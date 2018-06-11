Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы (текст)

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Украине «Функционирование демократических институтов в Украине». Как передает корреспондент УНИАН, за резолюцию проголосовали 107 членов ПАСЕ, против – только 5.

(текст)

1. Парламентская Ассамблея обеспокоена политическими событиями в Украине в последние месяцы, кульминацией которых стал указ Президента В.Ющенко от 2 апреля 2007 года об объявлении досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины. Продолжающаяся политическая нестабильность стала результатом того, что многочисленные украинские правительства не имели согласованной политики, подкрепленной содержательными юридическими, административными и экономическими реформами. Политические реформы, которые закрепили бы «правила игры» и создали предпосылки для гарантирования демократических прав и свобод законными институтами и способствовали бы политической конкуренции, остаются незавершенными.

2. Ассамблея отмечает, что текущий кризис в Украине является также результатом поспешной и незавершенной конституционной и политической реформы 2004 года, в соответствии с которой в Конституцию Украины были внесены ряд изменений, без учета предостережений Венецианской Комиссии и без проведения широкой публичной дискуссии в стране. Ассамблея выражает сожаление в связи с тем, что острая критика, выраженная в ее Резолюции 1466 (2005), и ее неоднократные призывы к органам власти Украины решить срочно эти вопросы с тем, чтобы обеспечить легитимность конституционных изменений 2004 года и их соответствие европейским стандартам, остались неуслышанными.

3. В этом контексте Ассамблея напоминает о своих многочисленных предыдущих призывах реформировать институты в Украине, сделанные в Резолюциях 1179 (1999), 1239 (2001), 1244 (2001), 1346 (2003), 1364 (2004), 1466 (2005) и Рекомендациях 1395 (1999), 1416 (1999), 1451 (2000) и 1722 (2005). Ассамблея признает достижения Оранжевой Революции, которые позволили утвердиться в Украине основополагающим демократическим свободам: в стране есть свобода слова и СМИ, свобода собраний, свобода политической конкуренции и оппозиции, а также энергичное гражданское общество. Более того, год назад страна доказала свою способность провести свободные и справедливые выборы в парламент. Однако, чего Украине не хватает сегодня – это гарантий, встроенных в ее демократические институты, которые консолидировали бы новообретённые свободы.

4. Личные споры и недавльновидное личное соперничество, связанное с должностями, привели к всевозможным попыткам некоторых политических сил использовать конституционный вакуум, образовавшийся после вступления в силу в январе 2006 года противоречивых конституционных изменений 2004 года. Ассамблея сожалеет, что отсутствие независимых противовесов позволяет ключевым государственным органам чувствовать себя выше закона. Это серьезно запятнало репутацию всех политических лидеров в Украине.

5. Ассамблея обращается со срочным призывом к Президенту, членам парламента и Правительства Украины решить существующий кризис легитимным, строго конституционным и мирным путём: будут ли это правомочные досрочные выборы на основе решения Конституционного Суда Украины, или переговоры по достижению компромисса. При этом процессе все политические силы должны воздержаться от резких и предвзятых публичных заявлений в поддержку или осуждение любой политической силы в Украине.

6. В этом отношении Ассамблея отмечает, что высшие должностные лица государства поддерживали диалог на протяжении текущего кризиса. Ассамблея также отмечает тот факт, что украинские лидеры пока справляются с обеспечением стабильности и гражданского спокойствия в стране, что свидетельствует о наличии внутреннего потенциала для преодоления кризиса. Кроме того, позитивным знаком является то, что правоохранительные органы до сих пор выполняли должным образом свою функцию поддержания общественного порядка и безопасности без прямого вовлечения в политическую борьбу, а вооруженные силы сохранили нейтралитет.

7. Однако, Ассамблея обеспокоена сообщениями о привлечении несовершеннолетних в массовые политические акции, что является нарушением Конвенции ООН о правах ребенка. Ассамблея отмечает, что такая практика неприемлема, и призывает все политические силы Украины придерживаться указанной Конвенции, стороной которой Украина является.

8. Ассамблея призывает политические силы Украины срочно возобновить работу над совершенствованием Конституции Украины и связанного законодательства с тем, чтобы наконец установить эффективную систему сдержек и противовесов и привести конституционные положения в соответствие с европейскими стандартами. Конституционная реформа должна стать частью дискуссий, направленных на решение текущего политического кризиса. Ассамблея выражает свое ожидание, что Венецианская Комиссия будет активно вовлечена в процесс подготовки предложений конституционной реформы.

9. Ассамблея подтверждает свою позицию, что отзыв народных представителей политическими партиями («императивный мандат») является неприемлемым в демократическом государстве. Следует изъять соответствующие конституционные положения согласно рекомендациям Венецианской Комиссии в 2004 г., подобные положения нужно изъять из общего законодательства. Ассамблея уверена, что последовательная политическая программа, ответственное и преданное членство в партии, а также требовательный отбор партийных кандидатов более эффективный инструменти поощрения партийной и фракционной дисциплины.

10. Ассамблея признает, что как обычные, так и досрочные выборы являются легитимным демократическим инструментом для избрания и контроля народом власти, действующей от его имени. Досрочные выборы являются нормальной практикой во всех демократических государствах Совета Европы и могут быть ключевой составляющей политического компромисса. Однако Ассамблея подчеркивает, что для того, чтобы любые выборы считались демократическими, они должны быть организованные в соответствии с законной процедурой, позволяющей провести справедливую избирательную кампанию и сделать людям свободный выбор.

