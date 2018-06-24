Воин УПА: У нас была российская сотня и отдел нацменьшинств

Бандера – единственный рыцарь в Европе, кто в 1941 году сказал Гитлеру «нет»... УПА росла в борьбе с фашистами... Энкавэдэшники выдавали себя за воинов УПА, убивали детей, женщин... В День Независимости, когда я возвращалась домой, проходя мимо митинга на одной из центральных площадей Киева, услышала короткое, примерно с минуту, выступление какого-то из митингующих. Это выступление меня буквально заворожило. Немолодой человек говорил о том, что независимость следует завоевывать ежедневно и ежедневно доказывать, что мы ее страже. А чтобы стать свободными, нужно хотеть стать свободными. В этих словах было столько внутренней силы и искренности, что я решила пообщаться с оратором.

Степан Семенюк – один из первых творцов отрядов Украинской повстанческой армии, бывший узник, чей смертный приговор заменили на 20 лет каторжных работ. И он один из последних воинов УПА, кто еще остался жив. В учебнике по истории для 5-го класса, переписанному в угоду кремлевскому руководству исключен раздел об УПА.

Сегодняшнее интервью – наш подарок тем, кому интересна честная история Украины. Я пригласила пана Семенюка в УНИАН...

Мы спускались по Михайловской площади на Европейскую, пытаясь пробиться сквозь «праздничные» заслоны Управления государственной охраны и милиции.

– Прошу обойти площадь и идти через Майдан, – сказал мне охранник, не пропуская по прямой дороге.

– Но со мной 80-летний политзаключенный, ему тяжело ходить, пропустите нас, – пыталась убедить охранника.

– Не положено, это моя работа, - пробубнил он в ответ.

– Мне не 80, а 90 лет, и мы с вами прекрасно пройдемся по Крещатику, – взяв меня под руку, сказал Степан Семенюк – политический референт краевого провода Организации украинских националистов (что-то вроде идеолога ОУН) и глава политического отдела военного округа УПА. Этот дед выглядел настоящим аристократом по сравнению с охранниками от УГО, которые напоминали скорее сборище поручиков ржевских, а не вышколенных военных.

СТЕПАН БАНДЕРА – ЕДИНСТВЕННЫЙ РЫЦАРЬ В ЕВРОПЕ, КТО В 1941 ГОДУ СКАЗАЛ ГИТЛЕРУ «НЕТ» Пан Семенюк, как в 1939 году Галичина восприняла приход советских войск? Часть людей приветствовала приход советских войск. Симпатии к польскому государству у украинцев не было. Хотя Польша была демократическим государством, и, когда Украина была под Польшей, выходило много украинской литературы, впрочем, на всю Ровенскую и Волынскую области существовала лишь одна украинская гимназия.

Что тут объяснять? У украинцев всегда была мечта о своем государстве. А в 1939 году приезжают советские войска, а там людей подбирали из украинцев. Школы перешли на украинский язык. Правда, ввели и русский. Учителя прошли переподготовку.

Я сам, уже будучи членом ОУН, стал учителем истории, в 1940 году прошел подготовку в секции историков.

Но после прихода советских войск прошло два-три месяца, и из магазинов исчезло все. Все выкупалось “освободителями”, которые отправляли продукты и товары к себе на родину, однако ничего не привозили. Непрерывно шли митинги, собрания в городах. Люди спрашивали новую власть, почему нет мыла. Нам отвечали: сначала следует построить склады, а затем привезем мыло...

Отношение к Красной армии менялось...

Потом начались аресты людей.

Немцы же были по-своему “честные”, они могли повесить человека, сфотографироваться на фоне виселицы и послать фото своей жене. Они добывали жизненное пространство без риторики об осчастливливании украинского народа.

Знали ли вы Степана Бандеру лично? И Романа Шухевича?

Вам тяжело понять что такое подполье... Лучше, чтобы вы этого не переживали. Мы жили под чужими документами, чужими именами. На одной конференции был мужчина, на которого я обратил внимание. А затем узнал его на фотографии, это был Роман Шухевич.

А Бандеру арестовали в 1941 году, судили, бросили в концлагерь, после 1944 года его тоже в Украине не было.

Но что касается Бандеры и этого спора – дать ему героя не дать героя... Кстати, многие из нас отказались от государственных наград. Не буду говорить, был ли Бандера героем. Но он был рыцарем. 1941 год... Вся Европа склонилась перед Гитлером. И Бандеру, которого арестовали, официальная власть Германии просит: откажись от акта провозглашения независимого Украинского государства и тебя отпустят. Кто отважился сказать тогда Гитлеру: “Нет”? Кто? Только Бандера. И оказался в немецком концлагере. Его братьев немцы в это время забивают в других концлагерях.

