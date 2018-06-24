Княжицкий: Этот день я расцениваю как день введения официальной цензуры в Украине

Суд как государственный орган незаконно запретил нам распространять информацию... Они умышленно ждали тот день, когда президент будет в Европе. Думаю, это провокация против нашей страны...

Киевский апелляционный административный суд после трех дней заседания подтвердил незаконность решения Нацсовета о предоставлении ряда частот телеканалам TBi и “5 канал”. Почему так долго тянулся суд, какими будут последующие шаги каналов-ответчиков, как реагирует мировое сообщество? С этими вопросами мы обратились к генеральному директору TBi Николаю Княжицкому

Николай, какой была ваше первая реакция на решение суда? Я его ждал. Потому что понимаю, что сейчас я живу в неправовой стране. У меня была реакция однозначная. Этот день расцениваю как день введрения официальной цензуры в Украине. Поскольку согласно законодательству об информации цензура является незаконным запрещением со стороны государственных органов распространять информацию. В данном случае суд как государственный орган незаконно нам запретил распространять информацию, причем распространять информацию не только на тех частотах, которые мы получили в результате последнего конкурса Нацсовета, но и на тех, которые получили раньше, благодаря чему обрели статус регионального канала.

Права истца вообще не были нарушены в последнем конкурсе.

Представитель Нацсовета не имел доверенности и не имел права представлять этот орган. Документы, которые они предоставляли, были неизвестно откуда взяты. Был целый ряд таких решений, которые иначе как “беспредельными” назвать нельзя. Это правовой цинизм. Варварская цензура.

Почему так долго затягивали суд? С четверга перенесли на пятницу, с пятницы на понедельник... Думаю, они умышленно ждали тот день, когда наш президент будет в Европе. Для того, чтобы показать Западу, что Украина в Европе не будет. Думаю, это вообще провокация против нашей страны.

После встречи с заместителем главы Администрации президента Анной Герман не было ли у вас надежд, что решения примут в вашу пользу? У меня была надежда, что решение будет законным. Сегодняшнее решение не то, что не нашу пользу, оно незаконно.

Как вели себя представители истца на заседании?

Я бы не хотел оценивать то, как вели себя наемные люди. Это же не от них что-то зависело. Не они судей назначают, а члены Высшего совета юстиции.

Но одна интересная деталь. Корреспондент телеканала (со стороны истца) еще до того, как было вынесено решение, подошел ко мне и спросил: “А вы будете подавать кассационную жалобу, если у вас отберут частоты?”

Вы держите связь с мировым сообществом? Есть ли уже какая-то реакция с запада на это решение? Связь держим. Мне уже звонили из представительства Европейской комиссии в Украине. Они говорят, что готовят официальную ноту в Брюссель.

Вы считаете это свертываниям свободы слова или все же отстаиваниям интересов бизнеса?

В данном случае бизнес-интересы государственного чиновника (Валерия Хорошковского. – Авт.) иметь монополию на информацию непосредственно связаны с намерениями ограничить свободу слова.

Какие варианты развития событий? Нацсовет будет проводить новый конкурс на частоты? Я даже не хочу об этом говорить. Могу сказать, что мы будем бороться за правду и за демократию во всей стране. А что будет происходить вокруг, я не знаю.

Каким образом будете бороться?

Обязательно подадим кассационную жалобу. Будем бороться как юридическим путем, так и разъяснением нашей гражданской позиции.

Пока судебный процесс будет длиться, что будет с каналом, вы будете работать в обычном режиме? Если не будет другого судебного решения, мы выключим эфирные приемники, будем работать в кабели с нашими партнерами, с которыми работали раньше.

Беседовала Анна Ященко