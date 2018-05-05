Коалиция захватила Майдан (фоторепортаж)
Обе стороны улицы Крещатик, движение по которому не перекрыто, запестрели флагами Партии регионов, КПУ и СПУ. Народные депутаты поспешили заявить, что сторонники коалиции пришли всерьез и надолго...
Сегодня утром на Майдане Независимости представители коалиционных сил начали собирать своих сторонников в поддержку действующего правительства и парламента.
Обе стороны улицы Крещатик, движение по которому не перекрыто, запестрели флагами Партии регионов, КПУ и СПУ.
В нескольких десятках метров от монумента Независимости установили небольшую сцену. Рядом стоит грузовой автомобиль с экраном, на котором демонстрируют выступления певцов с этой сцены. В основном репертуар исполнителей - песни в стиле «шансон» на русском языке.
На месте, где в 2004 году стояла «помаранчевая сцена», разместили больше десяти небольших палаток, а также одну палатку армейского типа.
|Коалиция решила идти по сценарию Майдана-2004
|Сторонники коалиции настроены решительно
|Война войной, а обед по расписанию
|Если бы не эти бандиты, жили бы мы по правде...
|Гордо реет над Майданом...
|”По сто грамм за адмирала, по сто грамм за генерала”
Народные депутаты парламентского большинства заявили, что сторонники коалиции останутся на Майдане Независимости в Киеве до вынесения Конституционным Судом решения относительно Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады
Фото УНИАН