11. В связи с этим, Ассамблея с беспокойством отмечает, что существующие положения избирательного законодательства, регулирующие досрочные выборы на протяжении определенных Конституцией временных рамок (60 дней) являются недостаточными и не гарантируют соответствующих условий для честных и свободных выборов. Ассамблея выражает сожаление, что правительство не выполнило формально действующий Указ (пока не будет признано противоположное) и не выделило необходимое финансирование для этих выборов.

12. Ассамблея также настойчиво призывает украинские власти и политические силы обратиться как можно быстрее к проблеме системы парламентских выборов, которая может быть одной из причин слабости политической системы. Полностью пропорциональная система с закрытыми партийными списками и Украина, как один избирательный округ, как определенно конституционными поправками 2004 года, не гарантируют выборов в парламент, которые бы представляли украинское общество во всем его многообразии.

13. Ассамблея осуждает тот факт, что судебная система Украины систематически используется неподобающим образом другими ветвями власти и высокопоставленные должностные лица не выполняют решения судов, что свидетельствует о разрушении этой ключевого демократического института. Независимое и беспристрастное правосудие является предпосылкой существования демократического общества, руководствующегося верховенством права. Отсюда острая необходимость проведения комплексной судебной реформы, в том числе путем внесения изменений в Конституцию.

14. Ассамблея повторяет, что власть единственного органа конституционного правосудия – Конституционного Суда Украины – должна гарантироваться и уважаться. Давление в любой форме на судей недопустимо и должно расследоваться и преследоваться в порядке уголовного судопроизводства. С другой стороны, досадным является то, что за восемь месяцев существования своего нового полномочного состава Конституционный Суд не принял ни одного решения, тем самым не сделав вклад в осуществление своей конституционной роли и в решение кризиса на ее более ранних стадиях, что подрывает авторитет Суда. Существует неотложная потребность в принятии решения о конституционности всех дел, находящихся в осуществлении, в частности Указу Президента от 2 апреля 2007 года. Если это решение будет принято, оно должно быть признано обязательным всеми сторонами.

15. В свете вышеприведенного, Ассамблея рекомендует украинским органам власти срочно принять следующие конкретные меры с тем, чтобы устранить причины кризиса и предотвратить дальнейшую недееспособность демократических институтов в Украине:

15.1. обновить проект реформирования Конституции, в тесном сотрудничестве с Венецианской Комиссией, с тем, чтобы усовершенствовать Основной Закон Украины и привести его в соответствие с европейскими стандартами, в частности в части положений о разделении властей, императивном мандате, правосудии и прокуратуре, как это предусмотрено в разных выводах Венецианской Комиссии по этому поводу и Резолюциях Ассамблеи 1364 (2004) и 1466 (2005);

15.2. принять и ввести в силу без дальнейшего промедления базовые конституционные законы (законы о Регламенте Верховной Рады Украины, о парламентских временных специальных и следственных комиссиях, о центральных органах исполнительной власти, о парламентской оппозиции, о референдуме и т. п.) и привести Закон о Кабинете Министров Украины в соответствие с Конституцией Украины с учетом соответствующих европейских стандартов и вывода Венецианской Комиссии;

15.3. внести изменения в Закон о выборах народных депутатов Украины с тем, чтобы установить надлежащие процедуры организации досрочных выборов в случае роспуска парламента;

15.4. предусмотреть изменения системы выборов в Верховную Раду, например, путем введения открытых партийных списков, в которых избиратели смогут указать своё мнение в отношении конкретных кандидатов, включенных в партийные списки, предложенные политическими партиями (блоками), и путем деления страны на разные избирательные округа;

15.5. провести реформирование судебной системы на основании Концепции совершенствования судопроизводства, одобренной Президентом Украины в мае 2006 года, с целью создания независимой и эффективной судебной системы в Украине, с учетом недавнего вывода Венецианской Комиссии;

15.6. начать реформу системы уголовной юстиции и правоохранительных органов и принять активные законодательные и практические меры для преодоления всех форм коррупции, включая политическую.

16. Ассамблея убеждена, что для того, чтобы эффективно выполнить изложенные рекомендации, все стороны конфликта должны принять участие в открытом и конструктивном диалоге по решению существующей ситуации в Украине.

17. Ассамблея призывает Генерального секретаря Совета Европы принять в приоритетном порядке все надлежащие меры в пределах его компетенции с тем, чтобы способствовать процессу разрешения политического кризиса в Украине. Ассамблея также считает, что деятельность, связанная с Планом действий Совета Европы по сотрудничеству с Украиной, должна быть усилена с целью достижения заметного укрепления демократических институтов в Украине.

18. Ассамблея просит Венецианскую Комиссию предоставить свой заключение о существующей законодательной базы по досрочным парламентским выборам в Украине и о возможных путях улучшения избирательного законодательства на принципах европейской практики

19. Ассамблея подтверждает свою готовность помочь Украине преодолеть политический кризис либо путём ее традиционных механизмов помощи, либо путём иных специальных договоренностей. В любом случае, это задача украинских политических лидеров выработать наиболее адекватное решение внутренних проблем. Ассамблея убеждена, что еще не были использованы все внутренние средства достижения быстрого, эффективного и легитимного политического компромисса. Поэтому Ассамблея призывает украинских лидеров построить новое политическое доверие путём создания действенных механизмов гарантирования национального единства, справедливой политической конкуренции и согласованных и комплексных реформ, основные направления которых были очерчены в Резолюции Ассамблеи 1466 (2005).