УПА РОСЛА В БОРЬБЕ С ФАШИСТАМИ Пророссийские политики ему вроде бы не могут простить создания батальонов “Нахтигаль” и “Роланд”. В то самое время, когда Молотов с Рибентропом были в прекрасном союзе, вплоть до проведения общих парадов, когда Москва активно помогала Гитлеру своим сырьем, хлебом (вплоть до 1941 года), было создано два украинских батальона, которые насчитывали не более семисот солдат. В российских военных формациях при немецкой армии насчитывались свыше двух миллионов россиян. Там было несколько российских армий, которые в целом называют власовцами.

Кричат о тех семистах украинцах... А о двух миллионах почему-то не очень говорят. Более того, власовцев реабилитировали. В России продолжается дискуссия о Власове, и никто не дает однозначной оценки. Он выступал против Сталина. Российские историки откровенно его не осуждают. Он создал армию, которая боролась против большевизма. Более того, нам долбят, что униатские монастыри Украины и Беларуси были “пособниками оккупантов”. Но не вспоминают, что митрополит Вильнюсский и Литовский, экзарх Московского патриарха Сергий (Вознесенский) уже на второй день после прихода немцев отслужил молебен за “освобождение от атеистического большевизма – худшего зла в мире”. Он создал в оккупированных областях России православную миссию с резиденцией в Печерском монастыре Пскова. И это очень хорошо показывает, как население относилось к советской власти. Этот митрополит был связан с Власовым.

Как формировалась УПА? Первые штабы были созданы на Волыни, там условия для этого лучше – леса, болота. Там был самый тяжелый немецкий режим.

В Галичине немцы свирепствовали меньше. Эти территории раньше были под Австро-Венгрией, старшие люди знали немецкий язык. А у нас, на Волыни, режим был очень жестоким. Моего девятилетнего племянника убили просто потому, что он не понравился какому-то немцу. Машина проезжала, дали по нему очередь и все...

Любую армию, даже чоту (взвод. – Авт.) за один день не создашь. Украинская повстанческая армия, как она называлась, в действительности создавалась долго. Мы начали создавать свои вооруженные отделения еще во времена Польши. А назвали ее армией тогда, когда она была окончательно сформирована на принципах регулярного войска, со всеми службами, в частности медицинской и хозяйственной. Это завершилось по первым боям с немцами.

В УПА служили те, кто сидел в польских, мадьярских, румынских тюрьмах. Украинские же земли были и под Румынией, и под Мадьярщиной, и под Польшей. Состав УПА – это отдельная длинная тема. Скажу только, что у нас было двести генералов бывшей Украинской народной армии.

Кроме того, украинцы в Польше, Румынии, Чехии, когда учились в университете, проходили военную подготовку, служили в своих армиях.

УПА росла и создавалась в борьбе с немцами. В мае 1943 года мы уже имели собственные военные школы старшин. Выпускали военных в ранге поручника (лейтенанта). Терминология в УПА была украинской. Был сотник (капитан)...

Немцы в 1943 году в одной своей газет оценивали численность УПА от 120 до 180 тысяч человек. Но даже если бы армия насчитывала 10 тысяч человек, разве она могла бы удержаться так долго, если бы ее не поддерживало местное население? Немцы или грабили население, или депортировали. Окружали города, ловили здоровых женщин и мужчин, сажали на машину и вывозили или в лагерь, или в село высылали к хозяевам или на фабрику. Мы предотвращали депортацию, спасали людей.

Лишь летом 1943 года Германия оторвала от фронта на борьбу с УПА на Волыни 30 тысяч солдат, с самолетами и танками.

Где воины УПА брали оружие?

Мы его одалживали. (Улыбается). А как вы думаете, у кого сегодня берут оружие кавказцы?

Им поставляет мировое исламистское террористическое движение.

Оно поставляет им российское оружие?

Им продают российские генералы. Но советские генералы во время Второй мировой войны оружием вроде бы не торговали. На начало войны согласно открытым архивам на границах Украины было почти 9 миллионов человек советской армии. Это в полтора раза больше, чем составляла вся немецкая армия. А вы знаете, сколько из 9 миллионов отступило на восток с началом войны? 800 тысяч. А остальные сдались немцам, или разбрелись. Одних только дезертиров заградительные отряды расстреляли свыше десяти тысяч человек.

Представляете, те 9 миллионов людей имели оружие. А немцы, как шли вперед, оружие не подбирали, у них был блиц-криг. А мы подбирали. Через два месяца после блиц-крига сюда шла немецкая администрация. У нас были два месяца для собственного становления, и мы его использовали. Мы имели свои оружейные (мастерские, где ремонтировали оружие). Но мы не имели возможности производить оружие. Также брали немецкие боевые составы, где не было большой охраны.

