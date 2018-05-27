Митинг предпринимателей: мы не будем баранами, которых молча ведут на бойню (фоторепортаж)

Сегодня предприниматели со всей Украины приехали под Верховную Раду в четвертый раз. Митинг-забастовка против Налогового кодекса собрал свыше 30 тысяч человек.

Везде люди в погонах. Шесть автобусов государственной службы охраны дежурят в Мариинском парке. Под стенами парламента расположились машины с надписью “Конвой ГУМВД”, время от времени подтягиваются ребята из “Барса”.

– Включите, пожалуйста, гимн Украины, – объявляют в громкоговоритель перед началом акции организаторы. – Уважаемые предприниматели, мы собрались здесь, чтобы не позволить принять антипредпринимательский, антинародный и антиукраинский Налоговый кодекс... С каждым разом нас становится все больше и больше... Ни один из политиков не смог объединить Восток и Запад, а мы с вами сегодня вместе. И ни один политик не стоит за нами с вами, потому что мы защищаем сегодня свое право работать... Говорили, что сегодня будут провокации, что будут штурмовать, бить, вывешивать флаги разных политсил. Любая провокация среди нас на руку власти. Если мы покажем, что мы слабы, это станет поводом для принятия налогового кодекса. Не поддавайтесь ни на какие призывы, ни на какие драки. Если кто-то из вас увидит здесь на площади флаги каких-либо политических сил, то знайте – это политические силы, которые пришли пиариться на нас, пришли пользоваться нашей с вами бедой.

Бедой на тот момент «воспользовалась” только “свободовцы”.

“Налоговый кодекс – геть!” – скандируют в громкоговоритель.

Рядом с уже известными призывами на плакатах протестующих можно прочитать и новые лозунги: “Азаровщина – злая мачеха малого бизнеса”, “Не режьте ветку, на которой сидите, потому что смотри, и упадете”. “Предприниматели – это сила, предприниматели – это класс, не дадим олигархам уничтожить нас”.

Под аплодисменты приглашают выступить представителя с малой родины Президента.

– Добрый день, Украина! – здоровается земляк Януковича. – Вчера в Донецке была проведена уже третья акция протеста, на которой мы приняли резолюцию. Но уже не к власти. А ко всем вам. “Мы не желаем быть баранами, которых молча ведут на бойню... Власть упрямо пытается протянуть свое детище.. Она не слышит нас. Ни из Кабмина, ни из Верховной Рады, ни из Администрации Президента мы не получили официального конкретного ответа. Власть не хочет сделать минимум – официально обнародовать концепцию нового Налогового кодекса и список его разработчиков. Власть Украины не желает разговаривать с народом и учитывать его мнение, хотя обязана это делать по Конституции!.. Мы должны выступить единым фронтом за отставку Кабмина!

– Ура! – поддерживает идею толпа, и отовсюду слышны громкие гудки – неизменный атрибут футбольных фанатов.

– Мы, жители Донецка и Донецкой области, выступаем против деления Украины по любым признакам, – увлеченно продолжает оратор. – Донбасс с Украиной! Так есть и так будет!

Под дружеские аплодисменты представитель Донецка идет в народ, давая возможность и другим регионам выразить свой протест.

В палаточном городке среди елок напротив Верховной Рады некоторые предприниматели живут еще с 4 ноября, с предыдущего митинга.

– Здесь живут люди со всех регионов Украины, некоторые сейчас еще поехали докупать палатки и хотят оставаться дальше с нами, – рассказывает комендант палаточного городка Руслан Щибря. – Я приехал из Одесской области, город Балта. У меня на рынке магазинчик 7,5 квадратных метров, на двух хозяев. Лицензионные кассеты, диски, игры. Доход небольшой. Малый бизнес. А если этот налоговый кодекс примут, то 90% доходов нужно будет отдать государству. Какой смысл мне стоять, работать? Меня, как и остальных представителей малого бизнеса, ставят перед фактом: или закрывайся, или тебя оштрафует налоговая и тогда заберет все, что было нажито. Мы узнали, что в кодексе ущемляются и права пенсионеров, и студентов. У нас родители – пенсионеры, дети – студенты. То есть, это угроза для всех. И мы решили отстаивать права всех. В этом кодексе “выгораживают” лишь олигархов. У них прекрасные права, они никому ничего не должны, ничего не платят и на «каникулах» высасывают кровь из народа. Сколько можно терпеть этот беспорядок?

Из палатки выходит еще один житель – Виталий родом из Хмельницкой области.

Интересуюсь, подходил ли к протестующим за это время кто-то из народных избранников, которые каждый день проходят мимо палаточного городка.

– К нам выходили только депутаты, которые организовали нам установку палаток. Мы их вызванивали уже по своим связям, они приходили и вместе с милицией и СБУ снимали все на видеокамеры, чтобы мы поставили палатки. А чтобы пообщаться – никто не приходил.

– И сколько собираетесь здесь дальше жить?

