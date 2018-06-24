Новая сессия ВР: лишь бы не испортить настроение Лидеру

Оппозиция накануне сессии: изгнание Губского и одиночество Мартыненко… Зачем мораторий на удорожание ЖКУ, если не будет столичных райсоветов?..

Открытие нового парламентского сезона – обычно дело нарядное. Всегда приподнятое настроение нардепов, их помощников и журналистов, обсуждение загаров, перешептывание по поводу отпуска и новых косметических процедур. Беззлобные шутки власти в адрес оппозиции, язвительные шутки оппозиции в адрес власти. Но со сменой власти все изменилось. В том числе атмосфера первого парламентского дня. Не чувствовалось праздника, не было беззаботной толкотни. По большому счету и спикеров, в частности от правящей коалиции, в кулуарах было по пальцам пересчитать.

Утром, поднимаясь вверх по Грушевского, увидела, как промчался эскорт президента. Гарант мчался выступить перед своей коалицией. Возле парламента стояли посты с военными, призванными не подпускать к зданию парламента митингующих.

– Возьмите нас с собой, уговаривали меня политически активные гражданки, пожалуйста, возьмите на митинг, – бросились они меня уговаривать, увидев, что я достала пропуск в парламент.

– Отойдите, – рычал охранник.

Перепалка продолжилась. Люди, по возрасту годящиеся в сыновья-матери друг другу, были готовы драться. Оба были по- своему правы. Охранник, видимо, выполнял приказ власти – никого не пускать, чтобы не испортить настроение главы державы, когда он придет в парламент. Женщина была тоже права, она хотела выразить свое возмущение решениями этой власти. Вблизи парламента стояли аккуратненько расставленные палатки Партии регионов и их сторонники с флагами. Группа президентской поддержки спокойно, но как-то вяло помахивала флагами ПР. Очевидно, их целью было поднять настроение Лидеру. Очевидно, они и подняли.

Во всяком случае, выступление его прошло гладко. Виктор Янукович, был настроен благодушно, выступал без конфузов, не пользовался бумажкой. (Хотя не знаю, какую роль выполнял экран компьютера перед его лицом в его ложе).

Президент констатировал начало нового политического сезона, сообщил, что в стране начались реформы, сказал, что экономика восстанавливается. И заверил, что для него не имеет значения, коалиция это или оппозиция, что депутаты все равны. И что он хотел бы, чтобы в парламентском зале всегда торжествовал разум, который бы преобладал над эмоциями и политическими страстями.

Затем выступил премьер-министр Николай Азаров. Он рассказал о том, в каком тяжелейшем состоянии принял страну, и конкретно презентовал основные положения Налогового кодекса.

Спикер Владимир Литвин, в свою очередь, журил оппозицию, обвинив их в том, что они сломали вечерние договоренности, сказал, что сессия будет определяющей для обновления страны и начала реформ. Послушав эту тройку, президента-премьера-спикера, я пошла в кулуары.

Оппозиция накануне сессии: изгнание Губского и одиночество Мартыненко

Началу сессии предшествовали первые в сезоне заседания фракций. Меня больше интересовали фракции оппозиции.

Сегодня в 9.15 на заседании фракции НУ-НС сидел один ее глава Николай Мартыненко. В 9.22 туда пришел Роман Зварыч, никого не обнаружив, сказал, что пойдет покурить. К 9.30 на фракцию таки собралось человек семь.

Впрочем, заседания сей фракции – это уже давно сто лет одиночества его лидера. Николая Мартыненко в качестве председателя фракции и раньше не особо жаловали, но до выборов человек по пятнадцать тут таки собиралось, первое время после президентских выборов, когда Арсения Яценюк отваживался мечтать о премьерстве тут было поживее. Теперь все по-другому, часть национал-патриотов пошла к Тимошенко, часть (та которая «За Украину») отошла к Вячеславу Кириленко, у ЕЦ свой лидер и свой круг общения. Думаю, слухи о том, что Мартыненко о всяческих партийные тайнах, о делах фракции сообщает Жвании, а той докладывает правящей коалиции – это грязные инсинуации. Подумайте сами, что они могут докладывать, если туда никто не ходит? (Бывшие нунсовцы в основном занимаются местными выборами). Разве, что в Интернете берут, как Анна Чапмен в свое время.