В настоящее время кремлевские идеологи и их представители в Украине нас настойчиво пытаются убедить, что бандеровцы – это бандиты... ОУН Бандеры была не военная организация, а политическая. Она не занималась военными делами, но готовилась к тому, что свободу нужно будет завоевывать – и с помощью оружия, и с помощью дипломатии. ОУН создала УПА в борьбе за украинскую государственность. И это уже было позже.

ОУН мы организовывали в 1929 году. УПА создавалась все время. Повторю: активнее всего УПА формировалось под немецкой оккупацией. И первые столкновения имела с немцами.

Но не забывайте, после 1946 года около 60 тысяч сотрудников НКВД-КГБ воевали против УПА. Дискредитация УПА была колоссальной. Советская власть создавала террористические группы, которые убивали мирное население под видом УПА.

Сегодня в прессе печатаются исповеди бывших энкавэдэшников, которые, выдавая себя за воинов УПА, убивали детей и женщин.

На протяжении 1946 года на Полесье произошло около полутора тысяч боев против УПА. в 1947 году были созданы отряды органов Госбезопасности, которые терроризировали население под видом ОУН-УПА. По отдельным данным, советская армия использовала полмиллиона военных для борьбы против украинских националистов.

УПА БЫЛА ЛЮДЯМ РОДНОЙ СССР был сверхгосударством, имел атомную бомбу. А УПА еще и через двадцать лет после завершения Второй мировой войны сидела по лесам, боролась. На что они рассчитывали? Знаете, немцы создали Варшавское еврейское гетто – с еврейской полицией, управой. То была самуоправа, где евреи работали. Потому что были должны. Немцы приходили в управу, могли сказать – дайте десять тысяч человек на работу. Тех людей забирали, высылали в Аушвиц, уничтожали. В этом Варшавском гетто за два года из 350 тысяч осталось 5 тысяч евреев! Что их ожидало дальше? Газовые камеры, как и предшественников.

В этом гетто были отважные ребята, которые сговорились, подняли восстание. Они назвались Жидовская боевая организация. Именно так они себя называли. У них было оружие. Думаю, купили у немцев. Участник этого восстания выжил. После войны был врачом в Варшаве, умер несколько месяцев назад. Эти ребята знали, что не уничтожат немецкой армии. Но что им оставалось? Работать на немцев, а по окончании этого труда идти как бараны на смерть в газовых камерах?

Наступает момент, когда ты должен выбрать, осознать, что ты человек, который имеет честь и достоинство. Сегодня легко дискутировать... А чтобы лучше понять человека, проанализируйте ситуацию, в которой он оказался.

Вы можете сказать, что я бандит. Можете сказать, что чеченка, которая берет на себя взрывчатку и умирает, тоже бандитка. А тот генерал, который высылает уничтожать чеченцев десятками тысяч, кто?

Я в апреле познакомился с чеченцем, с которым в одном купе ехал в Швецию. Он говорил мне, что его народ небольшой, их было около миллиона. По его словам, со времен депортации чеченцев 1944 года до сегодняшнего дня после всех войн их осталось около 400 тысяч. Думаете, чеченцы когда-то это забудут? Пусть бы кто был так называемым президентом Чечни...

Были ли в УПА этнические россияне и евреи?

При УПА были отделы национальных меньшинств – узбекский, казахский, азерский, была сотня россиян. И евреи были. Россияне не хотели воевать против красных партизан и против россиян. И мы их не принуждали.

Скажу, как попадали к нам россияне и нацменьшинства. Немцы поступали очень жестоко с пленными. Обычно пленным помогал Красный Крест. Те, кого не расстреливали, получали письма, продукты. Красноармейцы как пленные не были охвачены нормами международного права. Сталин, как вы помните, сказал, что у него нет пленных, у него есть или погибшие герои, или изменники. Их власть от их отреклась.

Обычно, пленные погибали под дождем. А немцы могли пристрелить тех представителей гражданского населения, кто давал им есть.

А затем пленных начали откармливать, чтобы использовать против нас. Поэтому нам было выгодно иметь бывших красноармейцев как союзников и допустить, чтобы немцы использовали их против нас. Национальные части были автономные, они жили своей национальной жизнью.

Вы не боялись российской сотни и других бывших красноармейцев?

Среди них изменников было не больше, чем среди наших.

Какие моменты войны вы запомнили больше всего?

Заходим в село, а люди бегут навстречу: украинская армия, это – украинская армия... Она была людям родной.

Разговаривала Лана Самохвалова