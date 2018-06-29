Анна Герман: Мы прочитали об СБУ – уверена, выводы будут сделаны

Огрызко: Только российская делегация защищала нынешнюю власть в Украине. Чорновил: Резолюцию готовили люди из окружения Януковича, чтобы отрезать Украине западный вектор. Удовенко, Тарасюк... Резолюцию ПАСЕ комментируют специалисты

Вчера Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о состоянии демократии в Украине. “Ассамблея выражает обеспокоенность ростом сообщений о том, что демократические свободы и права – такие, как право на собрания, право на свободу высказываний и свобода медиа, - оказалась в последнее время под давлением”, - значится в документе. ПАСЕ обеспокоена вмешательством СБУ в политические дела в Украине и призывает власть обеспечить условия для проведения честных выборов в местные органы власти, не допустить монополизации власти. В то же время МИД усмотрел в резолюции ПАСЕ приветствие стабильности. Сигнал от ПАСЕ получил кардинально противоположные оценки украинских экспертов.

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины в 2007-2009 гг.: ЕС НЕ БУДЕТ АССОЦИИРОВАТЬСЯ СО СТРАНОЙ, ГДЕ НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Думаю, это первое серьезное публичное предупреждение со стороны европейского сообщества. Раньше такие предупреждения звучали на разных встречах, в том числе и на самых высших. Но они были закрытыми, в ходе каких-то переговоров. А на пресс-конференциях были лишь какие-то намеки.

Сейчас эта ситуация приобрела откровенно публичный характер.

Это серьезный и сильный удар по международному имиджу Украины. Что еще опаснее – по ее евроинтеграционным планам. Думаю, у нас не будет каких-то реальных шансов заключить соглашение об ассоциации, даже если мы согласуем все спорные вопросы по зоне свободной торговли. Потому что ЕС не будет ассоциироваться со страной, где нарушаются права человека. Свобода СМИ, права человека, независимое судопроизводство – это не пустые звуки для политиков ЕС и Европейского Союза как такового.

Несмотря на формальные визиты в штаб-квартиру Европейского Союза и некоторые европейские столицы, а также всевозможные заявления о евроинтеграции, вряд ли нынешняя власть хочет реальной евроинтеграции. Исходя из происходящего, можно сделать вывод, что у нынешней украинской власти и ЕС разные понятия о ценностях. Скажем, ценности власти больше схожи с ценностями наших северо-восточных соседей.

Как мы увидели во время заседания ПАСЕ, была только одна делегация – российская – которая защищала нынешнюю власть в Украине. Таким образом, нас просто втягивают в другую игру. Но я убежден, что евроинтеграции через Москву для Украины не будет. Если такая линия будет продолжена – нам на определенный период придется на теме евроинтеграции поставить небольшую точку – к пущей радости соседей с Севера.

Мне сейчас жаль моих коллег из МИДа. Потому что доказать, что черное – белое еще никому не удавалось. Прошли те времена, когда можно было вести двойную игру.

К величайшему сожалению, нашей дипломатии предстоят сложные времена. Потому что даже высокие профессионалы в МИД (а там работают специалисты высшего уровня) не смогут сделать того, чего от них требуют. И это будет вредить и Украине, и украинской дипломатии. Единственная надежда, что это все может когда-то закончится.

Если цель власти - самоизолироваться – тогда, конечно, можно не считаться с тем, что говорят на Западе. С другой стороны – это путь в никуда. Потому что столь нужные правительству деньги идут не с востока, а с запада. И все основные финансовые спонсоры находятся именно там. И не обращать внимание на мнение Запада, думаю, невозможно. И мы, как представители оппозиции, безусловно, на это будем обращать внимание и требовать, чтобы власть реагировала. В конце концов, речь идет не о каком-то количестве людей, а об интересах государства.

Геннадий Удовенко, министр иностранных дел Украины в 1994-1998 гг.: ПРЕВРАТИЛИ УКРАИНУ В “МАЛЬЧИКА ДЛЯ БИТЬЯ”

Мне тяжело комментировать. Я только вчера по телевизору слышал эту новость, но саму резолюцию не читал. Если резолюция критикует – это очень серьезный звонок президенту Украины Януковичу. Его нужно учитывать.

Совет Европы постоянно нас поучает. Я помню, как они порицали нас за смертную казнь. Кучма набрался мужества и приостановил выполнение смертных приговоров, потом отменили смертную казнь вообще. Теперь они уцепились за эту Хартию региональных языков, которую Украина не выполняет. Почему они молчат, что эту Хартию не ратифицировала ни Германия, ни Франция? Наши доморощенные русофилы провели эту хартию через парламент. И все. Прошел год. Бюджет составили и выделили на воплощение ее в жизнь миллион. Вы же кричали – давайте хартию, почему же теперь денег не даете под эту хартию?

