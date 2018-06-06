Путина ударила коза на подмосковной даче?

Журналисты, освещашие визит российского премьера в Киев, заметили неестественно толстый шар грима на лице Путина. Говорят, скрывали синяк. Пресс-служба Путина сразу опровергла якобы слухи: мол, смертельно устал... Но СМИ, в том числе западные, не поверили.

The Guardian (Великобритания)

Путина побили? Или он сделал пластическую операцию? След от удара дзюдоиста? Или от визита к стоматологу? Или итог схватки с каким-нибудь диким зверем? - гадает The Guardian, комментируя таинственный предполагаемый синяк, замеченный под левым глазом Путина во время его визита на Украину. "Судя по фотографиям из Киева, лицо было наспех загримировано: слой доходил лишь до середины лба", - утверждает корреспондент Том Парфитт. Газета напоминает, что на подмосковной даче Путин держит козу - возможно, это коза повела себя агрессивно?

The New York Times (США)

Кажется, Путину нужно приложить к левому глазу что-нибудь холодное

Премьер-министр РФ Путин появился на пресс-конференции, как показалось, с подбитым глазом, замечает корреспондент The New York Times. Тут же поползли слухи: то ли он повстречал спортсмена, равного ему по силе, то ли сделал пластическую или стоматологическую операцию, то ли, как говорит его пресс-секретарь, просто утомлен из-за смены часовых поясов при авиаперелетах.

Вопросы начались в среду, когда на встрече с лидерами Украины сложилось впечатление, что у Путина вокруг глаз наложен густой слой грима, как рассказали очевидцы-журналисты, добавив, что пресс-конференция завершилась досрочно, а ужин отменили. В четверг пресс-секретарь Путина Песков заявил, что премьер всего лишь очень устал после нескольких перелетов и дополнительных встреч. "Или его лицо просто было неудачно освещено", - добавил Песков.

Bild (Германия)

Загадка синяка Путина

В среду, во время визита Владимира Путина в Киев, у него под глазом был замечен синяк, который плохо скрывал обильный слой грима, пишет немецкий таблоид Bild.

Журналисты перебирают всевозможные версии: от лифтинга и неудачного похода к стоматологу до травмы на тренировке. По признанию украинских телевизионщиков, Путин был в прескверном расположении духа. "Неудивительно, - резюмирует немецкое издание. - Этот русский плохо переносит удары - как спортивные, так и политические".

Le Parisien (Франция)

Синяк Путина: а что, если это была подтяжка?

Травма на тренировке, неудачный визит к стоматологу или, может быть, подтяжка? После визита в Киев российского премьер-министра все только и говорят, что о синяке у Путина под глазом, "тщательно заретушированном и все-таки заметном всем без исключения", пишет Le Parisien, цитируя корреспондента "Коммерсанта" Андрея Колесникова. Плодятся слухи и вокруг настроения Владимира Путина, который в ходе визита был, похоже, не в духе, а затем по непонятным причинам отменил пресс-конференцию и ужин.

"В сентябре глава российского правительства и его друг, председатель совета министров Италии Сильвио Берлускони во время визита итальянского лидера в Россию шутили о возможности остаться у власти "до 120 лет". Итальянские СМИ регулярно занимаются спекуляциями о подтяжках, которые якобы делает Кавалер, который старше Путина на 16 лет. Возможно, причина в этом", - пишет корреспондент, добавляя, что "шансов на то, что чрезвычайно скрытный Владимир Путин даст объяснения, крайне мало".

Фото - ЗИК и УНИАН