Губский заявляет, что «не поделил» с Турчиновым влияние на Тимошенко

Депутат Богдан Губский заявляет, что его исключили из фракции БЮТ люди Александра Турчинова.

"Эти события были для меня ожидаемыми. Потому что еще после первого тура избирательной кампании, я сказал лидеру партии, что руководитель штаба Турчинов (бывший КГБист) занимается разворовыванием средств и сливает все программы по выборам Тимошенко", - сообщил "Украинской правде" Губский.

"Это Турчинову конечно не понравилось", - уточнил он.

По словам депутата, Турчинов "вместо того чтобы работать на выборах Тимошенко, занимался личными коррупционными вопросами, с точки зрения зарабатывания денег".

"Штабу не уделял внимания. Небольшой секрет, что наш штаб собирался раз в неделю во время президентской кампании", - сообщил Губский.

"Он занимался коррупционными, или лоббистскими действиями, вопросами связанными с его должностными обязанностями, как первого вице-премьера", - уточнил депутат.

Такую же позицию Губский занимал и после второго тура выборов, считая что Турчинов провалил избирательную кампанию Тимошенко.

Губский заявляет, что Турчинову "не нужна была моя точка зрения и не нужна было в окружении Тимошенко какое-то другое мнение, они хотели лично влиять на Тимошенко".

"Понятно, что зная мою позицию, они сделали все возможное для того чтобы исключить меня из фракции. Тем более, насколько мне известно, выступали за мое исключение из фракции исключительно люди Турчинова", - уточнил он.

Депутат отмечает, что "ни одного факта связанного с моей работой против БЮТа приведено не было".

"Единственное откровенно лживое утверждение, привел Турчинов, что якобы Губский был у президента и просил его посадить. Это откровенная ложь. Сознательная ложь, которой он хочет прикрыть ситуацию известную мне, его воровские махинации", - заявил Губский.

"КГБистское окружение Тимошенко делает все, чтобы она не знала реальную картину", - добавил он.

Украинская правда