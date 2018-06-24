Кто организовал уголки Партии регионов в школах?

В Днепропетровской области до начала учебного года объявили, что устанавливают в средних школах уголки Януковича «Украина для людей»… Гарантируют ли они всенародную любовь?..

1 сентября из Днепропетровска на фотосервис УНИАН попали фотографии с праздника первого звонка. Фото стенда Партии регионов в днепропетровской школе номер 134 мучительно напоминали антураж офиса правящей партии или римейк советского уголка Ленина (на выбор – Брежнева, Андропова, Черненко). Журналисты этот стенд назвали уголком Януковича...

Как выяснилось, Днепропетровская облгосадминистрация еще до начала учебного года объявила о том, что собирается установитьв средних школах стенды с программой Виктора Януковича «Украина для людей».

«Одним из основных направлений деятельности в области образования является проведение целенаправленной просветительской работы среди ученической и родительской общественности, - отметил в сообщении для СМИ первый заместитель начальника Главного управления образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации Леонид Олефир. - С этой целью во всех учебных заведениях области необходимо создать постоянно действующий стенд под названием «Украина для людей», в котором будут освещать основные направления деятельности президента, Кабмина, Днепропетровской ОГА, облсовета, органов местного самоуправления, вопросы реализации государственной политики в сфере образования, анализировать социально-политические проблемы развития украинского общества. На стенде нужно обязательно разместить портрет и программу действий президента».

Также указывалось, что наличие стенда будет учитываться при августовской приемке школ. (Для непосвященных объясняем: августовский прием-смотр школ – это своего рода экзамен на готовность школы к новому учебному году, для учителей и директора серьезнейшая нервотрепка). Информация тогда не прошла незамеченной для журналистов. И судя по всему, принята к исполнению учителями.

Наш днепропетровский корреспондент сообщил, что подобные уголки есть в нескольких школах города, хотя откровенно педагоги о реализации указания областной администрации не говорят.

Мы решили перезвонить господину Олефиру в Днепропетровск.

– Установлены ли президентские уголки во всех школах области? - поинтересовались мы. – И стала ли ваша инициатива по обустройству президентскими стендами школ Днепропетровска общенациональной?

– Я не знаю, стала ли она общенациональной. Но у нас созданы обычные информационные стенды, где размещена информация для внутреннего употребления, - объяснил господин Олефир.

– Что такое «внутреннее употребление»?

– Это жизнь школы, района, области, в том числе и Украины.

– Но на стенде школы, судя по фотографиям, размещены материалы Партии регионов.

– Этого не может быть, я попросил бы СМИ не перекручивать информацию, – закончил разговор господин Олефир.

Прокомментировать увиденные нами партийные стенды мы попросили еще одну сотрудницу Днепропетровской ОГА.

– Каждая школа области создает уголок государственности, где по своему усмотрению выставляет методические информационные материалы. Каждая школа выходит из своих соображений, мы не создали инструкцию, не выдвигали требований, – заверила нас в комментарии заведующая отделом образования Днепропетровской ОГА Наталья Овчаренко.

Наши собкоры в областных центрах связались с отделами народного образования в Луцке, Одесской области, Львове с вопросом, получали ли они инструкцию из Киева по созданию партийных стендов. Региональные чиновники от образования о таких указаниях вроде как не слышали.

Мы не стали добивать вопросам школьных учителей из указанной школы – пощадили их нервы. Все-таки редкому учителю придет в голову вместо гимна, флага вешать партийные материалы. Не будем казнить за исполнение инициатив высшего руководства.

Неужели все возвращается?..

Когда я была во втором классе помню открытие съезда КПСС, выступление пионеров. Стоя на трибуне, школьницы с идеальными бантами читали специально написанный стих, в котором было персональное обращение к дорогому Леониду Ильичу… Леонид же Ильич хлопал глазами и что-то жевал… Возможно, леденец, который предложил ему глава ЦК какой-нибудь соседней республики. Девочка была очень искренна. Я теперь поняла, как производят подобных девочек. Девочками, с пеленок славословящими власть, не рождаются, ими становятся во время учебно-воспитательного процесса.

Если, конечно, такой процесс правильно организовать.

Хотя воспитательный процесс – дело тонкое, а президентские уголки вряд ли гарантируют всенародную любовь к главному персонажу уголка.

Маша Мищенко