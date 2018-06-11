Кого поддерживает резолюция ПАСЕ?

Какой алгоритм решения кризиса предложила Парламентская Ассамблея Совета Европы? Когда мы должны “ремонтировать” Конституцию – до или после выборов? Можно ли провести выборы без решения КС? Какой была атмосфера Ассамблеи? Реально ли, следуя рекомендации ПАСЕ, отменить императивный мандат и ввести открытые партийные списки?

Эти вопросы УНИАН поставил экспертам-международникам, народным депутатам, участвовавшим в заседании ПАСЕ во время обсуждения ситуации в Украине.

Текст резолюции на сайте УНИАН Сергей Головатый, дважды министр юстиции, член постоянной делегации парламента Украины в ПАСЕ, вице-президент Ассамблеи (поддерживает “антикризисную” коалицию): ЕВРОПА НЕ ВЕРИТ, ЧТО В УКРАИНЕ ЕСТЬ КОМАНДА, СПОСОБНАЯ ВЕСТИ СТРАНУ ЕВРОПЕЙСКИМ КУРСОМ С самого начала, когда обсуждался вопрос Украины в мониторинговом комитете ПАСЕ, я отмечал, что резолюция должна быть сбалансированной, чтобы она не становилась на позицию ни одной из сторон. В политическом конфликте ПАСЕ должен быть нейтральна, тем более, что есть юридический спор, и дело находится в Конституционном суде. Я считал, что резолюция должна быть выписана так, чтобы не было намека на позицию ПАСЕ, пока не будет принято решение Конституционного суда.

За исключением одного нюанса, резолюция получилась действительно хорошей, нейтральной. Она дает объективные критические оценки всех сторон, анализирует причины этого кризиса, но не выражает какой-то позиции.

Главная принципиальная позиция резолюции в том, что легитимность указа может быть признана лишь при двух условиях: соответствующем решении Конституционного суда (если он признает указ действующим) и принятии изменений к законам (чтобы обеспечить законодательную базу для проведения досрочных выборов).

Докладчики Ханне Северенсен и Ренате Вольвенд дали нам ясно понять, что система закрытых партийных списков несовершенна, и они предлагают рассмотреть изменения избирательной системы.

И третий момент: ПАСЕ обращается к Венецианской комиссии, чтобы она дала свои заключения о состоянии украинского законодательства в части досрочных выборов. Потому что Немыря (народный депутат от БЮТ) говорил, что нам не нужно никакого законодательства, что нам нужно проводить выборы на основе закона об обычных выборах. Хотя мы знаем, что обычные выборы объявляются за 90 дней до их проведения, досрочные – за 60 дней. Налицо проблема утверждения партийных списков, финансирования, формирования избирательных комиссий, много технических моментов. То есть Венецианская комиссия должна дать экспертную оценку, в каком состоянии сейчас законодательство. А также дать рекомендации, как усовершенствовать избирательную систему.

Резолюция ПАСЕ не содержит алгоритма очередности: сначала выборы, а затем изменения в Конституцию или наоборот. Но их обязательная позиция: следует совершенствовать Конституцию, исключить оттуда императивный мандат, переписать двойные толкования, создающие конфликты в системе сдержек и противовесов. Кстати, на это Венецианская комиссия указывала в своих выводах раньше – относительно политреформы 2004 года. То есть независимо от выборов, следует решать с совершенствованием Конституции.

Теперь что касается атмосферы ПАСЕ... Как показали дебаты, интерес к Украине со стороны масс-медиа была огромной – как ни к какому другому вопросу, обсуждавшемуся на этой сессии. Даже интерес к вопросу осостоянии свободы и демократии в Европе, который рассматривалось в этом году впервые, был меньше. Это свидетельствует, что Украину считают важным звеном в европейском пространстве.

Руководство секретариата Совета Европы и Ассамблеи чрезвычайно разочаровано происходящим в Украине, – и президентским указом, и тем, что происходит в Конституционном суде, и заявлением оппозиции об уходе из парламента. Они говорят об их разочаровании в Президенте, оранжевой команде. Они также не видят, что властная коалиция может идти в направлении, задекларированном оранжевой командой. У них создается впечатление, что в Украине нет команды, способной эффективно вести страну европейским курсом.

Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова, эксперт по международным вопросам: РЕЗОЛЮЦИЯ СОДЕРЖИТ ОЦЕНКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СВОЕГО РОДА ПРИГОВОРОМ

Резолюция ПАСЕ опирается на европейскую традицию – не становиться на сторону одной политической силы. Потому, с одной стороны, она представляет собой сбалансированный документ, с другой – документ, где оппоненты находят именно то, что полезно им. Они не читают резолюцию в целом.

