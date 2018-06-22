Суд над телеканалами: бизнес-разборки или наступление на свободу слова?

«Тимошенко где-то пропала на все лето и не показывается на телеканалах», - сказала Герман... «Проблемы начались у тех каналов, которые не вошли в пул Хорошковского»... За решением суда наблюдает весь мир...

В ожидании суда Украинские телеканалы продолжают борьбу за свободу вещания. На днях "5 канал", TBi и ТРК "Черноморская" провели предупредительную эфирную забастовку. Очередное судебное заседание о лишении 17 телеканалов, в частности TBi и “5 канала”, частот и лицензий на вещание по иску медиахолдинга Inter Media Group 16 августа сопровождалось мирной акцией журналистов, художников и рядовых украинцев, небезразличных к свободе слова в Украине. Митингующие выделялись футболками с надписями "Митці проти цензури" и "Підтримай 5-й канал". Но в результате заседания как таковое не состоялось – Апелляционный административный суд города Киева постановил перенести его на 26 августа “ввиду неявки третьих лиц”, в частности представителей «Нового канала», «Немо», «Грависа» и других телеканалов, которые тоже рискуют лишиться нескольких частот.

Коротко напомним историю конфликта. 7 июня редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо Президенту Януковичу, в котором обвинил главу СБУ господина Хорошковского как владельца медиахолдинга U.A. Inter Media Group, в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января. 8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требование группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Нацсовета о выделении TBi и «5 каналу» частот вещания. В ответ телеканалы подали апелляцию и стали бить в набат, информируя мировое сообщество.

Международный институт прессы, узнав об истории с частотами, призвал президента Януковича защитить свободу прессы в стране и предотвратить давление на СМИ. Гарант, в свою очередь, заверил, что не допустит возвращения цензуры “либо любых других методов давления в Украине на журналистов”.

“Я всегда говорил, что сделаю все возможное для того, чтобы «5 канал» продолжал вещание. Я сам часто смотрю его передачи, встречаюсь с журналистами “Пятого”. Даю им интервью. Я заинтересован в том, чтобы в Украине было больше новых независимых каналов, в том числе это касается и ТВi”, - заявил Президент, отметив, что не вмешивается в их хозяйственную деятельность.

А на днях Нобелевский лауреат мира, бывший президент Польши Лех Валенса написал Президенту Януковичу письмо, в котором выразил свою обеспокоенность «ухудшением ситуации со свободой слова в Украине» и попытками лишить частот и лицензий на вещание «5 канал» и TBi.

Будет ли 26 августа победным днем украинской журналистики или войдет в историю как черная дата?

На Банковой уверены, что в Украине есть свобода слова

Вчера директору телеканала TBi Николаю Княжицкому наконец удалось встретиться с заместителем председателя АП Анной Герман. Хотя в идеале Княжицкий хотел пообщаться с Президентом. О чем шла речь на встрече, мы решили поинтересоваться у обеих сторон.

– Мы донесли свою позицию до Анны Герман. Я не могу сказать, что во всем мы с ней нашли понимание, – поделился впечатлениями господин Княжицкий. – Но мы ее заверили, что лично против Президента мы ничего не имеем и готовы ему всегда помочь строить нормально страну. Надеемся, что он этого тоже хочет. А если какие-то люди из его окружения захотят строить в стране авторитаризм, мы будем с этим воевать. Я надеюсь, что госпожа Герман нас услышала. В целом разговор был хорошим. Ей было интересно, что происходит. Анна Герман точно замечает очень часто некорректное поведение относительно журналистов со стороны разных силовых ведомств, мы об этом говорили. Они думают, каким образом эту ситуацию изменить.

– У нас был достаточно дружеский разговор, – рассказала нам Анна Герман. – Я по поручению президента выслушала представителя TBi и его аргументы, и пересказала их Президенту. Николай также выслушал мои соображения. У меня сложилось мнение, что наши взгляды на ситуацию со свободой слова в Украине и с тем, как ее развивать и крепить, похожи. Я вижу здесь хорошую перспективу для последующего сотрудничества.

– А как вы оцениваете на сегодня состояние свободы слова в Украине? – поинтересовались мы у госпожи Герман.

