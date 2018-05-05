Коалиция захватила Майдан (фоторепортаж)

Коалиция захватила Майдан (фоторепортаж)

18:56, 03 апреля 2007
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Обе стороны улицы Крещатик, движение по которому не перекрыто, запестрели флагами Партии регионов, КПУ и СПУ. Народные депутаты поспешили заявить, что сторонники коалиции пришли всерьез и надолго...

Сегодня утром на Майдане Независимости представители коалиционных сил начали собирать своих сторонников в поддержку действующего правительства и парламента.

Обе стороны улицы Крещатик, движение по которому не перекрыто, запестрели флагами Партии регионов, КПУ и СПУ.

В нескольких десятках метров от монумента Независимости установили небольшую сцену. Рядом стоит грузовой автомобиль с экраном, на котором демонстрируют выступления певцов с этой сцены. В основном репертуар исполнителей - песни в стиле «шансон» на русском языке.

На месте, где в 2004 году стояла «помаранчевая сцена», разместили больше десяти небольших палаток, а также одну палатку армейского типа.

Коалиция решила идти по сценарию Майдана-2004
Сторонники коалиции настроены решительно
Война войной, а обед по расписанию

Если бы не эти бандиты, жили бы мы по правде...
Гордо реет над Майданом...
”По сто грамм за адмирала, по сто грамм за генерала”

Народные депутаты парламентского большинства заявили, что сторонники коалиции останутся на Майдане Независимости в Киеве до вынесения Конституционным Судом решения относительно Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады

Фото УНИАН

 

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