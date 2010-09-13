Суд отказался выселить “Коломийський вісник”

Комитет защиты украинских журналистов (КЗУЖ) информирует, что Хозяйственный суд Ивано-Франковской области отказал в удовлетворении иска Коломыйскому Коммунальному предприятию по эксплуатации жилья (директор В.Михайлищук), которое пыталось лишить помещения редакцию “Коломийського вісника”.

Как отметил юрист Института массовой информации Роман ГОЛОВЕНКО, представлявший 10 сентября в суде интересы “Коломийського вісника”, Закон “Об аренде государственного и коммунального имущества” не допускает одностороннего отказа от договора аренды коммунального имущества, которым является помещение редакции, и эта норма имеет приоритет относительно нормы ГКУ. Кроме того, статьей 6 Закона “О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов” предусмотрена обязанность предоставления помещений редакциям газет в бессрочную аренду, и отказ от такой аренды в сущности будет нарушение такой обязанности. Также и Законом “Об усилении защиты имущества редакций средств массовой информации, издательств, книжных магазинов, предприятий книгораспространения, творческих союзов” от 20 мая 2010 года установлен запрет на отчуждение помещений указанных субъектов (в т.ч. переход от них права пользования).

Откажется ли местная власть от намерений выгнать редакцию “Коломийського вісника” на улицу, остается под вопросом, резюмирует КЗУЖ, но вполне очевидо, что Коломыйский городской совет (городской председатель Ю.Овчаренко), который в одностороннем порядке вышел из числа соучредителей “Коломийського вісника”, таким способом осуществлял экономическое давление на коллектив редакции, лишив газету финансирования и пытаясь лишить помещение, которое газета занимает со времени основания, более 20 лет.

Как сообщал УНИАН, раньше КЗУЖ выразил решительный протест против таких действий местных чиновников и, расценивая эти противоправные действия, как грубое посягательство госслужащих на свободу слова, обратился с протестом в Генпрокуратуру, МВД и Администрацию Президента.