– Я думаю, мы сегодня имеем свободу слова в Украине. И то, что каждый из вас может просто позвонить чиновнику и поставить ему все вопросы, которые его интересуют, и получить ответы, и то, что журналисты имеют право говорить то, что они считают, и давать свои оценки ситуации где угодно, – это чрезвычайно позитивный момент. Сегодня вы никогда не получите каких-то рекомендаций или запретов от власти относительно того, как кого показывать или о чем говорить, о чем не говорить. Мы должны расширять рамки свободы слова. Этим постоянно проникается президент. Я очень рада, что начинается общественное обсуждение нашей концепции создания общественного телевидения. Мы заинтересованы, чтобы специалисты, эксперты, журналисты активно участвовали. Мне жаль, что очень пассивна сегодня оппозиция. Юлия Владимировна где-то пропала на все лето и не приходит на телеканалы, не показывается нигде. Насколько я знаю, она отдыхает за рубежом. Но мы не можем в приказном порядке сказать: Юлия Владимировна, идите на канал, потому что у нас плохая картина с мониторингом. Но мы надеемся, что оппозиция все же вернется из отпусков и будет активнее. А когда оппозиция будет что-то делать, то журналисты будут об этом говорить и показывать. Когда нет никаких акций оппозиции, соответственно нет репортажей об этом. Карту со свободой слова оппозиция хотела бы разыграть, чтобы испортить имидж новой украинской власти, в частности на Западе, поэтому порой подаются односторонние информации, предвзятые, сгущаются краски. Но оппозиция на то и оппозицией, чтобы пытаться всячески критиковать власть. Так во всем мире. На это нужно смотреть спокойно.

Однако у народного депутата от НУ-НС, экс-генпродюсера “5 канала” Юрия Стеця кардинально противоположное мнение относительно свободы слова в Украине.

– Анна Герман так же, как и ее куратор Президент Виктор Янукович, не видят ничего дальше своих кабинетов. Они действительно не видят, как охрана президента била журналиста СТБ, они действительно не видят, как «Беркут» заламывал руки журналисту “Нового канала”, они не видят, как в Украине уже убивают журналистов. Они всего этого не видят и говорят: у нас со свободой слова все хорошо. Я не знаю, что еще должно произойти в Украине, чтобы они наконец это увидели. Когда голосовалась вопрос о создании парламентской временной следственной комиссии по свободе слова, единственная фракция, которая не проголосовала, причем в полном составе, это фракция ПР...

Почему молчат демократы?

В акциях в поддержку «5 канала» и TBi, а в широком понимании – свободы слова – участвуют в основном сами журналисты и деятели искусств. Почему же молчат политики демократического лагеря? Сегодняшних депутатов – борцов за свободу слова – можно перечесть на пальцах одной руки. Бессменными участниками всех акций остаются Олесь Доний, Юрий Стець и Владимир Арьев. Анатолий Гриценко в своем блоге пишет: выживет пресса – выживет Украина. А партия Вячеслава Кириленко «За Украину!» совместно с другими оппозиционными силами пытается инициировать специальное заседание Верховной Рады относительно свободы слова. Все. Остальные политики сегодня, в отличие от 2004 года, не беспокоятся о состоянии свободы слова.

– Политики даже себя защитить не могут, – считает Княжицкий. – Мы видим, как до суда арестовывают людей, работавших в прошлом правительстве, – и оппозиция ничего сделать не может. Это свидетельствует лишь о том, что у нас слабая оппозиция и что многим ее представителям лучше отдыхать где-то на Мальдивах, чем отстаивать свободу слова. Мы как журналисты заинтересованы, чтобы оппозиция была сильной, потому что тогда в стране будет демократия. Если они не могут нам помогать, мы будем помогать и власти, и оппозиции быть и сильными и демократическими.

Юрий Стець настроен более оптимистично. Но при этом соглашается, что поддержки больше в разговорах, чем в действиях.

– Я действительно ожидал больше коллег под судом. Почему они не пришли? Возможно, не хотели, чтобы такая акция имела политическую окраску. Тогда представители власти могли бы сказать, что оппозиция использует ситуацию в своих целях. А возможно, кто-то из них считает, что это не приоритетно. Думаю, многих из них просто физически нет в Украине. Но надеюсь, 26 августа будут больше политиков – ближе к политическому сезону.

– Не нужно бросать камни в вероятных союзников, нужно протягивать руку тем, кто будет готов через неделю, месяц или несколько месяцев стать бок о бок с тобой, – убежден народный депутат от НУ-НС Олесь Доний. – Нужно помогать медиа, которые попали в затруднительную ситуацию, оказались под давлением власти. Надеюсь, наш пример повлияет на других, и политиков в частности.

