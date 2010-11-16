Кукиш на воздушных шариках снимут с потолка ВР за деньги оппозиции

Депутаты большинства поддержали предложение председателя Верховной рады Украины Владимира ЛИТВИНА вычесть из зарплаты депутатов от оппозиции стоимость работ по снятию из-под потолка парламента воздушных шариков с привязанной к ним нарисованным кукишем.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 народных депутата из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты, в частности, из фракции БЮТ внесли в сессионный зал около 50 воздушных шариков синего, зеленого и красного цветов, и связали их между собой. К ним прицепили рисунок, на котором изображен кукиш.

Эти шарики были запущены в сессионном зале и, поднявшись кверху, они остались под куполом.

В.ЛИТВИН, увидев это, предложил парламенту поддержать решение вычесть из зарплаты народных депутатов, которые это совершили, в десятикратном размере возмещение работникам ВР затрат, необходимых для снятия шариков. И его предложение было поддержано.

На данное время в парламенте продолжается рассмотрение проекта Налогового кодекса.

ВР уже рассмотрела около 120 поправок к законопроекту.