Удар по коммунистам и Литвину?

КПУ считает, что пост президента нужно отменить... Выборы в ВР должны состояться в марте 2011-го... Теперь у депутатов будет совещательный голос, а не решающий... На прошлой неделе КС отменил политреформу 2004 года и вернул Конституцию 1996 года. Возник ряд вопросов. Текст Основного Закона от 1996 года не содержит такого понятия, как “коалиция парламентских фракций”.

Следовательно, существует ли с момента отмены политреформы коалиция как субъект парламентской жизни? Как оформятся отношения по линии парламентское большинство – президент? Будет ли теперь президенту “дешевле” собирать голоса членов парламента, чтобы протащить то или другое решение и чтобы привести законодательство в соответствие со старой Конституцией? Должны ли парламентские выборы передвигаться на год раньше, ведь старая Конституция предусматривает четыре года полномочий? Когда должны проводиться выборы и по какой системе? Об этом мы спросили политиков и экспертов.

Александр Голуб, народный депутат, КПУ: КПУ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА НУЖНО ОТМЕНИТЬ

Коалиция нужна хотя бы потому, что правительству и президенту необходимо большинство для проведения реформ, невзирая на то, как это будет называться: просто большинство или коалиция. Другое дело, как это большинство будет влиять на действия правительства. Это самая большая коллизия принятого решения.

Фракция КПУ еще не принимала решения относительно решения КС. Но позиция коммунистов неизменна – мы остаемся сторонниками парламентской республики. И считаем парламентскую республику наиболее прогрессивной моделью и такой, которая подходит для Украины. А президентская республика, это подтверждает опыт трех предыдущих президентов Украины, остается неудачной и неэффективной.

Наш проект Конституции, который мы обнародовали в газете, и которым предлагали отменить пост президента, никуда не исчез, и мы продолжим его пропагандировать и убеждать общество, чтобы страна пошла именно этим путем.

Тяжело сказать, дешевле или дороже будут обходиться голоса президенту в парламенте. Но каждое его решение лично ему будет стоить дороже. Потому что он и его партия несут личную ответственность за все неудачи и сложности.

Что касается даты парламентских выборов, то с этим должен определиться парламент. Мы не будем видеть трагедии, если выборы состоятся в марте 2011 года.

У президента есть два пути. Первый: тот, которым шел Кучма, то есть пытаться “наклонять” парламент. Второй: образовать конституционное собрание и обсуждать новый проект Конституции. Если президент будет протягивать свое виденье через другие законы (скажем, закон о Кабмине, о президенте), то мы выскажемся, когда увидим те законопроекты.

Я считаю, что следующие выборы должны проходить по пропорциональной системе. Она наиболее прогрессивна, она создает политические партии. В будущем тактика нашей партии будет формироваться в зависимости от поведения президента.

Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии: ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬСЯ В МАРТЕ 2011 ГОДА

Не хочу комментировать вопрос коалиции. Потому что сказать, что ее нет, достаточно сложно. Потому что понимаю, что для того, чтобы вернуть к жизни редакцию Конституции 1996 года, парламент должен осуществить определенные шаги.

Кстати, происходят манипуляции с позицией европейских институтов. (По утверждению юристов из президентской команды, европейские структуры всячески критикуют изменения в Конституцию 2004 года. – Авт.) Европейские структуры никогда не говорили, что само содержание изменений в Конституцию 2004 года таково, что вредит конституционному строю страны.

Относительно даты парламентских выборов... КС сказал, что закона 2222 (об изменениях в Конституцию) реально не существует. Но народные депутаты избираются при определенном конституционном строе. С определенными Конституцией и законами Украины полномочиями и на определенный срок, предусмотренный Конституцией. Тот, кто говорит, что действует редакция Конституции 1996 года, должен понимать (там это четко указано): дата выборов – последнее воскресенье марта четвертого года полномочий. Другого уже нет.

Вадим Карасев, член ЕЦ, директор Института глобальных стратегий: ЭТО САМЫЙ БОЛЬШОЙ УДАР ПО КОММУНИСТАМ И ЛИТВИНУ

Коалиция перестала существовать еще до отмены политреформы, то есть до печально известного решения КС. Поскольку коалиция, сформированная при участии индивидуального членства, уже не является коалицией. По крайней мере не та коалиция, которая отвечала Конституции 2004 года. Потому сначала не стало коалиции в варианте 2004 года, и она сохранялась в каком-то странном гибридном варианте 2005 года.

Сейчас нет ни коалиции, ни оппозиции, существуют какие-то парламентские трансграничные туманности между оппозицией и коалицией. А теперь и де-юре, и де-факто после отмены реформы парламент превратился в депутатскую корпорацию, где ключевой фигурой является не фракция, а депутат.

Подешевеет ли голос депутата? Подешевеет. И не только в монетарном эквиваленте, а в том, что президенту не нужно будет договариваться с партнерами по коалиции ради тех или других решений. Новая конституционная реальность бьет по партнерам ПР из коалиции – по КПУ и по Литвину. Парламент возвращается во времена диффузных ситуативных большинств, которые будут возникать под голосование отдельных законов. В каждом отдельном случае ПР и президент будут собирать необходимые 226 голосов.

Нужно принять новый регламент, закон о выборах, чтобы подогнать полномочия парламента под новые полномочия президента и откорректировать новую конституционную реальность. Изменения в избирательный закон будут приняты простым большинством – не менее чем 226 голосами. Все остальные законы – о Кабмине, о президенте – будут приниматься парламентом без проблем, ведь там есть Партия регионов.

Борис Беспалый, народный депутат предыдущих созывов: ТЕПЕРЬ У ДЕПУТАТОВ БУДЕТ СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС, А НЕ РЕШАЮЩИЙ

После отмены политреформы коалиции как конституционного субъекта уже не существует. А вообще как субъект парламентской жизни она существует, потому что в парламенте могут образовываться межфракционные депутатские объединения. Просто ее статус изменился: был конституционный субъект, стало межфракционное объединение.

В 2004 году тоже было создано парламентское большинство. И сейчас создают группы депутатов по экологическому или региональному признаку. И сейчас будет существовать эдакое большинство, которое, впрочем, не сможет предлагать кандидата в министры.

С каким большинством президенту договариваться дешевле? Думаю, что с большинством, оговоренным Конституцией, договариваться дороже. У тех людей были полномочия, от их позиции что-то зависело. Хочет он (президент. – Авт.) кого-то из министров назначить или снять, то должен договариваться с депутатским корпусом, убеждать, в конце концов. А теперь их голос, так сказать, сугубо совещательный. Сами подумайте, с кем дешевле – с тем, у кого голос решающий или у кого совещательный, как теперь?

Опрашивала Леся Дидкивская