– Если примется Налоговый кодекс, будем стоять дальше. Будем стоять до конца.

В это время какой-то мужчина с громкоговорителем в руках призывает толпу не расходиться.

– Давайте попробуем не расходиться. Киевляне помогут. Я киевлянин. Мы поможем, чем сможем вам: едой, водой. Мы будем здесь стоять вместе с вами. Выхода у нас нет. Ганьба этому правительству и этой Верховной Раде!

– Владу геть! – уже дружнее кричат собравшиеся.

– Молодой человек, сфотографируйте нас пожалуйста, – просит женщина. И вместе с коллегами становится под плакатом “Господин Литвин! А где же тот “нормальный”, который услышит каждого? г. Обухов”.

– Сегодня рядовой гражданин говорит: “Ну что, торгаши, вас “прищучили”? – И вы теперь вышли бастовать?” – рассказывает господин Костенюк из Павлограда. – Может, это и так. Но пусть подумают эти рядовые граждане, если некому будет торговать, за три дня доедите свои последние макароны и потом будете думать, обеспечило ли вас государство магазинами и остальными... Я хочу показать вам предвыборную программу нашего президента. Я хочу напомнить ему. В ней написано: “…обеспечение прогрессивного развития государства, достойного уровня жизни ее граждан, начиная с 2010 года гарантирую ежегодный рост ВВП, увеличения доли инновационных активов предприятий”. - Где оно? “Приоритетность стимулирования предприятий малого и среднего бизнеса”. - Где оно? “…путем снижения налоговой нагрузки, в том числе значительного снижения налоговых платежей... малый и средний бизнес требует не только внимания, но и защиты со стороны государства”. - Где оно? “…налоговые каникулы для малого бизнеса на 5 лет”? - Где оно, господин Президент?! “Снижение НДС до 17%.. юридическую гарантию защиты земельных паев...” - Где оно? В Межгорье, наверное?.. Бродский, защищая этот Налоговый кодекс, говорил: поделитесь 200 гривнями с пенсионерами, с учителями. Мы поделимся. Они спрашивают, где взять денег на выплаты пенсионерам и учителям? Отвечаю: “Продайте хоть одно свое имение в заповедных местах под Киевом и этого будет достаточно на несколько лет”. Я лично 18 лет в шахте пропахал, на пенсии сейчас и что я имею, где мои богатства?

К акции под Верховной Радой присоединяются предприниматели, которые утром протестовали на Майдане .

– Мы узнали, есть такая стратегия у депутатов, которые сегодня не примут Налоговый кодекс и будут тянуть это принятие до 19 ноября, – объявляют информацию из источников организаторы акции. – Поэтому, очевидно, необходимо, чтобы палаточный городок вырос. Приходите и регистрируйтесь в комендантской палатке.

– Хочу обратиться к нашим господам депутатам от предпринимателей Котовска и Балты с Одесчины, – кричит молодая женщина. – Наш раньше богатый город Котовск, как и вся Украина, разорен всеми прежними владами, часть активного населения уже выехала работать за границу. Поддерживают жизнь в Котовске, Балте и маленьких городах по всей Украине предприниматели, которых вы хотите разорить Налоговым кодексом. На малом бизнесе держатся все богатые государства. Опомнитесь! Мы будем бороться за наше будущее. Нам некуда отступать. Предприниматели всей Украины – объединяйтесь. Вместе – мы сила. Мы победим!

С последними новостями из сессионного зала к собравшимся выходит бютовец Анатолий Семинога.

– К сожалению, мы сегодня видим, как милиция устанавливает кордоны, не давая вашим сторонникам прийти сюда к ВР и выразить свою точку зрения, – начинает свое выступление политик. – Что происходит в сессионном зале? БЮТ не поддерживает этот налоговый кодекс, и мы считаем, что принимать его в таком виде нельзя. Мы получили от власти такой кодекс, который уничтожает полностью малый и средний бизнес и дает преференции лишь олигархам. Мы приняли решение голосовать против этого Налогового кодекса. Всеми возможными усилиями заблокируем принятие этого кодекса: или физически, или другими способами

Впрочем, бютовцев в Верховной Раде хватило лишь на воздушные шарики с изображением кукиша.

Зато к участникам акции вышла лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко с призывом продолжать протесты.

«Мы можем отстоять свои права и повлиять на эту власть, если не будем расслабляться. И если мы подумаем, что одного дня стояния у парламента хватит, – то это не так», – заявила главная оппозиционерка.

«Главное, как показывает опыт других стран, не останавливаться. Потому что власть рассчитывает на то, чтобы вы собрались, постояли несколько часов и уехали домой», - «накручивала» предпринимателей Тимошенко.

...Пока представители малого бизнеса боролись за свои права, столичные предприниматели, владельцы небольших торговых палаток, расположенных в Мариинском парке, судя по огромным очередям за кофе, очень неплохо зарабатывали на своих коллегах.