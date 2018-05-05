Коалиция захватила Майдан (фоторепортаж)

Сегодня утром на Майдане Независимости представители коалиционных сил начали собирать своих сторонников в поддержку действующего правительства и парламента.

Обе стороны улицы Крещатик, движение по которому не перекрыто, запестрели флагами Партии регионов, КПУ и СПУ.

В нескольких десятках метров от монумента Независимости установили небольшую сцену. Рядом стоит грузовой автомобиль с экраном, на котором демонстрируют выступления певцов с этой сцены. В основном репертуар исполнителей - песни в стиле «шансон» на русском языке.

На месте, где в 2004 году стояла «помаранчевая сцена», разместили больше десяти небольших палаток, а также одну палатку армейского типа.

Народные депутаты парламентского большинства заявили, что сторонники коалиции останутся на Майдане Независимости в Киеве до вынесения Конституционным Судом решения относительно Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады

Фото УНИАН