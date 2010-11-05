Состав украинской делегации на похороны Черномырдина

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ утвердил состав делегации Украины для участия в траурных мероприятиях в связи со смертью Виктора Черномырдина.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте главы государства.

Как отмечается в распоряжении, делегация создана «в связи со смертью выдающегося российского государственного деятеля, Главы Правительства Российской Федерации в 1992–1998 годах, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине в 2001–2009 годах Черномырдина Виктора Степановича»

В состав украинской делегации вошли министр иностранных дел Украины, глава делегации Константин ГРИЩЕНКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир ЕЛЬЧЕНКО, Президент Украины в 1994-2004 годах Леонид КУЧМА, министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА.

Как сообщал УНИАН, В.Черномырдин умер в Москве в ночь на среду на 73-м году жизни.