Мустафа Джемилев: Главными союзниками нынешней власти в Крыму являются сепаратисты

Формат встречи с президентом при участии провокаторов был подготовлен Василием Джарты… Грач когда-то создал в противовес Меджлису «совет аксакалов», которых все называли «акшакалами»…

Мустафа Джемилев, народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа. Он всегда отождествлял себя с той политической силой, которая избирала западный вектор развития страны. Их программные цели в главной своей части содержали требования, касающиеся восстановления прав крымских татар, а во всем остальном совпадали с программами записных украинских патриотов. Джемилев прошел в парламент по списку «Нашей Украины», в предвыборной кампании ориентировался на БЮТ. После поражения Тимошенко в коалицию тушек не вступил, но с президентом Януковичем в мае встретился. Зато запланированную в августе вторую встречу с главой державы Джемилев демонстративно проигнорировал. Формат встречи был изменен, и туда были приглашены представители других общественных организаций. Главе Меджлиса не понравилась компания, в которой ему предлагалось встретиться. Более того, он назвал такое представительство унизительным. Мустафа Джемилев аккуратен в словах. С одной стороны, он не критикует президента (боится навредить татарам?), с другой – абсолютно не стесняется в оценках, когда речь идет о тех, кто пытается ослабить Меджлис.

Мы поставили лидеру крымских татар несколько вопросов.

ПРЕЗИДЕНТА НЕУМНО ПОДСТАВИЛИ, ПОСКОЛЬКУ ОН НЕ МОГ ЗНАТЬ, КОГО ЕМУ ПОДСУНУЛИ

Мустафа-эфенди, две недели назад вы проигнорировали приглашение президента Украины прийти на встречу, поскольку на эту же встречу были приглашены представители других крымскотатарских организаций, которых вы назвали одиозными. Мы обговорили эту ситуацию с крымскими аналитиками, мнению которых доверяем. Они считают, что при всем вашем бесспорном авторитете и при всей неоднозначности подобного крымскотатарского состава для встречи с Януковичем было бы правильнее, если бы вы сели с ними за один стол переговоров. Вы не жалеете, что отказались от участия от встречи?

Меджлис крымскотатарского народа является единым представительным органом крымских татар, который избирается тайным голосованием делегатами Национального съезда представителей народа (Курултая), которые в свою очередь избираются прямым голосованием всем народом. Причем в избрании делегатов Курултая участвуют и все общественные организации крымских татар. Только этот орган имеет право говорить и принимать какие-либо решения от имени всего крымскотатарского народа. Поэтому одновременно приглашать на переговоры или беседу в качестве представителей народа еще каких-то частных лиц по своему вкусу и усмотрению – это большое неуважение к народу.

Мы ничего не имеем против того, чтобы президент встречался и с нашими общественными организациями, которых, кстати, у нас более двух сотен. Мы даже были бы рады этому, поскольку это дало бы возможность президенту еще глубже и во всех аспектах ознакомиться с проблемами народа. Но выбирать из числа сотен организаций трех-четырех людей, которые никого, кроме себя, не представляют и единственным занятием которых является обливание грязью в русскоязычной прессе представительного органа народа, и пытаться посадить их на равных как «представителей народа» вместе с Меджлисом – это ни что иное, как попытка унизить представительный орган народа. Если бы мы согласились на такой формат встречи, то делегаты Национального съезда были бы вправе изгнать нас не только из состава Меджлиса, но и из числа делегатов национального съезда.

Я уверен, что президента просто неумно подставили, поскольку он не мог знать, кого ему подсунули вместо представителей народа.

Меджлис на территории Украины был уникальной структурой. С одной стороны, он не был включен в систему госуправления, с другой – он был действенным органом представительства, примером самоорганизации и самоуправления крымских татар. Говорят, что выборы 31 октября будут способны серьезно ослабить Меджлис. Если Янукович будет растить ваших конкурентов и параллельно решать проблемы крымских татар, это кажется возможным... Что вы об этом думаете?

