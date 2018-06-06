Регионалы не хотят защищать Януковича от Кремля?

«Путин, Медведев, Янукович и Азаров – нерушимая дружба! Дуракам не удастся вбить клин!» – кричал Чечетов, комментируя пародию на Януковича... «Нормальное видео», – сказал Колесниченко... В прошлые выходные на Первом российском телеканале показали очередное пародийное шоу «Большая разница», главным героем которого стал украинский президент Виктор Янукович. Сцена называлась "Виктор Всемогущий" – пародия на американский фильм «Брюс Всемогущий». Это был первый минифильм на политическую тему в российской «Большой разнице».

ЦЕКАЛО ДУМАЕТ, ЧТО ФИЛЬМ СБЛИЖАЕТ РОССИЮ И УКРАИНУ

Российский политолог Станислав Белковский полагает, что это явная политтехнология официального Кремля в отношении Януковича, и именно с разрешения Кремля вышла эта пародия.

О художественном качестве ролика высказался в комментарии УНИАН известный российский сатирик Виктор Шендерович: – Это намного слабее, чем «немое кино» с возложением венка, но дело не в качестве шутки, а в общей этической отмороженности российского телевидения.

Украинские эксперты связали появление «Виктора Всемогущего» с недавним визитом в Киев Путина, уехавшего из Украины чем-то явно недовольным.

Мы позвонили в Москву к ведущему «Большой разницы» Александру Цекало, чтобы узнать имена авторов фильма. У нас состоялся забавный разговор:

– Почему фактически на государственном телеканале вы высмеиваете президента другой страны?

– Ну, скоро у нас появится пародия на Медведева...

– Правда ли, что это видео смонтировали еще полгода назад, но было решение показать его именно сейчас?

– Я не располагаю информацией об этом. Нам не все равно, ни что происходит в России, ни что происходит в Украине. Мы рады, что между президентами происходит потепление. Хотим, чтобы российским и украинским зрителям жилось весело, сыто и хорошо.

– Вы считаете, что этот ролик сближает Россию и Украину?

– А вы считаете, что нет? Вы считаете, что украинцы имеют право смеяться над своим президентом, а мы – нет?

– Конечно, это же наш президент. Мы его избирали, а не вы. У вас своих целых два – высмеивайте себе их.

– Ваш «95-й квартал» смеется над президентами других стран.

– Но не так грубо – без дуль и обезьяньего гримасничанья. А кто написал сценарий?

– Вы хотите знать фамилии авторов?

– Конечно, это же интересно.

– Почему я должен называть конкретные фамилии авторов?

– Потому что нас как украинских журналистов это интересует.

– Это больше смахивает на допрос.

– Если вы вспомнили «95-й квартал», так там всегда указывают имена авторов.

– (Молчание). У вас еще есть какие-то интересные вопросы?

– А чем эти вам не интересны? Нас они очень интересуют!

– Я не хочу задумываться над вашими вопросами, потому что не совсем понимаю, к чему вы клоните.

– Да ни к чему не клоню. Спрашиваю, чтобы прояснить картину. Создается впечатление, что вы не очень охотно отвечаете.

– Ну, тогда будьте здоровы.

Цекало положил трубку.

На телеканале ICTV, где каждую субботу показывают российскую версию «Большой разницы», демонстрировали ее и в этот раз, однако сценку с Януковичем вырезали. Почему? Генпродюсер канала Александр Богуцкий сказал УНИАН, что официальная позиция канала – никак не комментировать эту ситуацию.

ПУТИН ДЕЛАЕТ ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО Российский публицист Анатолий Стреляный считает, что такие вещи только на пользу Украине.

– Мое давнее неизменное мнение – все, что ухудшает отношения этих двух стран, идет на пользу Украине, потому что способствует ее консолидации, в которой она очень нуждается. Что касается нападок на Януковича (а поскольку сейчас он президент Украины, то и на Украину), можно, как это ни странно, радоваться. Во-первых, россиянам опять напомнили, что Украина – это что-то плохое, чуждое, не наше, в то же время и наше, которое у нас отрезали эти «плохие» люди, к которым Янукович тоже принадлежит. Мол, если бы Украина была наша, то там был бы не Янукович, а более совершенный человек. То есть россиянам напомнили, что к Украине нужно продолжать относиться враждебно, если называть вещи своими именами.

Почему это хорошо для Украины? Потому что ей идет на пользу любое отчуждение от России: автоматически снижаются давление на Украину и опасность ее русификации. Возможно, это не очень хорошо с экономической точки зрения, но плюсов без минусов не бывает.

Это хорошо и для России, российского сознания, потому что лишний раз российскому сознанию напомнили, что Украина – не Россия. И если это сознание будет развиваться в этом направлении, то в итоге оно придет к историческому выводу, что хватит зариться на Украину, хватит думать, что ее как-то можно вернуть. Это было бы сознание цивилизованного человечества. Следовательно, Путин продолжает делать полезное дело, правда, от обратного.

– Что хотели сказать Януковичу этим фильмом?

– Что ты не наш, что мы можем развязать против тебя войну, тем более что позиции у тебя не такие сильные, как у Лукашенко. Но мне даже не интересно думать, что именно Януковичу хотели сказать. Ну, испортилось настроение у Путина, потому что дела у него плохи, человек он психически неуравновешенный, это люди замечают все больше, потому с каждым днем все меньше смысла анализировать его поступки, поведение. Можно лишь анализировать вероятные последствия.