Совет Европы постоянно нам что-то навязывает. То национальные меньшинства, то ромы в Украине. Пусть они лучше посмотрят, что происходит с ромами в наиболее демократических странах Европы (как они считают) – Германии, Франции и т.д.

Чего они в рот воды набрали, когда был российско-грузинский конфликт и нарушение прав людей и Конвенции Совета Европы?

Сегодня превратили Украину в “мальчика для битья”.

Нам нужно наконец самим разобраться: строим ли мы собственное демократическое независимое государство или российскую провинцию! Вот о чем нужно беспокоиться.

Мы направляем усилия на стабилизацию ситуации, а Совет Европы опять возбуждает.

Да, у нас есть проблемы. Я, например, считаю, что внесение законопроекта “О языках в Украине” – это сознательная провокация тех, кто не хочет стабильности в Украине. Потому что язык – это государство.

Сдвигов каких-то в направлении демократии в Украине, по сравнению с предыдущим правлением Ющенко, я пока еще на видел.

Сейчас Совет Европы принял резолюцию. Давайте посмотрим, кто приедет из Совета Европы вручить эту резолюцию президенту Януковичу. Кто с ним на эту тему проведет переговоры и скажет: “Господин президент, вы не так поступаете”. Это будет полезное действие Совета Европы, а не просто дулю в кармане показывать.

Вон как Грищенко среагировал. Вчера был внеплановый его визит в Совет Европы. Он там провел консультации, разъяснения. Пусть они так же приезжают к нам и разъясняют.

Думаю, на сегодняшнем этапе Янукович прислушивается к рекомендациям ПАСЕ.

Анна Герман, заместитель главы Администрации президента: МЫ ПРОЧИТАЛИ ОБ СБУ – УВЕРЕНА, ВЫВОДЫ БУДУТ СДЕЛАНЫ

Это очень хорошо, что Парламентская Ассамблея следит за событиями в Украине. И следит тщательным образом. Хорошо, что тема Украины звучит. Это лишь помогает Украине в построении демократического общества, в развитии тех демократических процессов, которые в ней были в свое время основаны.

Очень важно, что ПАСЕ так благосклонно отнеслась к решению Конституционного суда и к ситуации, когда Украина, в сущности, начинает жить по Конституции 1996 года. Это очень позитивный для нас сигнал.

Есть и другие позитивные моменты. В частности, ПАСЕ услышала сигнал о создании в Украине общественного телевидения, и в резолюции нет ни одного слова о давлении со стороны президентской администрации на СМИ. Я считаю, что это очень знаковая деталь.

Конечно, мы прочитали об СБУ. И, конечно, я уверена, здесь произойдут определенные реформации и соответствующие лица сделают определенные выводы из этого.

С чем-то можно согласиться, что-то является спорным. Но, бесспорно, мы не можем не принимать во внимание резолюцию, не можем не принимать к сведению мнение людей с авторитетными именами.

Хотя отдельные заявления, как, например, госпожи Вольвенд, – вызывают горькую улыбку. У меня после этого возникает большое желание, чтобы украинские газеты все-таки издавались и на английском языке. Потому что если бы госпожа Вольвенд их читала, то видела бы, что нет в Украине газеты, которая не критикует власть. Она говорят, что в украинских газетах уменьшается критика власти. Я не могу с ней согласиться. То же касается и информационных сайтов.

Мир доброжелательно настроен к Украине. Мир хочет помочь Украине в том, что Украина делает. И мир заметил те добрые и правильные шаги, которые делает власть, а также обратил внимание на то, что, по их мнению, стоило бы поправить. Я считаю, что мы на хорошей дороге.

Тарас Черновил, народный депутат (внефракционный), первый заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам: РЕЗОЛЮЦИЮ ГОТОВИЛИ ЛЮДИ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ЯНУКОВИЧА, ЧТОБЫ ОТРЕЗАТЬ УКРАИНЕ ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР

Отношение Европы к Януковичу меняется. И довольно серьезно. Февраль-март 2010 года... Победа Януковича на президентских выборах, инаугурация, и после того просто колоссальные перспективы, колоссальные преференции, даже заявления о том, что Украина может подавать заявку на вступление в Евросоюз...

Украина заявки не подала. Думаю, если бы даже такая заявка появилась, то сегодня мог бы быть на нее и отказ. Потому что произошли вещи, которые ЕС не станет терпеть. В первую очередь – они носят характер откровенной провокации, которая была, на мой взгляд, со стороны определенных групп в украинской власти.

