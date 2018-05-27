Новая сенсация из Каменца-Подольского: после сложных подсчетов победил налоговик

Вчера лавры победителя примерял на себя кандидат от ЕЦ Ярема. Ближайший преследователь – Симашкевич – проигрывал 1037 голосов. Теперь все поменялось: “оказалось” много недействительных бюллетеней... Не успело общество переварить последние сообщения о пересчете голосов кандидатов на должность мэра Каменца-Подольского, как сегодня имеем очередную порцию сенсационной информации. Глава городской избирательной комиссии Татьяна Остафийчук объявила официальные результаты выборов на должность городского председателя. Победителем стал первый заместитель председателя ГНАУ в Хмельницкой области, кандидат от “Сильной Украины” Михаил Симашкевич, который набрал 6866 голосов.

С ног на голову

Еще вчера лавры победителя примерял на себя кандидат от Единого центра Ростислав Ярема. Ростислав Тарасович в нашей беседе подстраховал свой рейтинг на мэрское кресло “мокрыми” протоколами. И ближайший преследователь — Симашкевич – проигрывал Яреме 1037 голосов. В настоящее время же судьба с господином Яремой сыграла злую шутку: его упорный преследователь опередил на... 1001 голос. Почти как в сказке 1000 и одна ночь. Если проследить “пике” рейтинга Яремы, то он, по данным ТИК, лишь на 287 голосов опережает белосердченого кандидата Валентину Волошину. Раньше разрыв между ними составлял 2262 голоса!

Вернемся к тем цифрам, которые обнародовал теризбирком. Ярема занял второе место, набрав 5865 голосов. На третьем месте Валентина Волошина, за которую проголосовало 5587 избирателей. Остальные четверо кандидатов набрали менее тысячи голосов. Существенный показатель избирателей, которые голосовали за графу “не поддерживаю ни одного кандидата”, — их 5211. Еще больше настораживает количество избирательных бюллетеней, которые признаны недействительными, — это 3209 штук. Именно столько городская ТИК “обнаружила” во время повторного пересчета голосов. Кстати, областная милиция также заинтересовалась “ненужными” бюллетенями. Стражи порядка проверяют два факта фальсифицированной избирательной документации в Каменце-Подольском. Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела связей с общественностью УМВС в области Виктор Коверзюк, речь идет о 159 бюллетенях, которые были “найдены” на улице поблизости от избирательного участка завернутые в газету, и еще 350 — в школьной мусорной урне. “Причем все бюллетени были проштампованы печатями с указанием номеров избирательных участков и имели отметку относительно поддержки одного из кандидатов в мэры — Ростислава Яремы. В первом случае работники милиции уже даже успели провести экспертизу документов, которая засвидетельствовала, что оттиск печати совпадает с оригиналом, а по второму факту исследования еще продолжаются”, — отметил он. И заверил: по каждому из этих фактов работники органов внутренних дел в установленном законом порядке проводят проверки и экспертные исследования, результаты которых будут направлены в прокуратуру, которая и будет принимать решение в соответствии с действующим законодательством.

Разгар страстей — впереди

Хорошо зная кандидата Ярему (а он уже получил пощечину, когда не пришел по спискам “Нашей Украины” в Верховную Раду), склонить голову и признать результаты выборов не в его интересах. Тем более что он предварительно лидировал в соревновании за мэрское кресло. Допускаю, что судебными исками это дело не закончится. Ведь Ростислав Тарасович, насколько известно, очень тесно связан с украинским политиком Петром Порошенко — они кумовья. И если нужно, помощью кума господин Ярема обязательно воспользуется.

Что касается победителя, то Михаилу Симашкевичу эта должность – как манна небесная. Потому что областная налоговая переживает теперь не лучшие времена: есть проблемы с выполнением некоторых показателей, определенных центральным офисом ГНА Украины. Не исключено, что размен должности первого заместителя налоговой на должность мэра для Симашкевича - шанс на сближение с Партией регионов. Поскольку губернатор Василий Ядуха перед выборами дал понять каменчанам: мол, поддержите Симашкевича, у власти не будет возникать вопросов. Тем более что для “регионалов” Каменец-Подольский до недавнего времени был недостижим в плане управления ресурсами.

Нам не удалось связаться с новоизбранным мэром, чтобы, так сказать, поздравить его. В областной налоговой сообщили, что сейчас у них идет комплексная проверка из ГНА Украины.

Виталий Тараненко