту часть Левого берега с центром. В следующие годы нужно продолжать метрополитен туда строить.

Обещают не забыть и о городской электричке. На этот проект из столичного бюджета выделят около 50 миллионов гривен, но основным спонсором выступит Укрзализныця. По прогнозам Попова, первый поезд пустят уже в 4-ом квартале 2011 года.

Также в следующем году киевлянам обещают и “счастье” в виде общественного транспорта.

– Это будут и троллейбусы, и автобусы и новые локомотивы метрополитена, – обещает Попов. – В рамках в том числе и подготовки к Евро-2012, мы имеем на сегодня подписанные договоры, некоторые уже даже профинансированы. Это даст возможность уменьшить количество маршруток.

Киевская власть обещает запустить и проект автоматической регуляции транспортного движения в столице, что вроде бы призвано уменьшить пробки.

А вот на отдельную полосу для общественного транспорта, что давно уже является нормой во многих европейских городах, и которую время от времени обещают столичные чиновники, киевлянам рассчитывать не стоит. У Попова планируют выделить отдельную полосу для автобусов и троллейбусов разве что на улицах, которые в следующем году подпадают под реконструкцию: Горького, проспект Бажана и, возможно, частично проспект Победы.

– Сделать это по всему городу нам просто не позволит сегодняшняя инфраструктура Киева, – заверяет Попов. – Если закрепим полосу за общественным транспортом – не будет возможности другому транспорту ездить.

Столичным велосипедистам тоже обещают ни много, ни мало – 20-25 км. новых велодорожек. В основном по тем же улицам, которые будут реконструироваться. Говорят, в 2010 году город пополнился 17 км. таких велодорожек.

Здравоохранение: в фаворе – семейная медицина

– За последние полгода в Киеве открыли два современных центра, которые по технологиям и уровню услуг отвечают лучшим мировым стандартам, – рассказывал Попов о Центре с применением технологий ПЭТ, что позволяет на ранней стадии обнаруживать онкологические заболевания, и Центр детской кардиологии и кардиохирургии.

В ноябре 2010 года в Дарницком районе появилась первая амбулатория семейной медицины. В следующем году обещают открыть еще 100 подобных медзаведений.

– Я убежден, киевляне оценят этот проект, ведь медицина будет приближена к ним и будут предоставляться услуги, которые позволят не лечить хронические заболевания, а обнаруживать их на ранних стадиях.

С 1 января 2011 года начнет действовать программа Муниципальной больничной кассы, которая в первую очередь обеспечит медицинскими услугами пенсионеров и льготников.

Также планируется завершить реконструкцию поликлиники №4 в Святошинском районе и детской поликлиники №1 в Оболонском районе.

ЖКХ: в домах установят счетчики тепла и займутся очисткой воды

В сфере ЖКХ проблемой оказался не только недостаток средств, а отсутствие городских программ, под которые деньги из бюджета можно было бы выделить.

Но с приходом экс-министра ЖКХ столица в конце года таки обзавелась необходимыми программами, которые предусматривают реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства в Киеве, в частности, создание ОСББ и развитие государственно-частного партнерства в системе ЖКХ.

Со следующего года начинает действовать программа «питьевая вода г. Киева на 2011-2020 годы», призванная развивать и реконструировать системы водозабора и водоснабжения с использованием современных методов очистки воды, бюветных комплексов и реконструировать Бортницкую станцию аэрации. По словам Попова, на станции уже выполнены работы по укреплению дамб иловых полей и модернизируется система очистки сточных вод. То есть, якобы Бортничи на сегодня угрозы не несут.

Реформирование ЖКХ предусматривает и реконструкцию тепловых пунктов и установление в домах счетчиков тепла. В 2011 году также планируется профинансировать реконструкцию столичных канализационных, водопроводных и теплосетей.

Столичный бюджет: Киев защитит свои интересы

Александр Попов убежден, что в будущем году “Киев защитит свои интересы и получит больше средств, чем будет изъято из его доходов”. В первую очередь, деньги обещают направить на стимулирование развития экономики города.

– Мы сейчас проводим тендер по поиску партнера, который будет нам предоставлять услуги по выпуску евробондов. Мы хотим сократить обслуживание внешнего долга, который есть на сегодня. Например, в 2011 году он заберет у нас 1 млрд. грн. на его обслуживание. Этот проект будет реализован приблизительно в первом квартале следующего года.

Еврооблигации планируется выпустить на сумму 200-300 миллионов долларов.

Попов надеется, что бюджет Киева на следующий год будет утвержден уже 30 декабря. Основные источники доходов – “налоги и сборы”. В бюджете города без учета субвенций будет 14,2 миллиарда гривен.

– Это абсолютно объективно рассчитанные наши доходы, которых нам будет достаточно, чтобы финансировать бюджетную сферу, – заверил кормчий Киева.

Расходы обещают увеличить на 57%.

Но на надбавки киевским учителям и медикам, прописанные еще в 2007 году, рассчитывать не стоит.

– Мы не отменили те решения которые были приняты в 2007 году городским советом. Но я хотел бы отметить, что и в 2010, и 2009 и даже в 2008 они уже не финансировались, потому что не хватало средств для их выплат, – заявил Попов. – Может быть так, что в отдельных бюджетных организациях эта программа будет работать на полную, а в других – нет.

Председатель КГГА пожаловался, как сложно было выполнить все бюджетные обязательства и профинансировать социальные выплаты в этом году. Однако уверяет, что городская власть наконец ликвидировала задолженность по зарплатам на предприятиях коммунальной собственности и погасила задолженность за потребленные энергоносители (в частности, профинансировала 1 миллиард 900 миллионов гривен разницы в тарифах для “Киевэнерго”).

В столичной власти радостно рапортуют, как во втором полугодии 2010 года удалось возобновить контроль над деятельностью «Киевгорстроя» и «Киивэнергохолдинга», в состав которого входят «Киевэнерго», «Киевгаз» и «Киевводоканал». Также в собственность города вернулся блокирующий пакет акций банка «Крещатик».

Жилищное строительство: 50 на 50

Относительно жилищного строительства столичная власть обещает “очень амбициозные программы”. Одна из них – стоимостью в 1 миллиард гривен, с привлечением средств и городского бюджета. Эта программа, которую уже окрестили “50 на 50”, позволит построить 1 700 квартир, которые будут предоставлены киевлянам, прежде всего, представителям бюджетной сферы, за полцены.

PS

Хотя новая столичная власть во главе с Поповым пока только обещает строить, реконструировать или отчищать, но воплощение в жизнь этих обещаний действительно необходимы киевлянам, в отличие от чудачеств Черновецкого вроде платных приемов у чиновников, аукционов Кильчицкой, установления контроля над киевскими моргами или муниципального сбора за содержание собак.

Анна Ященко