Люди Тимошенко били секретаря избиркома «документами по лицу»?

Представители ВО «Батькивщина» сорвали работу Харьковской областной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает сайт Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на председателя Харьковской областной избирательной комиссии Александра РУСАНОВА.

По его словам, бывший глава областной избирательной комиссии, представитель ВО «Батькивщина» Николай СЕЛЕЗНЕВ вместе с представителями СМИ препятствовали работе облизбиркома по выдаче бюллетеней для выборов депутатов Харьковского областного совета, Харьковского, Дергачивского, Балаклийского, Богодуховского и Вовчанского районов.

«Представитель партии «Батькивщина» Николай СЕЛЕЗНЕВ, не зарегистрировавшись на заседании комиссии как представитель политической партии с правом совещательного голоса, вмешался в ее работу, провозглашая на телекамеру, что якобы члены комиссии - а присутствовали 15 из 18 членов комиссии - выдают пачки бюллетеней, на которых не проставлены номера участков, округов и тому подобное. Все члены комиссии видят, что все необходимое в бюллетенях есть, а он заявляет на камеру, что это не так. По нашим требованиям дать возможность комиссии работать СЕЛЕЗНЕВ не реагировал», - сообщил А.РУСАНОВ.

Он прибавил, что потом в облвибоком «ворвались» представители ВО «Батькивщина», среди которых был кандидат в депутаты областного совета Юрий ПРАВ. По словам А.РУСАНОВА, они «ударили» секретаря Харьковской областной избирательной комиссии Зою МОКРИЙ «документами по лицу» и, не оставив никаких заявлений, покинули помещение.

«Граждане представились кандидатами в депутаты и требовали прекратить выдачу бюллетеней. Они набросились на секретаря областной избирательной комиссии З.МОКРИЙ, угрожали ей, ударили документами по лицу. Никаких заявлений они не оставили и уехали», - возмутился А.РУСАНОВ.

Он подчеркнул, что работа облизбиркома была сорвана на 25 минут, «что влечет уголовную ответственность».

«Соответствующие документы будут направлены в областную прокуратуру. Члены комиссии составили акт о грубом нарушении Закона о выборах со стороны Николая СЕЛЕЗНЕВА. Секретарь комиссии Зоя МОКРИЙ подала заявление в правоохранительные органы о том, что на нее совершено нападение», - сообщил председатель избиркома.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты от БЮТ Владимир ФИЛЕНКО и Алексей ЛОГВИНЕНКО вызвали оперативно-следственную групу в типографию «Фолио-плюс» в Харькове, где обнаружен факт печати неучтенных избирательных бюллетеней.