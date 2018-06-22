Табачник пообещал не пускать УНИАН в Министерство образования

На наш официальный запрос о злоупотреблениях в Минобразования мы получили от имени Табачника ответ, который представили в материале... Но это не удовлетворило министра: “Вы облили грязью с головы до ног...”

В пятницу главный “педагог” страны Дмитрий Табачник давал пресс-конференцию и рассказывал о предварительных итогах вступительной кампании-2010. Начал с “изюминки”...

– Была выявлена и “изюминка” этого года – аномально высокая температура, жара, которая создала самые неблагоприятные условия и для поступающих, и для приемных комиссий, – сообщил министр и добавил: – Большие очереди поступающих – это тоже был неприятный признак в начале...

Перешли к количественным параметрам вступительной кампании. Табачник рассказал об увеличении госзаказа на учебу в вузах. Так, заказ на подготовку младших специалистов вырос приблизительно на четверть и составляет 83,5 тыс. мест, на подготовку бакалавров – 2% (132 тыс. мест). А получать звания специалистов и магистров будут почти 96% бакалавров.

В вузы III–IV уровней аккредитации было подано 1 миллион 104 тысячи заявлений (в 2009 году – 1 миллион 86 тысяч). Лидерами по числу полученных заявлений абитуриентов стали НАУ – 30874, КПИ – 24933, ЛНУ им. Франко – 23756, КНУ им. Шевченко – 22016 и ДНТУ – 20866.

При этом 60 вузов приняли от 100 до 200 заявлений, 70 – от 0 до 100, а 45 вообще не получили ни одного заявления. Однако названия у них порой весьма красноречивы: Международный университет бизнеса и права (88 заявлений), Киевский институт социальных и культурных связей им. Святой княгини Ольги (55 заявлений), Западноукраинский экономико-законодательный университет (49 заявлений), Полицейская финансово-правовая академия (15 заявлений), Киевский институт инвестиционного менеджмента (0 заявлений), Таврический гуманитарный экологический университет (0 заявлений).

Поэтому, по словам Табачника, назрела оптимизация высшего образования.

– А сколько лицензий вы забрали за время пребывания в должности? – поинтересовались мы у господина министра.

– Лицензии не забирал. Но на каждой государственной аттестационной комиссии лицензированный объем с 5000 до 2500 сокращал. Таких заседаний было проведено 4.

Традиционно самыми популярными факультетами остаются международные отношения, экономика, менеджмент, компьютерные специальности, транспортные технологии и медицина. Вырос конкурс на строительные профессии и дизайн, у абитуриентов появился интерес к аграрным специальностям. А вот с будущими физиками и математиками туго.

– Можем утверждать, что вступительная кампания 2010 сопровождается меньшим количеством проблемных вопросов и недоразумений со стороны поступающих и их родителей, – отрапортовал министр. – Скажем, в 2009 году на консультационный телефон поступило почти 2750 обращений, а в этом году по состоянию на сегодня – 1300.

Потом слово передали ректору КНУ им. Шевченко, председателю Союза ректоров Леониду Губерскому

– Некоторые поспешили сказать, что закончился прием оригиналов. Это не так. И в нашем университете целая группа факультетов еще работает, принимает документы, – начал господин ректор. – Дата зачисления на бюджет до 15 августа... Я по опыту знаю, что никогда первый список рекомендуемых к зачислению за 5 дней полностью не заполнен.

– Но вузы отказываются принимать оригиналы документов на бюджет после 10 августа. Об этом рассказывают наблюдатели “Опоры” на местах и во Львове, и в Луганске. Куда нужно обращаться? Как вы отслеживаете ситуацию? – спросили мы у министра.

– Для всех единые правила приема, там четко прописано. Если абитуриент видит себя в списке, то дальше дается пять дней, чтобы подать документы. Условия для всех одни, нужно принести оригинал в течение пяти дней. Бывают разные ситуации – драматичные, ДТП, болезнь, – но для этого есть медицинские справки, есть приемные комиссии...

Журналисты отмечали возможную непрозрачность поступления, с которой можно было бы бороться коррекциям списков и обзвоном абитуриентов по рейтингу.

– Каким образом и на какие средства заставить университет сделать 25 тысяч телефонных звонков? Кто это оплатит? – возмущался министр. – В следующем году мы специально запретим приемным комиссиям за счет университетов делать звонки. Мы не можем разорять бюджет высшего образования. Человеку звонят по 5-6 раз, ищут, а потом это сочувствие расценивается как коррекция списков. Кто не принес своевременно...

– Своевременно – это до 15 августа? – еще раз попробовали уточнили мы у министра. Но четкого ответа так и не услышали.

В связи с волной увольнений руководителей вузов журналисты также спросили господина Табачника о возможном увольнении ректора Национального университета имени Франко Ивана Вакарчука и о “черном списке” руководителей вузов, о котором пишет львовская пресса.