Накануне вечером состоялось заседание фракции БЮТ. Тут споры были пояростнее, и вопрос решался серьезный. Исключение из фракции отца украинской латифундии, крупного землевладельца Богдана Губского. Причину этого исключенияобъяснял журналистам председатель комитета правовой политики Сергей Мищенко:

– Губский был в шоке. Он не верил, что его исключат. Спросите у народа, чем занимался этот человек? На Киевщине формируются партийные структуры, параллельные «Батькивщине». Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко не идет на выборы, но на них идет «Батькивщина», которую сформировал Губский. «Батькивщина» Губского в самых жирных районах – Бориспольском, Киево-Святошинском, Обуховском, Вышгородском, Броварском – идет на выборы, чтобы сформировать команду, расставить своих людей. На этом его словили. Он у меня в Бориспольском районе пропихивал параллельную структуру и хотел со мной договариваться, чтобы были параллельные списки. Он полез вокруг Киева, где самая дорогая земля. Он делал подрывную работу в «Батькивщине», как крот. А я прокурор, бывший следователь, я его давно раскусил. Была большая дискуссия, и я поставил вопрос на фракции и благодарен, что мы очистились от Губского.

– Чего ж было столько лет ждать? Неужели опытный следователь не мог раньше просчитать минусы пребывания Богдана Губского в БЮТ, – спросили мы у Сергея Мищенко.

– Иногда вопросами тактики следует жертвовать во имя стратегии. Мы пока исключили троих нардепов, но остальных предателей не исключаем, чтобы не давать им правовых возможностей создавать свою фракцию, работающую на коалицию.

На самом деле вопросы тактики и стратегии «Батькивщины», или точнее БЮТ (все же в ее команде много разных партий) тоже предмет яростных дискуссий. Кто-то считает, что надо воздержаться от массовых акций, потерпеть, выждать, пока созреет критическая масса протестных настроений и пока по реке проплывет труп твоего врага. Кто-то считает, что все средства хороши, блокировки и шумные акции и грех не использовать непопулярные шаги для дискредитации власти.

Впрочем, иногда можно не делать ничего специально. Можно просто продолжить работу временной следственной комиссии по возвращению компании РУЭ 12 миллиардов кубов газа.

Тут же мы встретили руководителя парламентской комиссии Романа Зварыча.

– Завтра первое заседание нашей комиссии, – рассказал Зварыч. – Оно будет носить формальный характер, мы определимся с графиком, дальнейшими шагами. Пока мы столкнулись с полным блокированием нашей работы органами власти, нам не хотят передавать документы. Эти контракты, по переданному газу, которые были предметом оспаривания в Стокгольме, – крупная подстава при участии Газпрома, не исключаю, что она осуществлялась по прямому указанию премьер-министра РФ. У меня пока нет шестого представления, которое внесло это правительство в Стокгольм, в котором, по моей информации, Нафтогаз радикально изменил свою позицию, признав незаконность своих транзакций в 2009 году. Все, что произошло, напоминает крупный сговор, цепь которого тянется с 2004 года.

11 сентября – полгода коалиции, а не только годовщина терактов

«Регионалов» в кулуарах было маловато.

– Вы готовы к новой парламентской борьбе, подкачались, обновили навыки? – спросили мы у регионовского силача, чемпиона мира по вольной борьбе Эльбруса Тедеева.

– Здоровье надо в любое время поддерживать. Это все знают, а вылазки БЮТ в тот момент, когда надо объединять страну и бороться за ее экономику, не делают им чести, – ответил олимпийский чемпион.