«ВИКТОР ВСЕМОГУЩИЙ» – ЭТО КРЕМЛЕВСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Украинский политолог Вадим Карасев считает, что «Виктор Всемогущий» вписывается в рамки кремлевской идеологии.

– Это идеологическая установка относительно лидеров, находящихся по периферийному периметру РФ и на фоне которых Российская Федерация должна быть лучом света в темном царстве: диктаторов, примитивных авторитаризмов и неэффективных политрежимов. Это намеренное создание определенного имиджа для самих украинцев. Это очень унизительно для Украины. Когда была прежняя власть, при всех ее грехах, она рассматривалась мировым сообществом как страна с европейской перспективой, как страна - лидер демократии на постсоветском просторные, именно как европейская, а не евразийская страна.

Понятно, что Россия этого не воспринимала. Потому что она не хочет, чтобы вокруг были страны, которые ассоциируются не с ней, а с демократическим, европейским миром. Поэтому россияне делают все, чтобы мы ассоциировались даже не с Россией, а чем-то вторичным, подлежащим осмеянию.

Россия четко дает понять украинскому руководству, что сделано это неспроста. Если будут какие-то резкие движения, то могут нарваться, как минимум, на телевизионное воспитание в виде медиа-дискредитации. Конечно, такой шаг, мягко говоря, некорректен. Это даже не имеет отношения к информации, скорее – к открытой пропаганде. Разумеется, что некорректно и недопустимо, что подобное делает одно государство в отношении другого государства, но они и не считают, что Россия относительно Украины – это другое государство.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛА УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ Первый заместитель президента НТКУ Валид Арфуш в пародийном ролике на Януковича ничего плохого не увидел:

– Ну, россияне же не могут пародировать своего президента, поскольку у них царит самая настоящая цензура, поэтому выбирают такую толерантную страну, как Украина. Они прекрасно знают, что сегодняшние украинские власти никогда не будут реагировать так, как их. Поэтому они себе это позволяют.

– Не поступало ли вам распоряжение показать что-то похожее на Путина или Медведева? – спрашиваю.

– Мне вообще тяжело себе представить, чтобы нам кто-то давал распоряжение что-то делать, тем более издеваться над президентом другой страны. Думаю, говорить, что Януковича ожидает то же, что и Лукашенко, на которого по всем российским каналам показывают чернуху, не стоит. Как по мне, Путин может все сказать Януковичу открыто, и не нужно ему передавать мессиджи через «Большую разницу».

Украинская власть все же промолчала в ответ. Замглавы АП Анна Герман с больничной койки сообщила, что мы «не должны на каждый чих говорить «дай Боже».

Регионал Вадим Колесниченко расценил пародию на своего лидера как «нормальное юмористическое видео».

– Вам понравилось, вы смеялись? – интересуюсь.

– Я не оценивал данный материал, потому что не считал, что стоит как-то углубляться в рассмотрение данного ролика. Сообщаю, он не оставил для меня никаких последствий.

– Так вам не было смешно?

– Любопытным было сравнение с Брюсом Всемогущим. В любом случае я не считаю, что стоит как-то реагировать на это.

– Так вам понравилось, что чужая страна высмеяла вашего президента?

– Я вам еще раз говорю, что никто над нашим президентом не смеялся. Попытка сделать из этого скандал – это попытка из носа выковырять какую-то сенсацию.

– Не боитесь ли, что Виктора Януковича может ожидать такая же участь, как Лукашенко?

– Виктору Януковичу незачем бояться, потому что он реальный президент за последние десять лет. И не думаю, что какие-то европейские или азиатские страны (Россия. – Авт.) могут повредить его следующему сроку. Любовь к Януковичу растет и в дальнейшем будет шириться.

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов, златоуст Михаил Чечетов, даже не дослушав мой вопрос, начал кричать:

– Никому не удастся поссорить президентов двух братских народов: Пути... ну, этого самого – Медведева и Януковича. Никому не удастся вбить клин! Не удастся! Не удастся!..

– Кому адресованы ваши слова?

– Всем! Не удастся! И на эти глупости никто не будет реагировать. Дураков везде хватает.

– Но ролик показали по Первому национальному России.

– Я вам еще раз говорю, дуракам не удастся вбить клин! Эта дружба нерушима! Путин, Медведев, Янукович и Азаров – нерушимая дружба! Никому не удастся! Какие бы деньги кому ни платили. Обломаются!

– А вам понравился ролик?

– Я глупые вещи не комментирую. Потому что к власти пришли умные люди. Я понимаю, что кому-то хочется это расшевелить, но не в-ы-й-д-е-т! Не в-ы-й-д-е-т! Не в-ы-й-д-е-т! И не лейте воду на мельницу тех идиотов, кто хочет вбить между нами клин.

На этом месте Чечетов бросил трубку. Перезваниваю еще раз с желанием объяснить, что мы хотим защитить президента.

– Не нужно его защищать. Лучше иметь врагов, чем таких защитников. Я не вас имею в виду. Весь мир признал Януковича президентом, а Баба Яга против (имеет в виду Юлию Тимошенко. – Авт.). Я еще раз говорю, что тот, кто посягнет на святая святых – дружбу России и Украины, того народ сметет навсегда. Народ простит зарплату, но это – никогда.

Оксана Климончук