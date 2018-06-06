Выборы в Вишневом: админресурс, оказывается, не всесилен

Маски-шоу начались после закрытия участков, когда в охраняемых милицией помещениях появились настоящие распорядители действа – молодчики бандитского вида...

Из окон поездов, следующих на юг и запад Украины, через 15 минут после Киева открываются огромные панно (вечером – с подсветкой): «Вишневе – Місто Духовності і Добра».

Местные острословы перефразировали эту затасканную банальность, которую ныне уже экс-мэр Гошко приказал нацепить чуть ли не на каждом свободном фасаде, на «Місто Здирництва і Бабла». Перефразировали после того, как первый заместитель мэра Стужук был схвачен год назад с поличным при получении взятки в 2,5 млн. грн. (дело до сих пор рассматривается в Броварском суде; есть все основания считать, что его рассмотрение умышленно затягивали до выборов 31 октября, чтобы не капали лишний раз грязные капли на милицейский и атаманский мундиры городского председателя Вишневого).

Гошко Анатолий Александрович уверенно чувствовал себя на старте гонок. Заезжие социологи рисовали ему заоблачные рейтинги, еще бы – из кранов постоянно течет горячая вода, центральная улица (которая однажды, верил он, будет переименована в его честь) обрамлена гранитными бордюрами и алюминиевыми столбами, японские архитектурные бюро разрабатывают по его заказу экстравагантные химеры будущего помещения горсовета, а местная подконтрольная газета ругает всех, кто осмеливается иметь при себе мысль, отличную от видения городского председателя.

А главное – действующего мэра поддержала Партия регионов! Если до аудиенций в высоких кабинетах мэр Вишневого не имел никаких сомнений в своем избрании, то после посещений проспекта Победы в Киеве (Киево-святошинская райгосадминистрация) и площади Леси Украинка (Киевская областная администрация), эта уверенность начала граничить с богоизбранностью.

Ведь ни у него, ни у партии власти, которая на Киевщине, как и в остальных регионах, обуздала всех (с единичными исключениями) мэров и освятила их своим заместительством, не было ни наименьшего сомнения в том, что жители Вишневого бессловесно и покорно согласятся исполнить роль статистов.

Считалось аксиомой, что эти статисты удовлетворятся бесперебойным отоплением и горячей водой и не будут считаться с тем, что болезненный мэр месяцами числится в больницах, а не на рабочем месте; что его неадекватное поведение во время сессий превращает пленарные заседания в балаган; что они не будут задавать вопрос, только ли для себя брал взятки его первый заместитель.

Тем большим был шок кандидата от партии власти и самой партии, когда данные из 14 участков города сложились в неоспоримую картину – городской председатель проиграл своему сопернику одну тысячу шестьдесят пять голосов.

Городским председателем Вишневого стал Ляшенко Николай Николаевич. На пути его мєрству не стал даже Ляшенко Николай Алексеевич, скромный холостяк с Троещины, которого известно каким ветром занесло в Вишневое из столицы и которого вишневчане в глаза не видели ни прежде, ни во время выборов.

В победе аутентичного Ляшенко над городской и районной номенклатурой зашифрована ДНК будущих побед аутентичных демократических сил на будущих выборах. Впрочем, так же спрятанные и риски.

На силу – отвечать силой

Сторонники Ляшенко на давление и запугивание дали если и не симметричный ответ, то достойный и цивилизованный. В воскресенье процесс голосования демонстративно проходил в рамках хоть какого, но закона. Маски-шоу начались после закрытия участков, когда в охраняемых милицией помещениях появились настоящие распорядители действа – молодчики бандитского вида и неизвестной регистрации, которые принялись строить и членов комиссий, и наблюдателей, и доверенных лиц кандидатов. Но команда Ляшенко дала адекватный ответ: в ней тоже нашлись крепкие мужчины, не позволившие «бритоголовым» эмиссарам творить «беспредел»... К слову, среди членов комиссий не было ни одного представителя кандидата в мэры Ляшенко – ТИК тщательным образом отфильтровала их на этапе создания участковых комиссий, где не нашлось места представителям всех оппозиционных партий. Однако жесткий контроль за подсчетом голосов исключил готовившиеся масштабные фальсификации. Переломным был момент, когда председатели УИК смекнули, что кандидат, которого приказано травить, побеждает не на некоторых, а почти на всех участках. Наверное, тогда в их головы и закралась крамольная мысль – а если он и впрямь станет мэром?

(В отличие от бюллетеней в горсовет, немногие из наблюдателей следил за подсчетом голосов в областной совет. Стоит ли после этого удивляться радости губернатора Присяжнюка, который уже объявил, что «по предварительным подсчетам результатов выборов в органы местной власти, в Киевской области на 90% одномандатных мажоритарных округов получили победу кандидаты, выдвинутые Партией регионов»).

Демократы все же объединяются не только перед расстрелом

Особенностью выборов по-вишневски было и то, что амбиции и самолюбие кандидатов, топтавших общее антигошковское электоральное поле, в последний момент уступили место прагматизму и трезвому расчету. Несколько кандидатов, которые потенциально могли забрать голоса у Ляшенко, снялись с выборов в интересах лидера и добавили ему энергии на финише.

В штабе побежденного мэра до последнего не верили, что такое возможно. В итоге голоса не распылялись, а поединок Ляшенко – Гошко уверенно выиграл оппозиционер, которого мэр еще за два дня до выборов поливал грязью со страниц муниципальной газеты, выходящей на средства налогоплательщиков.

«Регионы» не всесильны Выборы в Вишневом показали: если агрессивный админресурс партии власти наталкивается на отлично продуманную, хорошо обставленную оборону, которая в нужный момент перерастает в контрнаступление, – победа возможна. Особенно если ее результаты защищаются. Ведь в Вишневом победил не только новый мэр, но и его команда. По результатам выборов как по партийным спискам, так и в мажоритарных округах, новый городской председатель Вишневого сформирует устойчивое большинство – и может обойтись при этом без «Регионов».

Спрос на новые лица

Еще одна предпосылка успеха Николая Ляшенко в Вишневом – вишневчане, как и большинство украинцев, устали от заезженных персон в политике и нуждаются в новых лицах. Этим, в частности, объясняется и тот факт, что вполне неожиданно первое место в Вишневом на выборах по партийным спискам заняла партия Кличко «Удар».

Риски Важно, чтобы Николай Ляшенко не оказался таким же спецпроектом власти, каким стал «Гражданский актив Киева», троянским конем Черновецкого заведенный в горсовет Киева.

...Тем временем Вишневская ТИК все еще не может признать явного победителя выборов в Вишневом – у главы комиссии обострилась болезнь горла, и она не может зачитать протоколы с участков.

Станислав Голубенко