Ни одна резолюция не может вместо украинских политических сил вывести страну из политического кризиса и найти механизмы установления демократии.

В резолюции много жестких рекомендаций и оценок, которые могут быть своего рода приговором для Украины. Констатируя достижения Оранжевой революции, она говорит о наличии фактов политической коррупции, незавершенности судебной реформы, о том, что действия правительства не были подкреплены содержательно юридическими, экономическими, административными реформами, что не были приняты законы, о которых говорится уже годами (регламент Верховной Рады, закон об оппозиции, сбалансированный закон о Кабмине). Серьезным упреком элите стала оценка причин возникновения политического кризиса. С одной стороны, это поспешность и навязывание политреформы, а с другой – споры и недальновидная борьба за личную пользу, связанная с желанием занять должности.

Одобрительно оценивая резолюцию, политики с разных сторон признали эту оценку реальной. Поэтому, считаю, надо больше обратить внимания на эту часть резолюции, констатирующую стратегические цели для Украины. Ведь все оппоненты мыслят ограниченно, не смотрят далее чем на полгода и в своих дебатах не видят больше, чем дату и возможность проведения выборов либо действия Конституционного Суда.

Они должны обратить внимание на рекомендации, касающиеся реформ и механизмов создания нового качества парламента, четкой связи между избирателем и депутатом. Одним из механизмов улучшения качества парламента и связи с избирателем могут быть изменения в избирательное законодательство, в частности, через механизм открытых списков. И политические силы готовы к таким изменениям, хотя руководители партий и представители бизнеса, которые вкладывают деньги в партию, не очень этого захотят. Но это станет тестом на внутрипартийную демократию.

Вопрос императивного мандату будет дискутироваться долго, ПАСЕ говорит, что это недемократично, но это норма нашего закона.

Резолюция констатирует важность политической морали, которая бы опиралась не только на право, но и на традиции. Думаю, что без этого вряд ли можно выйти из политического кризиса.

Если комплексно воспринимать эту резолюцию, то механизм предусматривается такой. Решение Конституционного суда должны принять все стороны, но производным от него должен быть выход из кризиса путем досрочных легитимных выборов либо отыскания политического компромисса. Конечно, между началом переговоров и проведением выборов должен быть принят ряд изменений в законодательство Украины, которые бы сделали возможными честные и легитимные выборы, не вызывающие сомнения в их результатах.

Констатирующая часть резолюции может повлиять на темпы европейской интеграции Украины, на позиции Европарламента и, соответственно, исполнительных структур Евросоюза, а следовательно, могут возникнуть аргументы за замедление переговоров о подписании нового усиленного соглашения между Украиной и ЕС.

В любом случае ЕС займет выжидательную позицию, и без быстрого выхода из кризиса вряд ли можно надеяться на подписание такого соглашения в ближайший год.

Наталья Прокопиевич, народный депутат, НУ: ПАСЕ ПОДДЕРЖАЛА ЮЩЕНКО

Я не была в Страсбурге в этот раз, но из рассказов коллег следует, что поддержка Ющенко была намного сильнее, чем его оппонентов.

Уверена, что ПАСЕ выдержала нейтральную позицию настолько, насколько возможно. Они считают, что есть нарушения демократии в Украине, угроза узурпации власти. И заметно, что они поддерживают Ющенко, но как независимый институт не имеют права становиться на одну сторону.

Они дают возможность Украине самой решить этот вопрос. При этом в резолюции отметили все больные точки нашей политики.

Думаю, что если бы у нас была более угрожающая ситуация, то сама резолюция была бы более четкой и стопроцентно поддерживающей Ющенко. Там четко сформулировано: у Украины есть два возможных пути выхода из кризиса – или вы подчиняетесь решению Конституционного суда, но при этом указано, что с судом есть проблемы, или находите консенсус путем переговоров. В то же время нет однозначного вывода, что дело проведения выборов может решить только Конституционный суд.

Я бы обратила внимание на письмо, которое подписали двенадцать самых известных людей Европы. Они сказали, что господин Янукович получил власть путем демократического поступка Ющенко, но он сделал все, чтобы захватить власть и нарушить тот баланс сил, который был Украине. В этом письме речь идет о том, что единственный выход для Украины – это перевыборы, новое правительство, новый парламент и новая Конституция.

Я считаю, что по мнению ПАСЕ, перевыборы нужны. Потому что этот состав настолько увяз в противостоянии, что очень сложно будет отработать саму Конституцию, потому вносить изменения следует уже с новым составом. Если будут досрочные выборы, и мы внесем изменения в избирательное законодательство, то тогда нам вообще будет не нужен императивный мандат.

Опрашивала Маша Мищенко