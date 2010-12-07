Все, что международный аудит накопал на Кабмин Тимошенко, передали в ГПУ

Министерство финансов Украины передало в Генеральную прокуратуру Украины и Верховную Раду Украины материалы международного аудита деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО за период 2008-2009 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО на пресс-конференции.

По его словам, международные аудиторы оценивают уровень злоупотреблений в объеме 3 млрд. грн. Кроме того, Ф.ЯРОШЕНКО заявил, что общий объем нецелевого использования бюджетных средств предыдущим правительством оценивается в 50 млрд. грн.

Министр также сообщил, что расходы на осуществление международного аудита были запланированы на уровне 26 млн. грн., однако реально было использовано 23 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 13 мая т.г. правительство Украины подписало контракт с компанией Trout Cacheris, PLLC (США) на проведение аудита финансово-экономической деятельности органов государственной власти в 2008-2009 годах. Цель аудита - выявление нецелевого использования средств, виновных в этом и куда были направлены эти деньги.

14 октября международные аудиторы заявили о выявлении фактов нецелевого использования средств государственного бюджета и мошенничества с участием представителей правительства Ю.ТИМОШЕНКО.