Регионалы, социалисты и “красные” заняли свой любимый парк в Киеве (фоторепортаж)

Регионалы, социалисты и “красные” заняли свой любимый парк в Киеве (фоторепортаж)

18:22, 02 апреля 2007
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Там, где в конце 2004 года была донецкая стоянка, которая поддерживала кандидата Януковича, разбили палаточный городок. Но теперь здесь чище, больше порядка и люди поприветливее ...

Люди с символикой Партии регионов, коммунистов и социалистов разбили лагерь в центре Киева. Там, где в конце 2004 года была донецкая стоянка, которая поддерживала кандидата Януковича. Но теперь здесь чище, больше порядка и чуть более приветливые люди.

Большинство тех, которые “парковались” возле столичного стадиона, со стороны выглядели как фаны киевского Динамо

Полевая кухня с “окнами” на Кабинет министров. В лагерном быту как и всегда все просто: кружка-казан-миска-банка чая и сахара. И походная плита, от которой попахивает пропаном

Но наилучший вид на здание Кабмина открывается из коммунистической части лагеря

Молодежи приятнее провести весенние дни на свежем воздухе в столичном парке, чем за учебной партой. Тем более, что и пары прогуливать не нужно

Кое-кто из жителей лагеря весело провел прошлые выходные. Теперь тяжело...

Старые коммунистические волки не видят ничего плохого в союзе с партией олигархов

Интересно, насколько верит “голубая” молодежь заявленным лозунгам?

“Народ единый”... но общество разделено. Даже в одном политическом лагере

Дмитрий Стаховский

 

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