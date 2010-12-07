Тимошенко: я не боюсь репрессий

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что власть продолжает ее криминальное преследование, используя результаты “якобы международного аудита деятельности возглавляемого ею правительства”.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, таким образом она прокомментировала заявление министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО о передаче в Генеральную прокуратуру Украины материалов международного аудита деятельности ее правительства.

"К сожалению, люди, которые пришли сегодня к власти, забирают у людей последнее и передают это теневым кланам. Я противостояла этому, и всегда буду противостоять. Потому сегодня пытаются со мной разобраться, как всегда, возбуждая необоснованные уголовные дела. Я не боюсь всех этих репрессий, и буду бороться за Украину, за права людей всеми возможными силами", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" убеждена, что сегодняшние события в Украине свидетельствуют о борьбе за выбор пути будущего развития страны. "Сегодня идет борьба за то, какой будет Украина. Она будет цивилизованным, европейским, демократическим государством, где защищены права и свободы людей, или она будет коррумпированным государством, которое будет находиться на обочине мировой цивилизации, где обездоленные люди лишены прав на существование", - считает она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 декабря, министр финансов Украины Ф.ЯРОШЕНКО заявил, что Министерство финансов передало в Генеральную прокуратуру и Верховную Раду материалы международного аудита деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО за период 2008-2009 годов.