Регионалы, социалисты и “красные” заняли свой любимый парк в Киеве (фоторепортаж)

Люди с символикой Партии регионов, коммунистов и социалистов разбили лагерь в центре Киева. Там, где в конце 2004 года была донецкая стоянка, которая поддерживала кандидата Януковича. Но теперь здесь чище, больше порядка и чуть более приветливые люди.

Дмитрий Стаховский