Вообще-то, Меджлис в определенной мере включен в правовое поле Украины указом президента Леонида Кучмы от 18 мая 1999 года о создании Совета представителей крымскотатарского народа как консультативного органа при президенте. Напомню, что создание этого органа мотивировалось в указе тем, что «Меджлис крымскотатарского народа, избираемый на национальном съезде крымских татар (Курултае) пока не включен в правовое поле Украины», а в самом составе этого органа, в соответствии с утвержденным президентом Украины специальным положением, могут быть только члены Меджлиса, избранные Курултаем.

Выборы 31 октября в местные органы самоуправления ослабят не Меджлис, а уменьшат примерно на половину количество депутатов ВР АРК и райсоветов из числа крымских татар. И дело тут не в «конкурентах», а в изменении системы выборов. Поскольку крымские татары расселены в Крыму довольно дисперсно, не будут составлять ни в одном избирательном округе даже одной трети избирателей, а национальный фактор в Крыму, к сожалению, имеет решающее значение, то перспективы избрания депутатов в районные советы и парламент автономии по мажоритарным округам практически близки к нулю. Мы можем рассчитывать только на какое-то количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе. Поскольку резко уменьшится число депутатов и, следовательно, перспектив решения проблем крымских татар в местных советах, то роль Меджлиса, наоборот, только возрастет. К тому же избирательные округа по мажоритарной системе увеличатся на сей раз вдвое и, соответственно, вдвое уменьшится в них процент крымских татар.

А упомянутые вами «конкуренты» могут быть использованы только для оттяжки какого-то числа голосов крымскотатарских избирателей в пользу иных партий по пропорциональной системе и иных кандидатов – по мажоритарной. Правда, не исключается, что какие-то партии включат кого-либо из этих «конкурентов» в проходную часть своего списка с единственной целью, как-то – напакостить крымским татарам, а не для получения какого-то числа их голосов. По мажоритарной системе у них практически шансов нет, даже в тех округах, где наибольший процент крымских татар.

Говорят, что Меджлис сейчас далеко не единственная авторитетная структура крымских татар.

Согласно данным социологического опроса, проведенного специалистами из Киева перед минувшими выборами в органы местного самоуправления, рейтинг доверия, а точнее довольных деятельностью Меджлиса, составлял примерно 70% крымскотатарского народа. Но ведь быть недовольным – это еще не значит быть противником Меджлиса. Я сам, например, тоже не совсем доволен работой Меджлиса, потому что далеко не все проблемы нам удается решить. Но для сравнения могу напомнить, что уровень доверия граждан Украины к Верховной Раде страны никогда не превышал 16%, а доверия к Верховной Раде Крыма – 8–10%.

Это только Гитлеру, Сталину, Саддаму Хусейну, Ким Ир Сену, Фиделю Кастро и прочим «доверяли» на выборах 99,9% граждан.

У вас уже была встреча с Януковичем. Как он вел себя тогда? Он был настроен на сотрудничество? И если да, то что изменило его планы?

На встрече с президентом Виктором Януковичем 13 мая этого года была довольно конструктивная беседа и совпадение взглядов по многим вопросам. Да и договаривались с ним о встрече в Крыму в начале августа этого года именно с полным составом Совета представителей крымскотатарского народа, а не в каком-то ином составе. Поэтому для нас тоже загадка, почему изменились планы и кто, кроме Василия Джарты, способствовал этому.

ГРАЧ КОГДА-ТО СОЗДАЛ В ПРОТИВОВЕС МЕДЖЛИСУ «СОВЕТ АКСАКАЛОВ», КОТОРЫХ НАЗЫВАЛИ «АКШАКАЛАМИ»

Среди тех, кто пришел на встречу, были представители некой пророссийской организации Милли Фирка. Мы знаем о них только по прошлогоднему обращению к президенту России с просьбой защитить крымскотатарский народ от политики геноцида, которую якобы осуществляет руководство Украины. Кого представляли остальные?

Я напомню, кто был приглашен на встречу с президентом в качестве «представителей крымских татар» наряду с руководством Меджлиса.

Один человек пожилого возраста, за которым тянется шлейф стукача с советско-гебистских времен. Это тот самый, который на встрече подобострастно благодарил Виктора Януковича, что тот оказался единственным президентом, решившим их выслушать.