Эта резолюция создает для Украины достаточно грустные перспективы. Но у меня есть серьезное убеждение, что очень близкий к этому тексту вариант разрабатывался в Украине, по крайней мере планировался и провоцировался из Украины. Ряд пунктов, которые есть в резолюции, очевидно удовлетворяют те группы, которые заинтересованы в свертывании западного вектора. Это и руководство Администрации президента, и люди из некоторых министерств, которые заинтересованы сегодня в развитии исключительно российского вектора, и СБУ. Как мы знаем, со стороны украинских провластных представителей, неприятие и страх вызывали две вещи: они не хотели увидеть в резолюции осуждение решения КС по конституционной реформе (и в принципе его там нет, потому что решение появилось слишком близко к моменту принятия резолюции) и осуждение действий СБУ и лично Хорошковского.

Хочу напомнить, что Хорошковский прямо входит в пул, который сегодня создает барьер между Украиной и Западом. И делает все, чтобы Украина повернулась исключительно на восток. В итоге получилась резолюция, которую очень хотели отдельные представители Украины. Она создает серьезные барьеры в направлении на запад и не задевает тему конституционной реформы. Пока.

Хотя я думаю, что впереди все же можно ожидать серьезных выпадов и обвинений по этому поводу относительно процедурных нарушений.

Но, к сожалению для провластных политиков, резолюция задевает непосредственно Хорошковского, хотя и не упомянута его фамилия. Но из целого ряда эпизодов есть прямые обвинения в его сторону и возглавляемой им структуры.

Зная особенности дипломатических выражений в подобных документах, можем сказать, что резолюция содержит жесткое осуждение, она иногда даже отходит от дипломатического языка. Если говорить футбольными терминами, она на грани желтой и красной карточек. Резолюция для Украины достаточно жестко негативная.

Прислушивается ли президент? Руководит ли президент Украиной? Я убежден, что президент не руководит в Украинском государстве, он спустил с рук управление и сегодня оно находится в руках группы “товарищей”. А он связан какими-то обязательствами или внутреннего, или международного характера, в результате которых не может остановить эти действия.

Борис Тарасюк, министр иностранных дел Украины в 1998– 2000, 2005–2006 гг., народный депутат (НУ–НС): ОТНОСИТЕЛЬНО ОТМЕНЫ ПОЛИТРЕФОРМЫ ПАСЕ ЖДЕТ ВЫВОДОВ ВЕНЕЦИАНСКОЙ КОМИССИИ

Я только что ознакомился с резолюцией. Она составлена таким образом, чтобы каждая сторона нашла для себя позитив. Но критическая часть резолюции намного превышает реверансы в адрес нынешней власти. Кроме той политической стабильности, о которой говорит МИД, я собственно ничего позитивного относительно действий нынешней власти не нашел.

Меня лично удивляет констатация политической стабильности, мол, до этого была нестабильность.

К чему приводит эта так называемая “политическая стабильность”, мы убедились на многих примерах: от недемократических методов формирования коалиции с нарушением Конституции – до законов, при принятии которых нарушаются элементарные нормы и принципы деятельности ВР, в частности регламент.

То, что власть пытается выдать желаемое за действительное, – ее сущность.

Я хотел бы, чтобы власть обратила внимание на такие положения резолюции ПАСЕ, как критика монополизации власти, нарушение парламентских процедур. Обращается внимание на давние проблемы в отношениях Украины с Советом Европы: невыполнение обязательств по приведения в соответствие с европейскими нормами положений Конституции и законодательства о прокуратуре. Парламентская Ассамблея отмечает, что судебная реформа была проведена спешно, без учета мнения Венецианской комиссии. Очень часто в резолюции ПАСЕ призывает украинскую власть придерживаться заключений и рекомендаций Венецианской комиссии. Есть критические упреки в адрес нынешней власти, связанные с деятельностью службы безопасности.

Довольно осторожно ПАСЕ оценивает решение КС о возвращении к Конституции 1996 года. Думаю, это связано с тем, что она ждет квалифицированного заключения Венецианской комиссии, которая будет рассматривать этот вопрос 15–16 октября.

Власть вряд ли будет обращать внимание на очень жесткую критику относительно демократии, прав и свобод человека. Здесь называются вещи своими именами: происходит регресс в этой сфере, где было достигнуто столько успехов за последние пять лет после Оранжевой революции.

Учитывая послужной список нынешней власти, ту систему ценностей (точнее – ее отсутствие), которую они исповедуют, могу прогнозировать, что вряд ли они будут заниматься исправлением ситуации согласно рекомендациям ПАСЕ. Скорее всего, будут частичные точечные изменения, не имеющие системного характера и позволяющие этой власти систематически нарушать не только украинскую Конституцию, но и обязательства перед Советом Европы и ту систему ценностей и стандартов, которую исповедует Совет Европы и Европейский Союз.

Опрашивала Анна Ященко