– Если вы назовете автора этих материалов или издания, я могу рекомендовать им пойти и поправить свое здоровье к психиатру или психоневрологу, – отвечал Табачник. – Какой “черный список”! Я подписал контракт с Вакарчуком. Но на 100% убежден, когда мы были в другой позиции, то могу поклясться, Иван Вакарчук со мной контракта бы не подписал. К ректорам вузов частной формы собственности я отношения не имею... Я ни одного из ректоров не увольнял. Закончился срок контракта, определенный действующим законодательством, после чего министерство решило (и это его право) не продлевать контракт.

По окончании конференции мы решили поинтересоваться у Табачника о злоупотреблениях в министерстве, о которых сообщалось в прессе. Ведь по приказу министра служебное расследование длится с 6 июля, и больше месяца – никаких новостей.

– Мы опросили 14 ректоров, которые были в эти дни, – сообщил господин Табачник.

– И какие предварительные выводы?

– Мы предоставим вам материалы. Неправду пишет Мокин (руководитель Винницкого национального технического университета Борис Мокин обнародовал данные о злоупотреблении в Минобразовании. – Авт.). Более того, львовская пресса обеспокоена судьбой трех ректоров. А никто же не говорит, что за это время я подписал свыше 150 контрактов с руководителями вузов... Может ли быть руководителем государственного вуза человек, у которого вся семья в его подчинении работает, занимает административные должности? Представьте, в советские времена это было бы возможно? Невозможно. Я уже направил ответ в Кабмин и народным депутатам. Я лишь радуюсь, что в такую жару из 862 руководителей вузов всех уровней аккредитации на солнце сильно перегрелся лишь один...

– Так на какие средства тогда делается ремонт в министерстве, на что указывает господин Мокин?

– На средства владельца этого дома.

– Киевского национального экономического университета? (Директор административно-хозяйственного департамента МОН Олег Ворошиловский после нашей публикации сообщил, что здание Минобразования на проспекте Победы арендуют у КНЭУ, поэтому ремонт идет якобы за счет этого вуза).

– А вообще с УНИАН я больше не буду общаться и запрещу вам появляться (в министерстве).

– Почему?

– Потому что этика журналистики заключается в том, что по крайней мере дают возможность высказаться обеим сторонам при подготовке критического материала.

– Мы охотно даем такую возможность.

– Где вы мне дали возможность высказаться?

– На наш официальный запрос нам прислали от вашего имени единственный ответ – о том, что расследование продолжается. Хотя в запросе было поставлено несколько вопросов: известно ли господину министру, что его заместитель господин Сулима требовал у ректоров оплачивать платежки харьковской фирме “Модерн XXI” за изготовление окон для министерства, действительно ли в здании Министерства образования планируют менять окна, какое наказание ожидает Сулиму и почему в этом году винницкому вузу сократили государственный заказ?

– Да продолжается (расследование)... И когда оно закроется, вам дадут акт, даже ксерокопии докладных и объяснительных записок 15 ректоров (сначала звучала цифра 14. – Авт.), которые были в этот день на кадровой комиссии. И ни один из них не получил никаких бумажек. И каждый из них собственноручно об этом написал.

– Так мы охотно это опубликуем...

– Но сначала вы облили грязью с ног до головы и не дали в том же материале дать другую позицию. Я тоже много лет работал в журналистике. И у нас в свое время требовали, если критический материал, то на момент его публикации дается возможность представлять несколько точек зрения.

– Мы несколько дней звонили по телефону во всем возможные подразделения министерства и чиновникам, нам всюду отказывали или отмечали, что это не их компетенция....

– Ну хорошо, возможно, я не прав. Но я хочу вам сказать, когда нужно, меня УНИАН находит из-под земли... Я член союза журналистов с 1986 года и как делаются заказные материалы, я знаю...

P.S. Мы все же решили узнать результаты служебного расследования, которые господин министр, по его словам, якобы направил народным депутатам. Но Леся Оробец, которая собственно и направила депутатское обращение в Генпрокуратуру и Минобразования с просьбой разобраться в ситуации с Мокиным и Сулимой, на сегодня не получила ответа из министерства. Предварительно ей пришло письмо, подписанное заместителем министра, где отмечалось, что проведение служебного расследования завершено, по результатам работы комиссии подготовлен проект заключения. “После ознакомления Б.Мокина с выводами комиссии они будут переданы на рассмотрение министру для принятия соответствующего решения, о котором вы будете информированы дополнительно до 9.08.2010”, – говорится в письме. Но к 13 августа ответа так и не поступило.

Напомним, что винницкие стражи порядка установили, что Мокину в Министерстве образования и науки таки вручили платежку “с целью перечисления в качестве благотворительного взноса средств для проведения ремонтных работ”.

Анна Ященко