Второй руководит группировочкой из не более двух десятков человек и, как правильно вы упомянули, широко известен публике тем, что призывал Россию во время российско-грузинской войны в августе 2008 года «спасти крымских татар от политики геноцида», которую якобы проводит Украина в отношении крымскотатарского народа. Еще тогда руководители многих крымскотатарских организаций специально созвали пресс-конференцию и назвали этого человека лжецом и провокатором.

Третий известен тем, что пытается объединить разных исламских сектантов (ваххабитов, хизб-уттахрировцев и др.) и создать в Крыму новое духовное управление в противовес Духовному управлению мусульман Крыма.

Четвертый на прошлых выборах в местные органы самоуправления на средства одной шовинистической пророссийской организации создавал некий «Крымскотатарский блок» с целью оторвать хоть какое-то число голосов крымских татар и обеспечить тем самым больше мест в парламенте автономии для своих хозяев.

Пятый вообще оригинален – значится в списке приглашенных на встречу с президентом как руководитель Крымского отделения «Партии мусульман Украины». Одно время действительно в Донецке была создана такая партия, главной целью которой было опять же разбить голоса крымских татар в Крыму в пользу другой партии. Поскольку эта «партия», по сути, не оправдала затраченных на неё средств, то её уже много лет назад распустили. Таким образом, если за некоторыми из перечисленных еще наберется несколько человек из числа крымских татар, то этот вообще представлял только себя, поскольку той партии уже давно нет.

И что же, руководству Меджлиса садиться с ними за один стол, выслушивать их бредни, полемизировать с ними возле президента вместо обсуждения проблем народа, а организатору всей этой провокации предоставить возможность довольно усмехаться, наблюдая за «скандалом» между «представителями народа»?

По-вашему станут ли такие «сюрпризы» продуманной политикой власти в отношении крымских татар?

Я не могу уверенно утверждать, что это продуманная политика нынешнего руководства страны. Но я точно знаю, что формат встречи с президентом 3 августа был подготовлен премьером автономии Василием Джарты.

Вообще-то, политика противопоставления Меджлису отдельных личностей из числа крымских татар далеко не нова. В свое время это пробовал делать лидер крымских коммунистов Леонид Грач, когда он был спикером парламента автономии. В противовес Меджлису он создавал «совет аксакалов» (то есть «седобородых» – термин, кстати, не крымскотатарский, а узбекский), который в народе быстро прозвали «акшакалами». Обеспечил их оргтехникой, автомобилями, кабинетами и прочим. И основной их задачей было делать регулярные заявления против Меджлиса крымскотатарского народа. Но эти «аксакалы» были как прокаженные – с ними мало кто здоровался или приглашал на какие-либо торжества, они редко появлялись на людях, а от некоторых отреклись даже родители.

О нынешнем руководителе Крыма Василие Джарты говорят разное, и оппоненты обвиняют его в таких вещах... Самое мягкое, что удалось о нем прочитать, – это, что он специалист по спецоперациям, которые нужны его партии… Мы как-то привыкли к «спецоперациям» против Национального движения крымских татар еще с советских времен, многие активисты движения прошли советские тюрьмы, лагеря, спецпсихлечебницы и прочие репрессии. Поэтому расчет на устрашение будет заведомо провальным. С бандитами в Крыму тоже были в свое время у крымских татар крупные стычки. Самая крупная – летом 1995 года, в самый разгар «бандитских времен» в Крыму. Тогда бандиты в присутствии милиционеров забили насмерть металлическими прутьями двух крымских татар за то, что они вступились на рынке за одну торговавшую ягодами русскую старушку, поскольку от нее требовали какой-то «налог». В ответ поднялись тысячи крымских татар. Они вмиг сожги десятки «точек» этих бандюг и, видимо, полностью очистили бы Крым от бандитов, если бы не вмешательство ОМОНа. Защищая бандитов, они в упор расстреляли еще двух крымских татар, вывели на улицы бронетранспортеры и прочую тяжелую технику… Помню, мне тогда дважды пришлось выступить по телевидению с призывом к соотечественникам, чтобы успокоились и предоставили возможность правоохранительным органам самим заняться этими бандитами.

