Призрачные почести

Еще пару лет назад майские угощения победителей Второй мировой казались небольшой, посильной заботой о ветеранах. Тогда появилась новая мода – угощать их «боевыми» 150 граммами и солдатским обедом из выкоченных к Музею ВОВ полевых кухонь. Сначала это делали власти в рамках празднования Победы. Плюс ветераны традиционно получали и минимальную матпомощь. Настолько минимальную, что ее хватало, видимо, лишь на то, чтобы после «казенных» 150 на природе с Президентом взять еще дозу, недостающую до полного счастья, и закуску. А затем, уже вместе с боевыми товарищами продолжить праздник дома.

Почему я говорю о моде? Потому что позже за это же дело взялись и политические партии. Преимущественно левые. И именно тогда стало ясно: «боевые 150» - это дешевый политический пиар. (Чтобы понять, насколько дешевый, можно приблизительно посчитать стоимость угощения, состоящего из рюмки водки, сосиски и порции гречки. Плюс – комплект разовой посуды.)

Возможно, это даже не просто самый дешевый способ не потерять избирателя (как, скажем, год назад), что особенно чувствовала Компартия, но и самый эффективный. Довести пенсионеров до состояния «ты меня уважаешь?», после чего говорить пред- (а то и после-) выборные лозунги.

Нечестно как-то. Да и со стороны власти тоже. Поскольку реальных программ помощи для переживших все ужасы войны, потерявших родных или здоровье, так и нет. Для большинства этих людей единственный светлый день в году – 9 мая, когда у них будет действительно праздничное настроение, можно будет пройтись с Президентом, мэром и комбатом по главной улице Киева. Когда будут блестеть их ордена на старой форме солдата Красной армии. А потом нальют «за так».

Но и властям, и партийным лидерам до этого мало дела. Как и старым властям от Сталина до Горбачева. Не случайно вспоминаю Союз. Поскольку то, что делается для ветеранов сегодня, очень напоминает эпизод из одного военного фильма: умирает солдат от ран в госпитале. Заходит в палату офицер, и отечески говорит: хоть ты не видишь и говорить не можешь, я знаю, что ты меня слышишь... За твои заслуги решило руководство наградить тебя орденом Боевого Красного знамени. Если бы ты знал, какой подвиг ты совершил... Ну и в таком духе.

Кто скажет, что изменилось сейчас? Я скажу. “150 боевых“ на войне давали перед боем. Ордена – после боя, когда отрывало руки, а то и голову (ой как любили давать их посмертно). Теперь порядок изменился: награждения до праздничного парада, 150 – после.

И больше – никаких изменений. Простые солдаты как жили в окопах и получали минимальный сухпай, так живут и питаются через 61 год после Победы.

Дмитрий Стаховский

Фото автора, УНИАН