– Вы готовы будете поддержать урезание полномочий парламента, которое готовится? Готовы отдать полномочия и сложить их к ногам президента?

– Я готов от много отказаться ради стабильности в стране, – услышала в ответ. Прямо скажем, в этот раз чемпион технично ушел от ответа.

Затем подошла к еще одному «регионалу» Владиславу Лукьянову.

– Я изо всех сил поддерживаю проведение реформ, но вот, например, было бы логично повышение тарифов на ЖКУ увязать с запретом изымать газ и деньги в пользу РУЭ, – предложила я Владиславу Лукьянову. - Тогда власти было бы больше доверия, если урезать прибыли и своим парням, и простым людям…

– Не врите читателю. Партия регионов не будет поднимать тарифы на ЖКУ, – наступательно начал говорить Лукьянов.

– То есть вы ответственно заявляете, что ПР никогда не будет повышать тарифы на ЖКУ?

– Пока не будет.

– А почему же вы не поддержите мораторий БЮТ на такое повышение, раз и так не будете повышать тарифы?

Этот вопрос остался без ответа.

На этой неделе исполняется интересная дата. 11 марта в нарушение закона была создана коалиция «Стабильность и реформы», в которую кроме Партии регионов и коммунистов вошли депутаты других фракций. (Напомним, что согласно Конституции коалиция может формироваться только фракциями).

11 сентября исполняется полгода со дня создания коалиции. Эти полгода стали самым широким праздником парламентской коррупции. Конечно, о взятках за переходы по фракциям журналисты знают только по слухам. Но по этим самым слухам, ставки за переходы тушек (именно коалицией тушек назвали новое парламентское большинство) исчислялись миллионами, к которым добавлялись двадцать ежемесячных тысяч. Тушки, бывшие партийные соратники оранжевых, перед уходом, получив заветный чемоданчик, каялись, например, Юрию Луценко. Мол, извини, дают миллион, наезжают на бизнес. И трудно сказать, что более отвратительно, продажа своего избирателя или тайное извинение с попыткой объяснить свое «перебегание».

К слову, я в парламенте проводила маленький опрос. Кто станет супертушкой в новой коалиции. Больше всего мне понравился ответ Сергея Мищенко. «Самой дорогой и ценной супертушкой станет трехсотая депутатская тушка, которая закончит формирование конституционного большинства и окончательно похоронит парламентаризм», - ответил нардеп.

Зачем мораторий на удорожание ЖКУ, если не будет столичных райсоветов?

На первый день сессии Верховной Рады была спланирована в общем-то нескандальная повестка. Были поставлены законопроекты – либо те, которые были давно обсуждены, либо те, в которых давно назрела необходимость.

После препирательств со спикером и перерыва БЮТ внес законопроекты о введение моратория на удорожание ЖКУ, который зал (вполне прогнозируемо) не проголосовал. Но в самом конце дня оказалось, что в повестке появился закон о внесении изменений в закон о столице, призванный освятить решение Киевсовета о ликвидации райсоветов в Киеве. Напомним, что одной из схем завоевания Киева со стороны «Регионов» стало назначение первым замом главы Киевской горадминистрации «регионала» Александра Попова, который стал фактическим руководителем города. Следующим шагом должна была стать ликвидация райсоветов, призванная устранить таким образом и глав местных райадминистраций (в основном бютовских). Наличие или отсутствие райсоветов – дело политического вкуса и мнения общины, в Украине действуют обе модели. И хотя мнения независимых экспертов кардинально разнятся насчет того, нужны ли райсоветы или нет, но все сходятся в том, что при ликвидации райсоветов и назначении новых глав райадминистраций воля киевлян искажается.

Но такой поступок в стиле власти… Две тушки (бывшие бютовцы Валерий Писаренко и Владимир Пилипенко) подали законопроект о ликвидации райсоветов, зал проголосовал, волю киевлян попрали. В очередной раз. И под занавес первого дня сессии.

Маша Мищенко