О ТОМ, ЧТО СЫН СОБРАЛСЯ ОТКРЫВАТЬ КОФЕЙНЮ В ХАНСКОМ ДВОРЦЕ, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, Я УЗНАЛ ИЗ ПРЕССЫ

Мустафа-эфенди, тут говорят, что началась кампания дискредитации вашей семьи. Вам приписывают, что ваш сын строит кафетерий где-то в Бахчисарае. Но я не понимаю, в чем суть «дискредитации». Неужели правда, что вся собственность семьи узника совести, диссидента с мировым именем Джемилева – это один кафетерий в Бахчисарае? Нашей многорукой и ненасытной «элите», такая нестяжательность должна казаться лоховством, для них это все равно что с пейджером ходить.

Вообще-то эта кампания никогда и не прекращалась. Если не находили поводов, то их придумывали. А тут подвернулся такой удобный случай. О том, что сын собрался открывать какую-то кофейню в Ханском дворце, честно говоря, я узнал из прессы. Оказалось, что директор дворца Петров сам предложил сыну открыть такую кофейню для увеличения притока туристов и заодно популяризации крымскотатарского способа изготовления восточного кофе. Сперва планировали возле Ханской мечети, но это вызвало среди прихожан разные дискуссии на предмет того, что в эту кофейню могут приходить и не очень скромно одетые туристки, а это, мол, не совместимо с молельным заведением. Подобрали другое пустующее место подальше от мечети, начали устанавливать там какой-то навес. И тут депутат ВР АРК от «Русского блока» Гржибовская устраивает специальную пресс-конференцию и рассказывает журналистам о том, как «сын председателя Меджлиса» на костях своих же крымских татар, уничтожает археологические раскопки, вопреки закону строит ресторан, «глумится над культурой крымскотатарского народа» и т.д. и т.п. Очень забавно было слышать от мадам, которая ядом дышит на все крымскотатарское, такую трогательную заботу о нашей культуре, хотя, разумеется, в том месте не было никаких археологических раскопок и, тем более, захоронений. Конечно же, если бы фамилия пожелавшего открыть кофейню была не Джемилев, а скажем, Иванов или Козлов, таких истерик бы не было.

Как крымские татары восприняли продление аренды ЧФ в Крыму?

Перед предыдущей сессией Курултая, на которой мы должны были определяться по кандидатам в президенты страны, мы направляли большинству зарегистрированных кандидатов свои письма с вопросами. Там были вопросы не только о видении кандидата в президенты тех или иных аспектов крымскотатарской проблемы, но также о путях дальнейшего развития Украины. Был в их числе и вопрос о пребывании на территории Украины Черноморского флота России.

Мы считаем, что на территории Украины не должно быть иностранных военных баз, тем более баз стран, где значительные политические силы выступают с территориальными претензиями к Украине. Принимая во внимание участие Черноморского флота в российско-грузинской войне 2008 года, мы считаем, что этот флот несет в себе угрозу втягивания Украины в чужие войны. Мы также считаем, что пребывание Черноморского флота в Крыму вдохновляет сепаратистские пророссийские силы на антиукраинские действия, создает угрозу территориальной целостности Украины, усиливает угрозу межнационального конфликта в Крыму. Поэтому Харьковское соглашение о продлении аренды нашей территории под военную базу Росси еще на 30 лет, разумеется, у крымских татар, мягко говоря, восторга не вызвало.

Вы когда-то сказали, что единственные «украинцы» в Крыму – это крымские татары. Не трудно ли быть украинцами при нынешней власти?

Думаю, что будет труднее примерно вдвое. Если раньше в Киеве (в Кабмине, в Администрации президента) были люди, которые понимали, что крымские татары в Крыму являются фактором стабильности и главной организованной силой, противостоящим пророссийским сепаратистам, а посему мы могли рассчитывать хоть на какую-то поддержку с их стороны, – то сейчас ситуация принципиально изменилась. Сейчас главными союзниками новой власти являются в Крыму как раз эти самые сепаратисты. Так что мы сейчас в одиночестве.

Беседовала Лана Самохвалова