У оппозиции опять нет единства

В то время, как нардепы Доний и Стець активно поддерживают «5 канал» и TBi, их коллега, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова, шеф-редактор и ведущий "5 канала" в 2003-2005 годах Андрей Шевченко делает громкое заявление о том, что единственно возможным способом решением конфликта вокруг лицензий "5 канала" и TBi является повторный конкурс на “спорные частоты”.

“Ситуацию свели до двух несовместимых вариантов: или суд помогает власти расправиться с двумя честными телеканалами, или суд узаконит лицензии, выданные с явными нарушениями процедуры. Ни один из этих двух вариантов не продвигает страну вперед”, – сказал Шевченко, напомнив, что частоты, которые сейчас обжалуются в судах, были распределены Нацсоветом прошлой зимой с грубыми нарушениями закона.

Такое заявление для других представителей демократических сил оказалось полной неожиданностью.

– Андрей мой друг, и для меня эта новость была шокирующей, – делится с нами Юрий Стець. – В своем комментарии он абсолютно четко выражает свою позицию, используя двойную мораль и двойные стандарты. Он говорит, что Нацсовет должен на повторном конкурсе, который, как он считает будет прозрачным, принять решение, и это может быть решением проблемы. А еще буквально недавно он заявлял, что этот Нацсовет нелегитимен, поскольку все члены, которые прошли через парламент, попали туда с нарушением регламента. И он прекрасно осознает, что эти люди, которых он называет “нелегитимными”, вряд ли будут принимать легитимные решения. Кроме того, я четко знаю, что этот Нацсовет на сегодня контролируется Хорошковским, так же, как суды и СБУ. Но здесь нужно учитывать и фактор семейных отношений, поскольку этот конфликт начался из-за Виталия Шевченко – отца Андрея, который на тот момент вышел из состава Нацсовета. У Андрея здесь слишком сложная ситуация, и именно в этом нужно искать причину его колебаний. Я бы не хотел думать, что это политические причины.

Олеся Дония заявление Шевченко тоже удивило.

– Она мне напомнила позицию Влада Каськива, который формально не перешел в коалицию, но лично договорился с Виктором Януковичом о каких-то «национальных проектах». Путь, предложенный Андреем Шевченко, который он назвал “третьим вариантом” – это, на самом деле помощь Хорошковскому. Если при прежней власти ВР утверждала состав Нацсовета из представителей как власти, так и оппозиции, то теперь власть пошла нахрапом и утвердила лишь собственных представителей. Более того, это не просто представители ПР, а лично Хорошковского. И давать им в руки возможность быть будто бы “нейтральными” судьями, а в действительности вынести заведомое решение, – меня эта позиция Андрея удивила. Власть специально пытается политический конфликт – попытку подчинить себе все масс-медиа – подать как корпоративный или экономический. В советские времена студентов тоже выгоняли не за “украинский буржуазный национализм” – им почему-то внезапно профессура начинала ставить двойки. И сейчас именно у тех каналов, которые не вошли в пул Хорошковского и которые еще не полностью контролируются властью, начались проблемы.

Есть ли шансы на победу – Судебная система в Украине не является независимой, и она колеблется с линией власти. Но внутри самой власти существуют разные течения, – рассказывает Доний. – И то, что лично господин Хорошковский в известной мере может стать опасен не только для независимых масс-медиа и оппозиции, сосредоточив в своих руках избыточное количество власти, информации и влияния на масс-медиа, но и для некоторых кланов внутри власти, – этот фактор может сыграть с ним интересную роль.

Стець убежден, что журналисты «5 канала» и TBi – это “форпост борьбы за свободу слова”. Он считает, что ситуацию с частотами нужно рассматривать не с точки зрения победы или поражения «5 канала» или TBi, а с точки зрения победы или поражения свободы слова в Украине.

– И сейчас на это решение суда смотрит не только Украина, а уже весь мир. Если решение будет не в интересах «5 канала» и TBi, станет очевидно, что со свободой слова в Украине уже не просто большие проблемы, а боюсь, что это – начало конца. Я думаю, если сломят «5 канал», то не вижу медиа, которое может повести за собой на борьбу за свободу слова журналистов. Как пример – история 2004 года. Если так произойдет – это будет поражением украинской журналистики. Но я в это не верю. Я верю, что мы победим.

В случае, если 26 августа журналисты услышат решение не в свою пользу, Николай Княжицкий обещает подавать иск в международный суд.

Анна Ященко