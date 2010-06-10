Рейтинг украинских губернаторов

Лидером среди украинских регионов на сегодняшний день является Днепропетровская область, аутсайдером – Сумская. Об этом свидетельствует рейтинг губернаторов, составленный еженедельником «Комментарии:»

Как пишет издание, рейтинг – это, скорее, реестр того наследства, которое досталось губернаторам, хотя в нем уже учтены последствия их первых шагов. Для характеристики успехов и провалов исполнительной власти регионов аналитики «Комментариев:» избрали 20 критериев, принадлежащих к различным аспектам развития экономики и благосостояния граждан (прирост промышленного и с/г производства, привлечение капитальных инвестиций, уменьшение долгов населения по оплаты ЖКУ, прирост количества работников, рождаемость и др.).

Наихудшие стартовые позиции - у губернатора Сумской области Юрия ЧМЫРЯ. В этом году область - среди отстающих по большинству показателей, в частности, занимает второе место среди регионов с самым большим ростом задолженности по зарплате и самой низкой рождаемостью, третье место - по падению промышленного производства.

На второй позиции снизу - губернатор Черниговской области Владимир ХОМЕНКО. Именно для него, отмечают «Комментарии:», это не стартовая позиция, а, как минимум, промежуточный итог его деятельности в должности руководителя области, которую он занимает с июля 2007 года. В этом году Черниговская область лидирует по смертности населения, находится на втором месте по уровню скрытой безработицы на предприятиях, на третьем — среди регионов с наименьшим притоком капитальных инвестиций, на четвертом — среди регионов с самой низкой рождаемостью и на пятом — по спаду в промышленности и строительстве.

Не лучшие дела в Луганской области, которая еще с сентября 2006 года находится под управлением губернаторов-«регионалов». Область вышла на самые низкие показатели рождаемости, второе место - среди регионов с наихудшими показателями по введению в эксплуатацию жилья и по убыточности предприятий, четвертое место - по плотности промышленных выбросов в атмосферу, пятое — по смертности населения и шестое — по росту задолженности предприятий по выплате зарплат и населения — по оплате ЖКУ.

Что же касается лидеров рейтинга, то сравнительно неплохое наследство оставил своему наследнику Александру ВИЛКУЛУ экс-губернатор Днепропетровской области Виктор БОНДАР. Область на первом-втором местах по уменьшению долгов по зарплате, росту розничного товарооборота, промышленного производства и объема реализованных услуг, на третьем месте — по росту реальной зарплаты, на пятом — по динамике строительства, на шестом — по характеристикам притока капитальных инвестиций и сальдо внешней торговли.

Вторая позиция рейтинга по сумме показателей - у губернатора Ривненской области Василия БЕРТАША. Его область на первом-втором местах по уровню рождаемости и росту реальной зарплаты, на третьем — среди регионов с самой низкой инфляцией и самым большим приростом объема реализованных услуг, на пятом — среди регионов с самой низкой смертностью, а также на шестом с конца месте - по уменьшению количества наемных рабочих и по плотности промышленных выбросов в атмосферу.

Третья строка рейтинга занял губернатор Житомирской области Сергей РЫЖУК. У Житомирской области - второе место по приросту объема выполненных строительных работ, четвертое — по притоку капитальных инвестиций, а также пятое место среди регионов с наименьшей плотностью промышленных выбросов в атмосферу и шестое - среди регионов с самой низкой инфляцией.

Конкурентами лидеров выступают губернаторы Кировоградской области Сергей ЛАРИН и Полтавской области Александр УДОВИЧЕНКО. Позитивное наследство, которое досталось С.ЛАРИНУ, — это первое-второе места по росту количества наемных рабочих и оборота розничной торговли, третье место - по полноте занятости работников, а также места в шестерке регионов с наименьшей долей работников, имеющих тарифную ставку, ниже прожиточного минимума, и с самым большим приростом реальной заработной платы. А экс-губернатор Полтавской области Валерий АСАДЧЕВ оставил после себя первое место области по приросту объема выполненных строительных работ, третье — по росту промышленного производства и количества наемных рабочих и по притоку капитальных инвестиций, четвертое-шестое — по росту реальной зарплаты, внешнеторгового сальдо и роста оборота розничной торговли.

Лишь на шестой позиции в рейтинге, отмечают «Комментарии:», оказался мэр Киева и глава столичной горгосадминистрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Хотя, казалось бы, столица априори должна быть самым благополучным регионом. Киевские контрасты - это самая низкая смертность населения, лидерство по прибыльности предприятий, второе место по полноте занятости работников, и в то же время - наихудшее сальдо внешней торговли, наименьший прирост реальной зарплаты, второе место по плотности промышленных выбросов в атмосферу и шестое - по скорости роста безработицы.

Рейтинг губернаторов по версии “Комментариев:”

1. Александр ВИЛКУЛ (Днепропетровская обл.).

2. Василий БЕРТАШ (Ривненская обл.).

3. Сергей РЫЖУК (Житомирская обл.).

4. Сергей ЛАРИН (Кировоградская обл.).

5. Александр УДОВИЧЕНКО (Полтавская обл.).

6. Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ (Киев).

7. Михаил ВЫШИВАНЮК (Ивано-Франковская обл.).

8. Борис КЛИМЧУК (Волынская обл.).

9. Сергей ТУЛУБ (Черкасская обл.).

10. Борис ПЕТРОВ (Запорожская обл.).

11-12. Николай КРУГЛОВ (Николаевская обл.); Валерий САРАТОВ (Севастополь).

13. Александр ЛЕДИДА (Закарпатская обл.).

14. Василий ДЖАРТЫ (АР Крым).

15. Николай ДЖИГА (Винницкая обл.).

16. Михаил ДОБКИН (Харьковская обл.).

17. Анатолий БЛИЗНЮК (Донецкая обл.).

18. Василий ЯДУХА (Хмельницкая обл.).

19. Михаил ПАПИЕВ (Черновицкая обл.).

20-21. Ярослав СУХОЙ (Тернопольская обл.); Анатолий ГРИЦЕНКО (Херсонская обл.).

22. Василий ГОРБАЛЬ (Львовская обл.).

23. Анатолий ПРИСЯЖНЮК (Киевская обл.).

24. Эдуард МАТВИЙЧУК (Одесская обл.).

25. Валерий ГОЛЕНКО (Луганская обл.).

26. Владимир ХОМЕНКО (Черниговская обл.).

27. Юрий ЧМЫРЬ (Сумская обл.).