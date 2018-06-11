Чем усеян путь от Крещатика до Конституционного суда

Маразматично было распоряжение городских властей, запрещающее торговлю спиртного в центре, маразматично оно выполняется и маразматично оно не выполняется…

В своем материале«Советы донецким: где и как купить водку в условиях антиконституционного запрета Черновецкого» УНИАН уже писал о репрессивном поручении киевского мэра от 03.04.2007. Напомним, что в своем документе Леонид Черновецкий обязал голову Печерской райадминистрации «принять срочные меры относительно запрета реализации алкогольных напитков». Сообщалось, что репрессии на водочку действуют на время проведения массовых мероприятий, на которых предусматривается большое количество киевлян и гостей города.

Еще мы писали, что документ мэра вызвал бурю возмущения у продавцов алкоголя в центре столицы. Естественно, не одобрили решения как митингующие из регионов, прибывшие по зову сердца поддержать коалицию, так и ни в чем не повинные киевляне (в том числе и сотрудники УНИАН). Осознавая критичность ситуации, мы опубликовали список мест в центре города, где все-таки можно разжиться «горючим».

Однако вскоре после этого картина значительно изменилась. Через несколько дней ганделики, расположенные в переходе на Майдане, в которых когда-то свободно продавали алкоголь на разлив, также подпали под действие указа. Но сегодня пришло радостное известие: одна из этих «разливаек» заработала в прежнем режиме! Более того, мирно продает спиртные напитки и центральный гастроном по адресу Крещатик, 13.

«Свобода!» – обрадовавшись, сказали мы и отправились дальше по главной улице страны в надежде увидеть подобные картины в других торговых точках. Но не тут-то было. Так, в магазине «Злагода», все на том же Крещатике, до сих пор висят объявления о запрете на продажу алкогольных изделий. Более того, если раньше на полках заведения хотя бы виднелись бутылки с дорогими напитками, то теперь их нет.

Опять же, если раньше «разливайка» и магазин, торгующий спиртным, спокойно работали прямо на Бессарабском рынке, то теперь они закрыты. Тогда продавщицы этого заведения сообщили нам, что распоряжение мэра их не касается, так как оно находится не в центре города. Выходит, центр города расширился или сместился. Ладно, идем дальше.

В результате нашего путешествия мы выяснили, что запрет на продажу спиртных напитков коснулся даже магазина «Фуршет», находящегося в торгово-развлекательном комплексе «Арена». Отдел, торгующий алкогольными напитками, здесь не закрыт, но надпись о запрете на торговлю алкоголем имеется, и стенд с дешевыми алкогольными напитками плотно обтянут целлофаном – чтобы нельзя было добраться до выставленных там бутылок. Также напротив этой точки расположен магазин «Чумацький шлях» по Бассейной, практически исключительно продающий алкогольные напитки. Но его решение мэра никак не коснулось. Абсолютно свободно водку и коньяк на разлив можно купить и в «Рюмошной», расположенной здесь же.

Похоже, те, кто отдавал распоряжение о запрете на торговлю спиртным, думал, что толпа приезжих митингующих будет идти только по одной стороне улицы, не глядя на другую. А в том, что здесь ходят, причем ходят сторонники Януковича, причем толпами, можно не сомневаться: тут проходит путь от Крещатика к Конституционному суду.

Зато в другом магазине с названием «Чумацький шлях», что находится на Лютеранской, алкогольный отдел как не работал, так и не работает. Та же картина в гастрономе по адресу Шелковичная, 13/2.

Однако кафе «Апельсин», что под самым Майданом, как уже сказано выше, продолжает наливать коньяк и водку. И это несмотря на висящее здесь грозное объявление «Алкоголь не продаем». Два других ганделика в «трубе» придерживаются «сухого закона».

Короче, полный маразм. Маразм само распоряжение мэра, маразматично оно выполняется и маразматично оно не выполняется. Скажите, зачем запрещать торговать водкой на Бессарабке, если ее можно свободно купить на Майдане, практически не уходя с митинга?

Мы навестили дирекцию гастронома по адресу Крещатик, 13. Нам там сказали:

– «Сухое» распоряжение действует на время проведения массовых выступлений. А сейчас есть выступления? Нет. Вот мы и торгуем алкоголем.

Сотрудница торгового отдела Печерского района, пожелавшая остаться неназванной, сказала нам:

– Действительно, решение о запрете на продажу алкоголя в центре города еще действует. И принято оно было на сессии Печерского райсовета.

– Но почему не все его придерживаются?

– Оно действует на период массовых выступлений.

– Выходит, прежде чем вывесить табличку «Алкоголь не продаем», следует посмотреть, идет ли митинг на улице?

– Знаете, от отсутствия водки еще никто не умирал, – заявила чиновница и бросила трубку.

Последнее возмутило нас до глубины души. Представьте, у пацанов горят трубы, а им вместо водки – такое. И это в столице, и это из уст чиновников. Что же касается вопроса выполнения или невыполнения решения мэра, то мне вспомнились слова первого вице-мэра Киева Анатолия Голубченко. Он, в частности, сказал: «Мы выиграли суд, которым было запрещено и тем, и другим («донецким» и оранжевым. – Авт.) разбивать палатки, сцены, но мы все-таки не пошли на то, чтобы силой препятствовать этим явлениям». Короче, киевский либерализм взял верх, и все вышло, как в анекдоте: «Пароль?» – «Елочка». – «Проходи. Пароль?» – «Елочка». – «Проходи. Пароль?» – «Звездочка». – «Не звездочка, а елочка. Проходи».

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского