Вехи недели. Янукович промолчал на хамство русских, парламент одобрил Пшонку, выборы почти прояснились

Российское руководство посредством телевидения продемонстрировало всю глубину братской любви к Виктору Януковичу. Новым генеральным прокурором стал кум и тезка Януковича Виктор Пшонка. На местах продолжается подведение итогов выборов.

С братским приветом

Российское телевидение давно ничего не показывает случайно. Вот и сюжет в юмористической программе «Большая разница», где Виктор Янукович предстал перед зрителями в качестве Виктора Всемогущего, может быть только прелюдией масштабной информационной войны. В Москве привыкли не церемониться даже со своими некогда верными союзниками. Кто не верит – пусть спросит у Александра Лукашенко. Украинская власть предпочла сделать вид, будто ничего из ряда вон выходящего не случилось, благо канал ICTV вырезал сюжет с Януковичем из трансляции на Украину.

Видимо, стоит напомнить сидельцам на Банковой, сегодня напоминающим трех обезьян – ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу, – что Лукашенко использовал информационную атаку со стороны Москвы для укрепления собственной власти. Если официальный Киев способен только утираться, то вдогонку он получит еще более изощренное «развлекательное видео». «Виктор Всемогущий», судя по всему, стал реакцией на соглашение о транспортировке венесуэльской нефти по украинской территории. Интересно, что нам покажут, если Янукович и Азаров наотрез откажутся передавать ГТС под контроль России?

Парламент накормили Пшонкой

Давно уже в Украине так быстро не меняли генерального прокурора. С одной стороны, у Александра Медведько закончился рекордно-конституционный срок полномочий – он пробыл у штурвала ГПУ долгих 5 лет, лавируя между Ющенко и Тимошенко. Но Александр Иванович до последнего времени был совсем не прочь продолжить служить Фемиде. Видимо, нашлись те, кто шепнул ему «заветное слово». Поэтому Медведько попросился в отставку, а Виктор Янукович внес на утверждение парламентом кандидатуру Виктора Пшонки.

Фактически это была первая реальная проба расширенных после отмены политической реформы президентских полномочий, и прошла она без сучка, без задоринки. Дело даже не в том, что за Пшонку проголосовали 292 парламентария, а в том, насколько елейно-пафосными были выступления некоторых оппозиционных депутатов, с парламентской трибуны выражавших уверенность, что Виктор Павлович – это и есть воплощение законности и порядка на украинской земле. Пшонка вскоре не преминул заметить, что является членом президентской команды. Не исключено, что в этом предстоит убедиться многим оппозиционерам.

Литвин против выборов

Интересно, что спикер парламента в общий хор голосов вписался без привычного уже энтузиазма. У Владимира Литвина сегодня другая забота – не допустить проведения парламентских выборов в марте 2011 года. Этого шага Владимир Михайлович боится, похоже, больше, чем обнародования полного архива записей из кабинета Леонида Кучмы. После местных выборов стало понятно, что Литвину особенно ловить нечего – его народники оказались настолько далеки от избирателей, что впору их называть декабристами. Или октябристами – по срокам проведения местной кампании. Спикер, конечно, бодрится и не подает виду, даже выступает за мажоритарную систему голосования, но за этими заявлениями скрывается страх потерять кресло – реальное влияние на события в стране потеряно и без того.

Драмы на местах

Партия регионов заметно ободрена результатом, показанным на местных выборах. По мере подсчета голосов становится понятным, что соратники Азарова – Януковича смогут сформировать большинство во многих областных советах при помощи своих мажоритарщиков, не обращая внимания на потенциальных союзников. Крым, Луганская и Донецкая область стали примерами практически 100-процентной монополизации власти одной политической силой, обещавшей улучшение жизни уже сегодня. Впрочем, именно в электоральном заповеднике «регионалов» многие избиратели проголосовали «против всех».

Зачастую члены Партии регионов действуют с поспешностью, несолидной для власти. Например, Алексей Костусев поспешил принять присягу одесского градоначальника, не позволив Эдуарду Гурвицу обжаловать итоги выборов. Уверен в своей победе и Геннадий Кернес, сумевший, по данным ТИК, обойти своего конкурента Арсена Авакова на выборах харьковского мэра всего на 0,63% голосов избирателей. Своеобразный рекорд поставил Сергей Кравченко: его преимущество на выборах луганского мэра над главным конкурентом – коммунистом Спиридоном Килинкаровым – составило всего 21 голос. У коммунистов растет недовольство, а риторика все чаще отдает оппозиционностью. Но «регионалы» отступать не собираются – они настроены заполучить большинство в максимальном количестве областных и городских советов, подгребая сомневающихся, переманивая оппонентов и вербуя мажоритарщиков. Наверное, им незнакомы законы физики о том, что каждое действие рождает противодействие, а потому клапан общественного разочарования и недовольства нельзя держать наглухо задраенным.

Впрочем, Партию регионов порадовали не только результаты ВО «Свобода», потеснившей «Батькивщину» в западных областях, но и заочная перепалка между Юлией Тимошенко и Арсением Яценюком. Экс-премьер, не появлявшаяся на публике по причине болезни, но отправившаяся на деловой ужин с делегацией Европарламента, рассмотрела среди посетителей ресторана Арсения Яценюка, задушевно беседующего с Януковичем-младшим. Главный «фронтовик» страны уверяет, что в это время тягал железо в спортзале, но осадок, как говорится, остался. Потому «Фронту перемен» и «Батькивщине» будет непросто договариваться о сотрудничестве на местах.

Евгений Магда