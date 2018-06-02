В Севастополе предприниматели перекрыли центральную улицу и штурмовали горсовет (фоторепортаж)

Предпринимателей "достали". К акциям протеста против проекта Налогового кодекса, волной прокатившимся по западной Украине, присоединился Крым.

В Севастополе представители малого и среднего бизнеса сначала собрались на мирный пикет, но то, что власть, как было похоже, плевать на них хотела - и никто с чиновников к людям не вышел, зацепило предпринимателей за живое. Результат - перекрытое движение транспорта на одной из центральных улиц города и штурм горсовета.

В конечном итоге к пикетчикам таки вышел глава Севастопольской городской государственной администрации, депутат горсовета Валерий САРАТОВ и пообещал довести их требования до руководства страны.

Проезд для транспорта по улицы Ленина был возобновлен.

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматели выступили также против решения центральных властей повысить платежи в Пенсионный фонд Украины.