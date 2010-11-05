Чечетов о нерушимой дружбе Януковича и «…ну, этого самого – Медведева»

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ считает, что народ может простить зарплату, но не посягательство на дружбу России и Украины.

Об этом М.ЧЕЧЕТОВ заявил УНИАН , комментируя пародию, которую показали в России на главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Никому не удастся поссорить президентов двух братских народов: Пути… ну, этого самого – МЕДВЕДЕВА и ЯНУКОВИЧА. Никому не удастся вбить клин! Не удастся! Не удастся!» – акцентировал М.ЧЕЧЕТОВ.

«Дуракам не удастся вбить клин! Эта дружба нерушима! ПУТИН, МЕДВЕДЕВ, ЯНУКОВИЧ и АЗАРОВ – нерушимая дружба! Никому не удастся! Какие бы деньги кому не платили. Обломаются! Весь мир признал ЯНУКОВИЧА Президентом, а Баба Яга против. Я еще раз говорю, что тот, кто посягнет на святая святых – дружбу России и Украины, того народ сметет навсегда. Народ простит зарплату, но этого – никогда», – заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов.