Вехи недели. Янукович сдавал экзамен в США, в Украине зашевелились «язычники» и обновленный КС

Ющенко назвал власть оккупационной, а национал-демократов обвинил в разобщенности и популизме... Литвин запел песнь о двуязычии, помня, видимо, о Пукаче…

Янукович, американцы и диаспора

Глава государства продолжает осуществлять активную международную политику. Виктор Янукович, в отличие от своего предшественника, предпочитает так называемую многовекторность и участие в международных форумах. Выступление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН потешило самолюбие Виктора Федоровича, а его общение с членами Атлантического Совета США потешило заокеанскую элиту. Им было приятно узнать, что Янукович даже разделял идеалы «оранжевой» революции, но сегодня стремится доказать реальными делами, что ее вожди действовали неправильно. Президент заверил, что свобода слова в Украине и дальше будет развиваться, а наша страна, как и прежде, будет стремиться стать членом Европейского Союза.

Однако у Януковича не сложилось общение с украинской диаспорой, имеющей собственное видение происходящего на исторической родине. Украинцы США не пожелали встречаться с Януковичем, поскольку, по их мнению, он не демонстрирует желания защищать интересы Украины. Такой демонстрацией могли бы послужить три шага президента: увольнение Табачника с поста министра образования и науки, коммуниста Солдатенко – с должности руководителя Института национальной памяти и признание Голодомора геноцидом. Ничего этого господин Янукович не сделал.

Терехин, «язычие» и Литвин

Законодатели тем временем занимались подготовкой к глобальным свершениям. Столпотворение у парламентской трибуны наблюдалось только во время приведения к присяге новых судей Конституционного суда. Похоже, члены коалиции полагают, что на Банковой отсматривают трансляцию заседаний ВР и берут на карандаш тех, кто плохо знает свой маневр. Поэтому после внесения своей лепты в рассмотрение законности проведения политической реформы «регионалы» и их союзники подготовились к принятию Налогового кодекса, уволив бютовца Сергея Терехина с поста главы парламентского комитета по налоговой и таможенной политике. Сергей Анатольевич, понятное дело, пообещал, что спокойствия оппонентам не даст. Назначение Андрея Шевченко председателем комитета по вопросам свободы слова стало для оппозиции слабым утешением, но в будущем будет преподнесено избирателям как победа.

Пока под куполом установилось хрупкое затишье, обреченное на скорое разрушение. Стремление коалиции принять закон о двуязычии обязательно столкнется с сопротивлением здоровой части парламента. Песню об исторически сложившемся двуязычии запел также Литвин, осознающий, видимо, что Пукач еще не все сказал о заказчиках по делу Гонгадзе.

Отмена политреформы и лукавая Лукаш

Усиленный «правильными» пацанами Конституционный суд приступил к рассмотрению депутатского представления о законности проведения политической реформы в декабре 2004 года. Решение КС предсказать легко: не секрет, что в декабре 2004-го процедура принятия изменений в Основной Закон была нарушена.

Хотя Леонид Кравчук назвал Конституционный суд «политическим бутиком», просто так отменить закон 2222 вряд ли удастся – даже хорошо простимулированные судьи могут не захотеть вычеркивать почти шесть лет из жизни страны.

И хотя представляющая интересы главы государства в КС Елена Лукаш заявила, что у президентской администрации нет плана действий на случай отмены политической реформы, сдается, что Лукаш лукавит. Команда Януковича решила не тянуть с усилением президентских полномочий своего патрона, но пока хранит в тайне алгоритм действий. Остается только напомнить, что и Юлия Тимошенко никогда не была в восторге от переписанной под аккомпанемент событий на Майдане Конституции, но сегодня, по понятным причинам, выступает в защиту Конституции.

Старый БЮТ и «обновленная» Наша Украина

Фракция БЮТ, которой спикер Литвин не позволил сменить название на БЮТ-«Батькивщина», созрела до одновременного изгнания 28 депутатов, предпочтя сохранению внушительной численности режим «осажденной крепости». По признанию отвечающего за безопасность в БЮТ Андрея Кожемякина, он почувствовал какое-то облегчение после очищения от предателей и заподозренных в нелояльности депутатов. Лидер парламентских «регионалов» Александр Ефремов заверил, что перебежчики не смогут создать собственную фракцию, а имеют право лишь присоединиться к существующим с начала созыва депутатским объединениям.

Оперативно нашел новую партийную крышу нардеп Григорий Омельченко, получивший партийный билет «Нашей Украины». Правда, неизвестно, вступит ли Григорий Емельянович во фракцию НУ-НС, хронически не способную к принятию решений по самоорганизации.

Что касается «Нашей Украины», то ее лидер Виктор Ющенко провел на партийном съезде сеанс легкого самобичевания, признав, что он, а не партия проиграла президентские выборы. Не демонстрировавший активности после поражения Виктор Андреевич назвал власть оккупационной, а национал-демократов привычно обвинил в разобщенности и популизме. Новым главой политсовета «нашеукраинцы» избрали Валентина Наливайченко, причем это решение было очевидно еще до начала партийного форума. Валентин Александрович легко сменил лидерство в общественной организации «Оновлення країни» на руководство пусть и потрепанной, но имеющей парламентское представительство партией. Как говорят – заручившись поддержкой Катерины Ющенко.

Напоследок отметим, что бывшие подчиненные Наливайченко из Службы безопасности не проявляют интереса к соратникам Ющенко, зато к регулярно посещающему следователя Александру Турчинову присоединился глава патронатной службы Тимошенко Михаил Ливинский.

Евгений Магда, Оксана Охримчук