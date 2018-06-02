Вехи недели: напускная строгость Януковича, финт Луценко и «черная метка» Тимошенко

Президент с напускной строгостью предупредил губернаторов о невозможности использования административного ресурса. Юлия Тимошенко гастролирует по стране, обещая массовые акции протеста в случае фальсификации результатов местных выборов. Владимир Литвин изо всех сил стремится продлить свое пребывание в спикерском кресле.

Президентская диалектика

Виктор Янукович на прошлой неделе порадовал всех, кому по душе диалектические упражнения власти. Собрав на Банковой глав областных администраций, Виктор Федорович строго-настрого запретил им использовать административный ресурс в ходе местных выборов. Правда, это не отразилось на стремлении губернаторов провести в областные советы 31 октября местные представительства Партии регионов. Интересно, расстанется ли кто-нибудь из чиновников со своим креслом из-за давления на оппонентов и использования админресурса? Откровенно говоря, верится в это с трудом.

Своим наместникам на местах Янукович предложил сесть за круглый стол с представителями всех политических сил для ведения диалога. Сам президент также собирается выслушать мнение парламентариев и оппозиционных политиков относительно ситуации в стране. Юлия Тимошенко в интервью Deutsche Welle пообещала обязательно прибыть на запланированную встречу, но приглашения не последовало...

Последний и решительный бой

Лидер «Батькивщины» сейчас в предвыборных хлопотах: Юлия Владимировна курсирует по стране, призывая сограждан проявить высокую активность и сознательность. Она заявила, что фальсификации 31 октября 2010 года могут быть большими, чем 6 лет назад, когда страна вышла на майданы. Понятно, что экс-премьер не исключает массовых акций протеста, от которых «Януковичу не укрыться за высоким забором».

Справедливости ради заметим, что Тимошенко сегодня работает «за себя и за того парня». Действия ее соратников в парламенте в последнее время не поддаются логическому объяснению: фракция БЮТ блокировала трибуну Верховной Рады в среду, когда повестку дня формировала оппозиция, и в пятницу под предлогом недопущения выступления Дмитрия Табачника. По правде говоря, большинство бютовцов мало напоминают истовых защитников украинского языка. Скорее, оппозиционная партия пыталась напомнить о себе избирателям накануне местных выборов. Вот только получается это не всегда удачно: бютовцы так и не смогли собрать 150 подписей парламентариев для инициирования процедуры отставки правительства.

Решил дистанцироваться от Тимошенко еще недавно клявшийся ей в верности Юрий Луценко. Лидер «Народной самообороны» предложил первому Президенту Украины возглавить оппозиционные силы. От этой инициативы Леонид Кравчук искренне шарахнулся, по-видимому, не захотев нырять в океан недоверия и взаимных претензий, охвативших оппозицию. Зато Юрий Витальевич, приветствовавший возвращение к Конституции 1996 года как шанс на быстрое исправление ситуации после прихода к власти представителя демократических сил, удостоился похвалы от «регионалов».

Юлия Тимошенко, со своей стороны, получила «черную метку» от Контрольно-ревизионного управления. Государственные ревизоры оказались дотошнее американских и накопали злоупотреблений правительства Тимошенко на сумму 53 миллиарда гривен. Нецелевое использование кредитных ресурсов МВФ, невыгодное государству размещение средств на счетах коммерческих банков, несанкционированное дотирование Пенсионного фонда – неполный перечень обвинений в адрес экс-премьера. Та в ответ обвиняет власть в гиперинфляции и уверяет, что забота о согражданах для нее всегда была приоритетной. По-видимому, выяснение финансовых отношений между представителями бывшей и нынешней власти продолжится. Не исключено, что при участии экс-министра экономики Богдана Данилишина, задержанного чешской полицией. Генеральная прокуратура оперативно попросила вернуть бывшего чиновника на Родину, и законопослушные чехи могут прислушаться к доводам украинской стороны.

Литвин болеет за парламент

После отмены конституционной реформы парламентариям только и остается, что бороться за пролонгацию своих полномочий. Депутатский корпус оперативно подкорректировал свое обращение в Конституционный Суд относительно изменений в Основной Закон, указав датой следующих парламентских выборов осень 2012 года. Слуг народа мало интересует сомнительная легитимность этого решения, ведь многие из них понимают, что шансов сохранить депутатский мандат практически не имеют. Призвавший коллег-парламентариев к консолидации Владимир Литвин пустил в ход «тяжелую артиллерию», заявив, что парламентские выборы обойдутся в стране в 1.5 миллиарда гривен. Интересно, возьмется ли кто-нибудь подсчитать, во сколько стране обходится неэффективный и не пользующийся доверием и уважением сограждан нынешний созыв Верховной Рады?

Евгений Магда