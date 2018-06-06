Выборы в Вишневом: админресурс, оказывается, не всесилен
Маски-шоу начались после закрытия участков, когда в охраняемых милицией помещениях появились настоящие распорядители действа – молодчики бандитского вида...
Маски-шоу начались после закрытия участков, когда в охраняемых милицией помещениях появились настоящие распорядители действа – молодчики бандитского вида...
Из окон поездов, следующих на юг и запад Украины, через 15 минут после Киева открываются огромные панно (вечером – с подсветкой): «Вишневе – Місто Духовності і Добра».
Местные острословы перефразировали эту затасканную банальность, которую ныне уже экс-мэр Гошко приказал нацепить чуть ли не на каждом свободном фасаде, на «Місто Здирництва і Бабла». Перефразировали после того, как первый заместитель мэра Стужук был схвачен год назад с поличным при получении взятки в 2,5 млн. грн. (дело до сих пор рассматривается в Броварском суде; есть все основания считать, что его рассмотрение умышленно затягивали до выборов 31 октября, чтобы не капали лишний раз грязные капли на милицейский и атаманский мундиры городского председателя Вишневого).
|Анатолий Гошко
А главное – действующего мэра поддержала Партия регионов! Если до аудиенций в высоких кабинетах мэр Вишневого не имел никаких сомнений в своем избрании, то после посещений проспекта Победы в Киеве (Киево-святошинская райгосадминистрация) и площади Леси Украинка (Киевская областная администрация), эта уверенность начала граничить с богоизбранностью.
Ведь ни у него, ни у партии власти, которая на Киевщине, как и в остальных регионах, обуздала всех (с единичными исключениями) мэров и освятила их своим заместительством, не было ни наименьшего сомнения в том, что жители Вишневого бессловесно и покорно согласятся исполнить роль статистов.
Считалось аксиомой, что эти статисты удовлетворятся бесперебойным отоплением и горячей водой и не будут считаться с тем, что болезненный мэр месяцами числится в больницах, а не на рабочем месте; что его неадекватное поведение во время сессий превращает пленарные заседания в балаган; что они не будут задавать вопрос, только ли для себя брал взятки его первый заместитель.
Тем большим был шок кандидата от партии власти и самой партии, когда данные из 14 участков города сложились в неоспоримую картину – городской председатель проиграл своему сопернику одну тысячу шестьдесят пять голосов.
Городским председателем Вишневого стал Ляшенко Николай Николаевич. На пути его мєрству не стал даже Ляшенко Николай Алексеевич, скромный холостяк с Троещины, которого известно каким ветром занесло в Вишневое из столицы и которого вишневчане в глаза не видели ни прежде, ни во время выборов.
В победе аутентичного Ляшенко над городской и районной номенклатурой зашифрована ДНК будущих побед аутентичных демократических сил на будущих выборах. Впрочем, так же спрятанные и риски.
На силу – отвечать силой
|Николай Ляшенко
(В отличие от бюллетеней в горсовет, немногие из наблюдателей следил за подсчетом голосов в областной совет. Стоит ли после этого удивляться радости губернатора Присяжнюка, который уже объявил, что «по предварительным подсчетам результатов выборов в органы местной власти, в Киевской области на 90% одномандатных мажоритарных округов получили победу кандидаты, выдвинутые Партией регионов»).
Демократы все же объединяются не только перед расстрелом
Особенностью выборов по-вишневски было и то, что амбиции и самолюбие кандидатов, топтавших общее антигошковское электоральное поле, в последний момент уступили место прагматизму и трезвому расчету. Несколько кандидатов, которые потенциально могли забрать голоса у Ляшенко, снялись с выборов в интересах лидера и добавили ему энергии на финише.
В штабе побежденного мэра до последнего не верили, что такое возможно. В итоге голоса не распылялись, а поединок Ляшенко – Гошко уверенно выиграл оппозиционер, которого мэр еще за два дня до выборов поливал грязью со страниц муниципальной газеты, выходящей на средства налогоплательщиков.
«Регионы» не всесильныВыборы в Вишневом показали: если агрессивный админресурс партии власти наталкивается на отлично продуманную, хорошо обставленную оборону, которая в нужный момент перерастает в контрнаступление, – победа возможна. Особенно если ее результаты защищаются. Ведь в Вишневом победил не только новый мэр, но и его команда. По результатам выборов как по партийным спискам, так и в мажоритарных округах, новый городской председатель Вишневого сформирует устойчивое большинство – и может обойтись при этом без «Регионов».
Спрос на новые лица
Еще одна предпосылка успеха Николая Ляшенко в Вишневом – вишневчане, как и большинство украинцев, устали от заезженных персон в политике и нуждаются в новых лицах. Этим, в частности, объясняется и тот факт, что вполне неожиданно первое место в Вишневом на выборах по партийным спискам заняла партия Кличко «Удар».
РискиВажно, чтобы Николай Ляшенко не оказался таким же спецпроектом власти, каким стал «Гражданский актив Киева», троянским конем Черновецкого заведенный в горсовет Киева.
...Тем временем Вишневская ТИК все еще не может признать явного победителя выборов в Вишневом – у главы комиссии обострилась болезнь горла, и она не может зачитать протоколы с участков.
Станислав Голубенко