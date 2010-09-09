Рейтинг губернаторов (версия еженедельника «Комментарии:»)

Еженедельник «Комментарии:» составил рейтинг губернаторов по показателям нескольких последних месяцев.

Как пишет издание, нынешний рейтинг, особенно, если сравнивать его с обнародованным в начале июня, позволяет оценить достижения новой региональной власти. (В предыдущем рейтинге были зафиксированы стартовые позиции региональных руководителей - УНИАН.)

Новое исследование «Комментариев:» показывает, что удачнее всего воспользовались стартовыми возможностями губернаторы Днепропетровской и Ривненской областей Александр ВИЛКУЛ и Василий БЕРТАШ. Они смогли не только сохранить за своими регионами первые позиции, но и еще больше обогнать ближайших конкурентов.

В частности, Днепропетровская область заняла первое место по показателю уменьшения задолженности по зарплате и по приросту объема реализованных услуг, она в тройке-четверке лучших по критерию прибыльности работы предприятий и по приросту объема выполненных строительных работ, реальной зарплату и промышленного производства.

Ривненская область лидирует по приросту реальной зарплаты и по рождаемости, на втором месте среди регионов с самой низкой инфляцией, на третьем-четвертом - по уменьшению задолженности по зарплате, по доведению тарифных ставок до уровня не ниже прожиточного минимума и по приросту объема реализованных услуг.

В то же время на последнюю строку рейтинга опустилась Черниговская область. Как отмечают «Комментарии:», губернатор Владимир ХОМЕНКО не может жаловаться на доставшееся ему наследство, поскольку он единственный из глав областных госадминистраций сохранил свое кресло со времен Виктора ЮЩЕНКО. «Достижение» В.ХОМЕНКО – самая высокая смертность населения в регионе, который он возглавляет уже больше трех лет, второе снизу место по притоку капитальных инвестиций, четвертое снизу место по приросту оборота розничной торговли и по уровню рождаемости, а также пятое место среди регионов, которые допустили спад промышленного производства, и шестое - среди регионов, где резче всего снизился объем выполненных строительных работ и где самая высокая доля работников с тарифной ставкой ниже прожиточного минимума.

На предпоследнее место опустилась Львовская область, которая в предыдущем рейтинге была 22-й. Как пишут «Комментарии:», Василию ГОРБАЛЮ, губернатору из Киева, оказалось не по силам разобраться в клубке местных проблем. Львовская область, в частности, лидирует по уровню вынужденной неполной занятости, занимает второе место по сокращению официально работающих и третье - по показателям инфляции. Также Львовская область очутилась среди шести регионов, которые допустили спад промышленного производства и имеют наименьший рост реальной зарплаты.

С середины рейтинга на третью строку снизу (49,5 балла) скатилось Закарпатье. За три месяца, прошедшие со времени составления предыдущего рейтинга, область стала лидером по росту задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, вышла на второе место по падению объемов выполненных строительных работ и при этом осталась в тройке регионов с наименьшим притоком капитальных инвестиций. Кроме того, Закарпатье заняло пятое место среди регионов, где снижается количество официально работающих, и шестое — по уровню вынужденной неполной занятости, спаду в сельском хозяйстве и отрицательному сальдо внешней торговли.

Настолько же резкое падение произошло и с показателями Киева, который, по сравнению с предыдущим рейтингом, опустился с шестого места на восемнадцатое. В добавление к негативам, от которых трудно избавиться сразу (первое место по отрицательному сальдо внешней торговли и второе - по плотности промышленных выбросов в атмосферу), столица сохранила последнее место по приросту реальной зарплаты, стала лидером по возрастанию задолженности местных бюджетов по субсидиям перед организациями, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, заняла второе место по повышению цен, третье - по сокращению официально работающих и четвертое - по росту задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Нынешнее восемнадцатое место свидетельствует о том, что новый первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации, экс-министр ЖКХ Александр ПОПОВ, который сейчас фактически руководит городом (хотя формально мэром и председателем КГГА остается Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ), получив ключи от кабинетов городской власти, не сумел подобрать ключ к решению городских проблем.

Среди губернаторов, которые улучшили показатели своих предшественников: Сергей ТУЛУБ (Черкасская область), Василий ДЖАРТЫ (АР Крым), Анатолий БЛИЗНЮК (Донецкая область), Николай КОСТЯК (Херсонская область), Анатолий ПРИСЯЖНЮК (Киевская область).

Эффективность работы губернаторов оценивалась по 20 критериям, которые относятся к различным аспектам развития экономики и благополучия граждан (прирост промышленного и с/х производства, привлечение капитальных инвестиций, уменьшение долгов населения по оплате ЖКУ, прирост количества работников, рождаемость и др.).

Рейтинг губернаторов по версии “Комментариев:”

(цифра в скобках показывает место губернатора в июньском рейтинге)

1. (1) Александр ВИЛКУЛ (Днепропетровская обл.)

2. (2) Василий БЕРТАШ (Ривненская обл.)

3. (9) Сергей ТУЛУБ (Черкасская обл.)

4. (8) Борис КЛИМЧУК (Волынская обл.)

5. (14) Василий ДЖАРТЫ (АР Крым)

6. (5) Александр УДОВИЧЕНКО (Полтавская обл.)

7. (3) Сергей РЫЖУК (Житомирская обл.)

8. (4) Сергей ЛАРИН (Кировоградская обл.)

9. (11-12) Валерий САРАТОВ (г. Севастополь)

10. (17) Анатолий БЛИЗНЮК (Донецкая обл.)

11. (10) Борис ПЕТРОВ (Запорожская обл.)

12. (20-21) Николай КОСТЯК (Херсонская обл.)

13. (23) Анатолий ПРИСЯЖНЮК (Киевская обл.)

14. (11-12) Николай КРУГЛОВ (Николаевская обл.)

15. (16) Михаил ДОБКИН (Харьковская обл.)

16. (15) Николай ДЖИГА (Винницкая обл.)

17. (7) Михаил ВЫШИВАНЮК (Ивано-Франковская обл.)

18. (6) Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ/Александр ПОПОВ (г. Киев)

19. (24) Эдуард МАТВИЙЧУК (Одесская обл.)

20. (20-21) Михаил ЦИМБАЛЮК (Тернопольская обл.)

21. (18) Василий ЯДУХА (Хмельницкая обл.)

22. (19) Михаил ПАПИЕВ (Черновицкая обл.)

23. (25) Валерий ГОЛЕНКО (Луганская обл.)

24. (27) Юрий ЧМЫРЬ (Сумская обл.)

25. (13) Александр ЛЕДИДА (Закарпатская обл.)

26. (22) Василий ГОРБАЛЬ (Львовская обл.)

27. (26) Владимир ХОМЕНКО (Черниговская обл.).